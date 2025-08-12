¤Ò¤È¤ê¤Ç»à¤ó¤À¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡ÄÆüËÜ¤ÇÀ×·Ñ¤®¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¤¡Ö±ÊÂå¶¡ÍÜÊè¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Þ¤Ç
¤¸¤Ä¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ÆüËÜ¤Ï¡ÖÃ±ÆÈ¡Ê¤Ò¤È¤ê¡ËÀ¤ÂÓ¤¬°ìÈÖÂ¿¤¤¡×¹ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£¡¢¤Ò¤È¤êÀ¤ÂÓ¤Î¸½Âå¿Í¤¬Ì©¤«¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ç»à¤ó¤À¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡×¡Ö»à¤ÌÁ°¤Ë²¿¤ò¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡×¡Ö»àË´ÆÏ¤Î¡ÖÆÏ½Ð¿Í¡×¤ÏÃ¯¤¬¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡×¡Ö°ú¤¼è¤ê¼ê¤Î¤Ê¤¤°äÂÎ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡×¡Ä¡Ä
ÃíÌÜ¤Î¿·½ñ¡Ø¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ»þÂå¤Î»à¤ËÊý¡Ù¤Ç¤Ï¡¢°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤À©ÅÙ¤Î¤³¤È¤«¤éÃ¯¤Ë¤âÊ¹¤±¤Ê¤¤Çº¤ß¤Þ¤Ç¡¢¹ñÆâ³°¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¼èºà»¦Åþ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤¬¤¼¤ó¤ÖÅú¤¨¤Þ¤¹¡ª
(本記事は、井上治代『お一人さま時代の死に方』の一部を抜粋・編集したものです)
²ÈÀ©ÅÙ»þÂå¤Ç¤â¡¢·ëº§¤·¤Ê¤¤Ã±¿È¼Ô¤ä»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¯¤Æ²È¤¬Àä¤¨¤ë²ÈÂ²¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÎÊÝ¸±¥·¥¹¥Æ¥à¤ÏÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£µìÌ±Ë¡»þÂå¤Î²ÈÆÄÁêÂ³¤Ç¤Ï¡¢Ä¹ÃË¤¬ºâ»º¤äÊè¡¦Ê©ÃÅ¤òÃ±ÆÈ¤ÇÁêÂ³¤¹¤ë°ìÊý¡¢¿ÆÂ²¤ÎÌÌÅÝ¤â¤ß¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢·ëº§¤·¤Ê¤¤Ã±¿È¼Ô¤ÏÀ¸²È¤ÎÊè¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¬¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡ÖÍÜ»Ò¡×¤ò¤â¤é¤¤¡¢Ì¼¤À¤±¤Î²È¤Ç¤Ï¡ÖÌ»ÍÜ»Ò¡×¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â²È¤¬Àä¤¨¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Æ±¤¸ÉßÃÏÆâ¤Ë¤¢¤Ã¤¿Ê¬²È¤ÎÊè¤ò¡¢ËÜ²È¤¬¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¼é¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿Ê©¶µ»û±¡¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÌµ±ïÄÍ¡¦Ìµ±ïÅã¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹çÁòÊè¤È¡¢¡Ö±ÊÂå¡ÊÆÉ¡Ë·Ð¡×¡Ö±ÊÂå¶¡ÍÜ¡×¤È¤¤¤¦°äÂ²¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ»û¤¬¶¡ÍÜ¤·¤Æ¤¤¤¯¥·¥¹¥Æ¥à¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¤³¤ì¤é¤Ï¡¢°äÂ²¤¬¤ª¤³¤Ê¤Ã¤ÆÅöÁ³¤Ê¤³¤È¤ò¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢»û¤¬²ÈÂ²¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÃ´¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤Ç¤¢¤ë¡£º¬Äì¤Ë¤Ï¡Ö¿Í¤Ï·ëº§¤·»Ò¤É¤â¤ò»º¤ßÂå¡¹²ÈÂ²¤¬»à¼Ô¤Î¶¡ÍÜ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡×¤¬Á°Äó¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÁ¼ÃÖ¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢À×·Ñ¤®¤¬Àä¤¨¤Æ¡ÖÌµ±ï¡×¤Ë¤Ê¤ë²È¤ÎÀèÁÄº×ã«¤ò»û¤¬°ú¤¼õ¤±¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢1990Ç¯Âå¤ËÀ×·Ñ¤®¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¤¡Ö±ÊÂå¶¡ÍÜÊè¡×¤¬¡¢Ê©¶µ»û±¡¤«¤éËÜ³ÊÅª¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
