【豪州】

中銀政策金利（8月）13:30

予想 3.6% 前回 3.85%（豪中銀政策金利)



【英国】

ILO失業率（6月）15:00

予想 N/A 前回 4.7%（ILO失業率)



雇用統計（7月）15:00

予想 N/A 前回 4.5%（失業率)

予想 N/A 前回 2.59万件（失業保険申請件数)



【ユーロ圏】

ドイツZEW景況感指数（8月）18:00

予想 42.6 前回 52.7（ZEW景況感指数)



【南アフリカ】

雇用統計（2025年 第2四半期）18:30

予想 N/A 前回 32.9%（失業率)



【米国】

消費者物価指数（CPI）（7月）21:30

予想 0.2% 前回 0.3%（前月比)

予想 2.8% 前回 2.7%（前年比)

予想 0.3% 前回 0.2%（食品・エネルギー除くコア・前月比)

予想 3.0% 前回 2.9%（食品・エネルギー除くコア・前年比)



【カナダ】

住宅建設許可（6月）21:30

予想 N/A 前回 12.0%（前月比)



※予定は変更することがあります

