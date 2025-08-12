本日の予定【経済指標】
【豪州】
中銀政策金利（8月）13:30
予想 3.6% 前回 3.85%（豪中銀政策金利)
【英国】
ILO失業率（6月）15:00
予想 N/A 前回 4.7%（ILO失業率)
雇用統計（7月）15:00
予想 N/A 前回 4.5%（失業率)
予想 N/A 前回 2.59万件（失業保険申請件数)
【ユーロ圏】
ドイツZEW景況感指数（8月）18:00
予想 42.6 前回 52.7（ZEW景況感指数)
【南アフリカ】
雇用統計（2025年 第2四半期）18:30
予想 N/A 前回 32.9%（失業率)
【米国】
消費者物価指数（CPI）（7月）21:30
予想 0.2% 前回 0.3%（前月比)
予想 2.8% 前回 2.7%（前年比)
予想 0.3% 前回 0.2%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想 3.0% 前回 2.9%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
【カナダ】
住宅建設許可（6月）21:30
予想 N/A 前回 12.0%（前月比)
※予定は変更することがあります
