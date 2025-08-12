子どもが持っている可能性を最大限に引き出すために、親が大切にしたいこと

子どもは自ら育つ存在です。とはいえ、子育ては簡単なことではありません。子どもへの対応が昨日はうまくいったのに、今日同じようにしてもまったくうまくいかない、ということも起こります。大きな声で泣き出すわが子を見て、対処法がわからず「どういうことなの！」と途方に暮れることもあるでしょう。

子どもの育ちは、まわりの人やもの、場の雰囲気などに支えられています。大人たちが「おいしいね」とパクパク食べていると、同じように口を動かし始めます。人は「させられる」より「する」存在。子どもに対しても、「する」気持ちを呼び起こし、支える関わりが大切なのです。

「やりたい」を引き出す！ 宮里先生の子どもが伸びる育児のレシピ 第1回

子どもの思いや欲求を受け止める安全基地になろう

子どもの「やりたい！」という気持ちは、子ども自身が本来持っている可能性の発露といえます。子どもは可能性のかたまりですので、「やりたい！」気持ちをいつも発揮したがっています。

そんな子どもに対して親ができることは、子どもが安心して可能性を発揮できる居場所となること。子どもが過ごす環境を整えつつ、子どもの発見をいっしょに面白がることです。それには具体的にどうしたらよいのか、「親が大切にしたい6つのこと」を見ていきましょう。

まずは、安全基地の役割です。子どもの心のなかでは、「やりたい！」という気持ちが絶えずわき起こっています。それを発揮するには、安心できる大人の存在が不可欠です。「自分のことをいつも見守っている」「困ったときにはいつでも戻ることができて、『大好きだよ』『大丈夫だよ』と受けとめてくれる」。そんな大人がそばにいて、ゆるぎない安心感に支えられていれば、子どもは自ら一歩を踏み出すことができます。

このことを端的に示しているのが「安心感の輪」という視点です。子どもは「これは何だろう？」という小さな“ ？ ” に出会うと、安心できる大人のもとを離れ、探索を開始します。そして何か困ったことがあると戻ってきて、安心するとまた出ていきます。

出ていく、戻ってくるをくり返すうちに「安心感の輪」が広がり、子どもはその活動範囲を拡大させて、いろいろなことに自分からチャレンジできるようになります。子どもにとって親は、そんな“ 安心できる居場所” になりうる大人のひとりなのです。

子どもの“ワクワク”を引き出す場を作り、ともに感じてみる

次に親が大切にしたいのは、子どもの“感じる”を大切にすることです。

子どもは日々、身の回りのものからさまざまなことを感じ取っています。「面白い」「きれい」「不思議」など、心を揺さぶられる体験を積み重ねるなかで、「もっと見ていたい、感じたい」という思いを抱くようになります。こうした好奇心は「やりたい！」の源泉です。

親としては、つい子どもにいろいろと教えたくなりますが、「『知る』ことは『感じる』ことの半分も重要ではない＊」という言葉があります。親があえて知識を伝えようとしなくても、子どもはいろいろなものとの出会いを通じてさまざまに感じ取り、好奇心の赴くまま、自ら知識を身につけていきます。親にできるのは、そのための“ 場” をつくること。ワクワクの種と、夢中になる子どもの様子を見逃さないようにしましょう。

“ 感じる場をつくる” といっても、特別なことは必要ありません。音、光、リズム、感触、においなど、子どもはあらゆるものに興味を示します。自然のなかはもちろん、家のなかにも、それらに出会うチャンスがあります。子どもが何かをじっと見つめたり、手で触れて確かめたりしているときは、心を動かしているサイン。いったい何を感じているのか、親も見たり触れたりして感じてみましょう。

たとえば、雨上がりの水たまりには何が映っているでしょうか。道端に生えているねこじゃらしはどんなにおいがするでしょう。窓の外から聞こえる鳥の声は？ 蛇口から出る水の冷たさは？ それらを感じる子どもの様子に耳をすまし、目をこらしてみましょう。寄り添う親の姿に子どもは安心して、「やりたい！」の気持ちをますます育んでいけるはずです。

＊新潮社『センス・オブ・ワンダー』レイチェル・カーソン 著、上遠恵子 訳より

「わぁ、すごいね！」と子どもといっしょに面白がってみる

子どもは「不思議」を見つけるのが得意です。「あれは何？」と問いを持ち、見つめたり、触って確かめたりしながら理解しようとします。「探索」や「探究」と呼ばれる行為で、「探索」は0歳から見られます。

これらの行為は、子どもの成長において非常に重要です。「探索」「探究」する子どもは、誰かに促されなくても、自らいろいろなことをやり出します。そこでまた新たな発見をし、心が揺さぶられ、次の「やりたい！」が生まれます。問いを持つ力が、子どものさまざまな取り組みへとつながっていくのです。

ゆっくり取り組める時間と場所、ともに楽しむ仲間がいれば、子どもは自然と探究し始めます。ただ1つ加えるとすれば、そこに「いっしょに面白がる大人」がいること。そうすれば確実に探究は深まります。

子どもは親の想像の及ばないことをやってみせ、親がそれを「わぉ！」と驚いたり、「すごいね！」と共感してくれたりするのをとても喜びます。その経験から「またやってみよう」という意欲が生まれ、ますます探究が深まり、主体的な行動が増えていきます。

逆に、親が「そんなのめずらしくもなんともない」という態度をとると、子どもは自分が見つけた“ 特別なすばらしい発見” を伝えなくなったり、「これは意味がないんだ」と思い、意欲をなくしたりする可能性があります。それは、とてももったいないのです。

子どもがゆっくり取り組める「時間」「場所」「仲間」に加えて、「いっしょに面白がる大人（親、保護者など）がそろうと、探求はますます深まります。ですから、子どもが自ら問いを持ち、「やりたい！」という思いを存分に発揮していけるよう、親は共感の姿勢を大事にしていきましょう。

『親がフォローしすぎるのはNG。子どもの「やりたい！」気持ちをくすぐる働きかけとは？』へ続く。

『「やりたい」を引き出す！ 宮里先生の子どもが伸びる育児のレシピ』（宮里 暁美 監修） 講談社より発売中！

