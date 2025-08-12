◆第１０７回全国高校野球選手権大会第６日 ▽２回戦 高川学園８―５未来富山（１１日・甲子園）

おかしい。こんなはずじゃない。最速１４５キロを誇る未来富山のプロ注目左腕・江藤蓮（３年）が初戦で散った。６回途中を１１安打８失点と打ち返された。「甲子園という舞台でエースとして投げさせていただいたが、全国で力が通用しないと痛感した。まだまだだなと感じました」。潔く敗戦を認めた。涙はなかった。

本調子とはほど遠かった。「体が重く、思うように動かないのが続いていました」。それでも直球は１４４キロを計測。フォークを落とし、相手打線に立ち向かった。２０１８年に開校した通信制の私立高。全校生徒２５人中、２３人がアスリートコースで学ぶ野球部員だ。悔しい敗戦にも「チームメートが助けてくれたからこそ、甲子園に上り詰めることができた」と仲間への感謝を口にした。

ネット裏ではスカウト陣が熱視線を送った。巨人・榑松スカウトディレクターは「初回の投球は目を見張るものがあった。馬力がある」と評価し、ヤクルトの橿渕スカウトグループデスクは「投打に才能がある。野球センスがある」と賛辞を惜しまなかった。

進路について江藤は「甲子園まではプロ１本で来たんですが、今からもう１度考えたい。このままじゃ上で通用しない」と熟考する構えを見せた。「甲子園の大舞台で投げられて、楽しかった」と左腕。悔しさは必ず、さらなる成長の糧にする。（加藤 弘士）

◆江藤 蓮（えとう・れん）２００７年５月１９日、長野・須坂市生まれ。１８歳。小２から野球を始め、小４から豊野アップルズ、常盤中では千曲ボーイズに所属。未来富山では１年春から背番号１８でベンチ入り。１年秋からエースナンバー。今年４月には高校日本代表候補の強化合宿に招集された。１８０センチ、８４キロ。左投左打。