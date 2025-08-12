【大雨警報】島根県・松江市、出雲市に発表 12日07:36時点
気象台は、午前7時36分に、大雨警報（土砂災害）を松江市、出雲市に発表しました。
東部、西部では、12日夕方まで土砂災害に警戒してください。隠岐では、12日昼前まで低い土地の浸水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■松江市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
12日夕方にかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 45mm
■出雲市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
12日夕方にかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 45mm
□大雨警報
・土砂災害
12日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
■大田市
□大雨警報
・土砂災害
12日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
■川本町
□大雨警報
・土砂災害
12日夕方にかけて警戒
■美郷町
□大雨警報
・土砂災害
12日夕方にかけて警戒
■津和野町
□大雨警報
・土砂災害
12日夕方にかけて警戒
■吉賀町
□大雨警報
・土砂災害
12日夕方にかけて警戒
■西ノ島町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
12日昼前にかけて警戒
3時間最大雨量 45mm
■隠岐の島町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
12日昼前にかけて警戒
3時間最大雨量 45mm