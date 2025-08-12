TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

気象台は、午前7時36分に、大雨警報（土砂災害）を松江市、出雲市に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】島根県・松江市、出雲市に発表 12日07:36時点

東部、西部では、12日夕方まで土砂災害に警戒してください。隠岐では、12日昼前まで低い土地の浸水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■松江市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　12日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　3時間最大雨量　45mm

■出雲市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　12日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　3時間最大雨量　45mm

■益田市
□大雨警報
・土砂災害
　12日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm

■大田市
□大雨警報
・土砂災害
　12日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm

■川本町
□大雨警報
・土砂災害
　12日夕方にかけて警戒

■美郷町
□大雨警報
・土砂災害
　12日夕方にかけて警戒

■津和野町
□大雨警報
・土砂災害
　12日夕方にかけて警戒

■吉賀町
□大雨警報
・土砂災害
　12日夕方にかけて警戒

■西ノ島町
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　12日昼前にかけて警戒
　3時間最大雨量　45mm

■隠岐の島町
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　12日昼前にかけて警戒
　3時間最大雨量　45mm