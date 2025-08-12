ハチミツとサケが好きなのは本当？ クマの意外なグルメ事情とは【眠れなくなるほど面白い 図解 クマの話】

ハチミツとサケが好きって本当？クマの意外なグルメ事情

美味しいサケを見極めて食べる

クマの好物がハチミツとサケ。 それは事実ですが、好きだからといって、がむしゃらに同じものばかりを食べているわけではありません。 好物を口にするにしても、そこには本能に加え、選択や学習という意外に知的なメカニズムが隠されています。

ハチミツは、マレーグマにとって貴重な糖分 補給の手段です。ハチの巣を見つけると鋭いツメでこじ開け、そのなかにある蜜を舐め取るうえに、ハチの幼虫までしっかり食べます。ちなみに、クマの鋭敏な嗅覚は、数百m離れていても蜜の甘い香りを察知できるといいます。

一方、サケはヒグマにとって代表的なエサのひとつです。 遡上がはじまると、たくさんのヒグマが川辺に姿を現します。

ただし、手当たり次第に食べるわけではな く、脂ののった個体を見極め、頭(脳) や皮な ど栄養価の高い部位を選んで口にします。 一方で、産卵を終えてやせ細ったサケには目もくれ ません。カロリー効率を計算した、非常に賢い食べ方をするのです。

こうした食のスタイルは、親子で似ることがわかっています。効率のよい食事法を、子へ授けているといえるでしょう。つまり、クマは季節や状況に応じ食べるものを柔軟に変化させ、さらにそれを代々受け継いでいるのです。

好物はほかにも！ 日本にすむクマのグルメ事情

バランス重視？ エゾヒグマの食べ物

● 春（4～5月）

フキ・ギョウジャニンニク・ヨブスマソウなどの山菜、新芽・若葉、動物の死骸（エゾシカなど）、アリ、小動物

● 夏（6～8月）

ヤマグワ・ハスカップ・ウワミズザクラ・サクランボなどの果実、アリ、ハチの巣（蜜・幼虫）、昆虫、エゾシカの子、サケ

● 秋（9～11月）

ドングリ（ミズナラ・コナラ・ブナ）、ハイマツ・ナナカマド・キハダ・ヤマブドウなどの果実、サケ（知床のみ）

● 冬（12～3月）

冬眠中は食べない。母グマは巣穴で出産・授乳するため、秋のうちに栄養を蓄えておく

手当たり次第ではなく、同じサケでも栄養価の高そうな個体・部位を選んで捕食します。

あっさり派？ ニホンツキノワグマの食べ物

● 春（冬眠明け～初夏）

フキノトウ・アザミ・ミズバショウなどの山菜、新芽・若葉、アリやハチの幼虫、動物の死骸

● 夏（６～８月）

サルナシ・ヤマグワ・ウワミズザクラなどの果実、アリ、スズメバチの巣、昆虫、小動物、トウモロコシなどの農作物

● 秋（９～11月）

ドングリ（ミズナラ・コナラ・ブナ）、クリ・クマノミズキなどの果実

● 冬（12～３月）

冬眠中は食べない。ヒグマ同様、妊娠した母グマは秋のうちに栄養を蓄えておく

ツキノワグマは、ヒグマと比べると食事の好みもあっさりめ。木の実や山菜が主食です。

