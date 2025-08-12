

加藤あいが表紙を飾る『美ST』10月号（光文社）

女優・加藤あいが、16日発売の『美ST』10月号（光文社）で表紙を務める。加藤がファッション・ビューティー誌で表紙を飾るのは『FRaU』2013年3月号（講談社）以来12年ぶり。「大変嬉しく思います」とコメントを寄せる。

３児の母として子育て中の加藤。忙しい日々の中でも変わらない透明感と飾らない人柄は読者からも多くの支持を集めている。そんな加藤が表紙を務める『美ST』10月号では、「スペシャル加藤あいBOX」として、人気美容ブランドの名品が詰まった豪華付録が付くことも発表されている。

加藤あい：コメント

美STモデルを務めさせていただくようになり、一年が経ちました。美容を楽しむことで、心も軽やかに前向きになれた気がします。創刊16周年という節目の号で、表紙を飾らせていただけたことを大変嬉しく思います。これからも日々を丁寧に、自分らしい美しさを大切に重ねていきたいです。

『美ST』編集長・千田真弓さん：コメント

加藤あいさんが美STモデルになって1年が過ぎましたが、その輝きは増すばかり。編集部の誰もが「今がいちばんキレイ！」と口にするほどです。

撮影現場では新作コスメを積極的に試されたり、多忙な中、ライフスタイルにマッチした美容を模索されたり…

常に楽しみながらキレイをアップデートしていく姿勢は、大人の美容メディアである美STのペルソナ的存在です。

そんなあいさんのポジティブな魅力を改めてクローズアップすべく、16周年記念号にてカバーを飾っていただくことになりました。

誰からも愛されるあいさんの美しさの秘密、ぜひご覧になっていただきたいです！

加藤あい（女優） プロフィール

1982年12月12日生まれ。愛知県出身。

1997年のドラマデビューを皮切りに数多くの作品に出演、多数の広告・CMでイメージキャラクターを務める。2004年に映画『海猿』でヒロイン役を演じ、以降同シリーズに出演。その他、TBS『池袋ウエストゲートパーク』（2000年）、NTV『ハケンの品格』（2007年）、NHK連続テレビ小説『ごちそうさん』（2013年）などの話題作に出演。

2024年5月〜光文社『美ST』、『VERY NaVY』でレギュラーモデルを務めている。

現在は3児の母として、仕事と子育てを両立中。