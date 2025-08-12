絶対に勝つ――、そんな強い気持ちがあふれた一手だった。将棋界の早指し団体戦「ABEMAトーナメント2025」予選Bリーグ2位決定戦、チーム天彦 対 チーム永瀬が8月9日に放送された。本試合で2度目のリーダー対決となった第5局では、黒星先行となったチーム永瀬の永瀬拓矢九段（32）が逆転を生む一手から執念の勝利。△7八角の瞬間には、聞き手を務めた伊藤沙恵女流四段（31）からは「うわっ！すごい手が…」の声が上がっていた。

【映像】永瀬九段がリーダー対決で放った“逆転を生む一着”

1勝3敗と苦しい戦いを強いられることとなったチーム永瀬。第3局でのリーダー対決・永瀬九段VS佐藤天彦九段（37）戦では、序盤から積極的な攻めを繰り出した佐藤九段に対し、永瀬九段の粘りも実らずに鋭く寄せ切られる形で黒星を喫していた。

2度目のリーダー対決となった第5局では、永瀬九段が絶対に負けられないという強い気持ちを漲らせて対局場へ。佐藤九段の先手番で始まった一局は、3三金型角換わりの戦型となった。

互いに順位戦A級に所属し、数々の名勝負を繰り広げてきた両者だが、ここでも高難度の戦いへと発展。ここでも佐藤九段が主導権を握り、リードを広げていくこととなった。しかし、永瀬九段が諦めることはない。一瞬の隙を突いて△7八角と深く切り込むと、チーム永瀬の控室では、羽生善治九段（54）が「おお〜！」、佐々木勇気八段（31）も「素晴らしい！こういう手が“逆転を生む一着”ですからね」とモニターに向かって拍手を送っていた。

これに、解説の聞き手を務めた伊藤女流四段も「うわっ！すごい手が…」と大興奮。「なんだ？これは…なんですか？」と混乱していた。

しかし、チーム永瀬控室の見立て通り、△7八角から息を吹き返した永瀬九段が大逆転勝利。圧巻の勝ちっぷりに、視聴者からは「すげーなんじゃこりゃ」「もう一回リプレイみたいんだけど」「これはすごい・・」「永瀬先生さすがです」「聡太が乗り移ってた」「やっぱ永瀬つえーわ」「キレッキレだったな最後」「勝負手ってほんとなんだな」「フィッシャーだとこれがあるんだよな」「どこがアカンかったん？」と多くのコメントが押し寄せていた。

◆ABEMAトーナメント2025 第1、2回が個人戦、第3回から団体戦になり今回が8回目の開催。ドラフト会議にリーダー棋士7人が参加し、2人ずつを指名、3人1組のチームを作る。残り1チームは指名漏れした棋士が3つに分かれたトーナメントを実施し、勝ち抜いた3人が「エントリーチーム」として参加、全8チームで行われる。予選は4チームずつ2リーグに分かれ、上位2チームが本戦トーナメントに進出する。試合は全て5本先取の9本勝負で行われ、対局は持ち時間5分、1手指すごとに5秒加算のフィッシャールールで行われる。優勝賞金は1000万円。

（ABEMA／将棋チャンネルより）