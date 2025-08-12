米１０年債利回りは小幅低下 明日の米ＣＰＩを控えて様子見＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回りは小幅低下 明日の米ＣＰＩを控えて様子見＝ＮＹ債券概況

米国債利回り（NY時間16:29）（日本時間05:29）

米2年債 3.766（+0.004）

米10年債 4.279（-0.004）

米30年債 4.848（-0.001）

期待インフレ率 2.400（+0.004）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場で１０年債利回りは小幅に低下。主要なイベントもない中、明日の米消費者物価指数（ＣＰＩ）を控えて様子見気分が広がった。



一部からは「市場はデータ依存型のＦＲＢが二大責務に縛られているため、インフレを強く注視している」との指摘も出ていた。今週は米生産者物価指数（ＰＰＩ）、小売売上高も発表予定で、追加利下げの必要性を見極める材料となる見込み。



２－１０年債の利回り格差は＋５１（前営業日：＋５２）。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

