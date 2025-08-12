何度も何度も「同じ姿」に進化したカタツムリ、その衝撃的な理由が判明！

「進化は再現不可能な一度限りの現象なのか？ それとも同じような環境条件では同じような適応が繰り返し発生するのか？」

進化生物学者の間で20世紀から大論争を繰り広げられてきた命題をめぐるサイエンスミステリーの傑作、千葉聡『 進化という迷宮 隠れた「調律者」を追え 』が発売されました。

本記事では、〈「カタツムリとナメクジ」の違いはどこで生まれた？…世界有数のナメクジ王国・日本で起こった「まさかの展開」〉に引き続き、「調律者」の正体に迫ります。

※本記事は、千葉聡『 進化という迷宮 隠れた「調律者」を追え 』（講談社現代新書）より抜粋・編集したものです。

調律者の正体

いくつもの島巡り、国巡り、時巡りの旅を経て、ようやく私たちは「調律者」のもとに辿り着いたようである。本書で、ときに私は、自然があたかも能動的で意図をもつ存在かのように見える比喩表現をあえて許容してきた。それは便宜上、人間の思考様式が備える合目的性に合わせた説明を試みたからである。実際には、自然も進化も、一切の意図や目的をもたない。それも「調律者」の正体を通して確認できるだろう。

では改めて整理しよう。カタマイマイ属の始祖が小笠原に辿り着いて以降、自然選択の作用を調整して、偶発的な攪乱の介入を妨げ、その適応放散を同じ状態に「調律」したものは、カタマイマイ属が、代々受け継いできた殻の性質だった。

この「調律」を担う殻の性質は、カタマイマイ属が本土の祖先から受け継いだ、機能的トレードオフを生じる平巻きの殻──系統的制約と、殻や生態の変化しやすさ──進化可能性である。

自然選択の作用を物理法則に従う「演奏」に喩えるなら、平巻きの殻は音程を四段階に制限する調整器、殻・生態の変化し易さは音程の変えやすさに喩えられるだろう。

より厳密には、この系統的制約と進化可能性は、殻の形成の基盤にある遺伝子制御ネットワークなど、遺伝的な機構に存在している（第九章）。

ただし、その詳細は今のところ不明だ。また、走鳥類の翼やトゲウオの棘の消失（第九章）のように、殻の形に関与する遺伝子群に、特定の変化だけを生じやすいバイアスや制約がある可能性もあるが、これを解明する基盤として欠かせぬ全ゲノム解読が、残念ながらカタツムリでは著しく遅れている。

ゲノム構造が複雑で解読が難しく、全ゲノム配列を染色体と機能も含めて解読できたカタツムリは、今のところ世界でわずかに二例、肝心のカタマイマイ属を含むマイマイ上科では一つもない。しかし状況は急速に変わりつつあるので、いずれ同一のスペシャリストのセットを導く、共通の遺伝子制御ネットワークが見つかるかもしれない。

こうした未解明の要因もあるが、いずれにせよ、同じ環境下で四つの同じスペシャリストのセットを導いたのは、カタマイマイ属が祖先から継承した系統的制約や進化可能性である。そしてそのいずれも、本土や大陸の祖先が進化の過程で、偶然の突然変異や、たまたま遭遇した環境への適応またはその副産物として、獲得された性質なのである。

もし300万年前、カタマイマイ属の祖先が小笠原に辿り着いたときに、実はそれが塔形だったなら、あるいは体がもっとずっと小さかったなら、その適応放散は一期一会だったはずだし、もし殻をもっていなければ、ニッチ分化すら起きなかった可能性がある。

ある意味逆説的だが、カタマイマイ属の何度も繰り返した適応放散は、特定の環境で、特定の歴史を歩んだ系統から始まった場合にしか見られない、ほとんど唯一無二の大進化なのである。

カタマイマイ属と同じ"自然の実験"結果を導いた西インド諸島のアノールトカゲも、やはり系統的制約がその適応放散の繰り返しに関わっているようだ。

その分子遺伝学的な仕組みは未解明だが、アノールトカゲの同じセットからなるスペシャリストの多様化には、祖先から受け継いだ共通の発生システムが関与した可能性が示されている。

多くの場合、系統が分化して独自の進化の道を歩むと、形質の構造や機能的トレードオフも系統間で変わる。ここから自然選択で同じ機能や生き方への適応が起きても、形質は完全に同じものには収斂しない。歴史が違えば同じ問題の最適解は一般に異なる。それゆえ恐らくロソスが説くように（第一章）、収斂進化の多くは、部分的な特徴の収斂や反復に留まるのであろう。概して、進化の歴史は繰り返さないが、韻を踏むのである。

一方、カタマイマイ属やアノールトカゲのように、ほぼ同じ適応放散のセットがそっくり繰り返される事例は少ない。その理由は、独立した複数の単純で類似した環境の存在や、多種を生み出す種分化に加え、繰り返しを実現するような調律の仕組みが、その祖先に進化する、飛び切りの偶然が必要なためではないかと考えられる。

というわけで「調律者」の正体が見えた。それは例えばカタマイマイ属の殻のように、彼らの祖先に、長い進化史の過程で系統的制約や進化可能性となる特定の性質をもたらした主因だ。先に説明したように、また第九章に記したように、こうした性質は、変化する環境やたまたま住み着いた環境への適応、たまたま共存した他の生物との相互作用とそれへの適応、突然変異、種分化や絶滅など無数の出来事の連鎖によってもたらされたものだ。つまり「調律者」とは、そういった偶発性の歴史のことなのである。

同じ適応放散が何度も繰り返されたのは、偶発性の歴史が生み出した性質が、次に偶発性の妨害を阻止し、「調律」したせいなのだ。だからその進化の繰り返しは、それまでの出来事がたまたまそのように起きなければ生じなかったはずのパターンなのである。

歴史の過程で生み出され、引き継がれた性質は、カタツムリのように殻の特徴やその基盤にある遺伝子群のときもあるし、発生・生理的な性質や遺伝的な調節機構のときもあるだろう。一回きりの唯一無二の進化にするのは偶発性の歴史だが、進化を同じ適応の繰り返しにするのも、やはり偶発性の歴史なのである。

カタマイマイ属の適応放散は確かに「同じ時代から再び進化がスタートしたら、同じような進化は二度と起こらない」というグールドの思考実験の結論を否定する。しかしこの適応放散の繰り返しは、カタマイマイ属の祖先のカタツムリとその祖先の巻貝が積み重ねた偶発的な因果の連鎖の仕業であった。

実はグールドの思考実験の結論を否定した「調律者」とは、『ワンダフル・ライフ』でグールド自身が主張した、偶発性の歴史だったのである。つまり反グールドのラスボスは、グールド自身だったというわけである。

それゆえ、小さな群島で何度も同じ進化が繰り返されたことは、知性の普遍性にもかかわらず、人類の進化は広大な宇宙で恐らく唯一無二の進化であろうという考えと矛盾しない。両者は同じコインの表裏なのである。

