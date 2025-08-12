気象台は、午前7時36分に、大雨警報（土砂災害）を松江市、出雲市に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】島根県・松江市、出雲市に発表 12日07:36時点

東部、西部では、12日夕方まで土砂災害に警戒してください。隠岐では、12日昼前まで低い土地の浸水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■松江市

□大雨警報【発表】

・土砂災害

12日夕方にかけて警戒

・浸水



3時間最大雨量 45mm



■出雲市

□大雨警報【発表】

・土砂災害

12日夕方にかけて警戒

・浸水



3時間最大雨量 45mm





■益田市□大雨警報・土砂災害12日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 30mm■大田市□大雨警報・土砂災害12日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 30mm■川本町□大雨警報・土砂災害12日夕方にかけて警戒■美郷町□大雨警報・土砂災害12日夕方にかけて警戒■津和野町□大雨警報・土砂災害12日夕方にかけて警戒■吉賀町□大雨警報・土砂災害12日夕方にかけて警戒■西ノ島町□大雨警報・土砂災害・浸水12日昼前にかけて警戒3時間最大雨量 45mm■隠岐の島町□大雨警報・土砂災害・浸水12日昼前にかけて警戒3時間最大雨量 45mm