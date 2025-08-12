日産新型「エルグランド」まもなく登場！ 大型＆高級“ミニバン”全面刷新!? トヨタ「アルヴェル」に対抗に必要なコトは？ 16年ぶり、26年度に発売へ

新型エルグランド登場控えるが…アルヴェルに対抗するために必要なコトとは

日産の新型「エルグランド」。

国産のラージサイズミニバンで独走するトヨタ「アルファード」、「ヴェルファイア」に待ったをかけることができるのか。

そして日産の再建を担える存在になるのか。

2026年度の発売が予告されており、いまからとても気になる新型車の1台といえるでしょう。

日本自動車販売協会連合会（自販連）による2025年7月の「乗用車ブランド通称名別順位」では、アルファードは8206台で5位に、ヴェルファイアは3245台で22位にランクインしています。

1位は、1万3904台のヤリス（ヤリスシリーズ含む）、2位は1万2370台のカローラ（シリーズを含む）です。

シリーズカウントだと、アルファード、ヴェルファイアを合わせると1万1451台になり、3位に相当します。

510万円（アルファードX）〜という価格帯を考えると、驚異的といえる販売実績を誇っています。

売れまくっているアルファード、ヴェルファイア（アルヴェル）に対抗するには、内外装のデザインはもちろん、ファーストクラス並のセカンドシートや高級ラウンジのような快適性。

高い静粛性や乗り心地を含めた走りの良さ、電動化を含めた燃費の向上、さらにはアルヴェルにはないプラスアルファも求められるはず。

第一印象を決めるデザインは？

まずデザインですが、新型エルグランドのティザー写真は、前後ライトのシグネチャーとシルエットが浮かび上がった2枚が公開されています。

先進的な顔つきになるのはもちろん、横基調のLEDリヤコンビランプからも洗練された最新デザインが与えられるのは間違いないでしょう。

先行するアルヴェルは、迫力ある顔つきをもたらす大開口のフロントグリルはもちろん、アルファードは精緻なフロントグリルの造形が目を惹きます。

単に強い押し出し感を醸し出すだけでなく、上質感も放っています。

ヴェルファイアも専用グレードである「Z Premier」に、「漆黒メッキ」を基調とした金属加飾を施すなど、迫力だけではない工夫が施されています。

最近のミニバンは、ラージサイズはもちろん、スズキ「ソリオバンディット」などのコンパクトハイトワゴン系まで、顔つきに迫力をもたらしたモデルが増えています。

新型エルグランドは、写真からうかがえる先進性を備えつつ、街中で埋もれない高い存在感をセンス良く出せるのか、デザイン面での勝負所になりそうです。

デザインとも関係するパッケージング、ボディサイズも重要。

現行エルグランドは、ハンドリングなどの走りの良さも実現するべく、低全高を採用しています。同時に、3列目まで大人が無理なく座れる設計となっています。

しかし、ホンダ「オデッセイ」がアルヴェルの対抗馬にまではなれなかったことや、軽自動車で最も全高の高い軽スーパーハイトワゴンが売れ筋になっているように、高めの全高は必須ポイントになりそうです。

3列目も無理なく大人が座れるレベルではなく「これで十分！」と思わせる快適性も欠かせません。

新型エルグランドのボディサイズは分かりませんが、先行公開された2枚の写真を見る限り、現行エルグランドのような低全高パッケージングにはならなそうです。

ボディサイズも重要。新型エルグランドはどうなる？

ボディサイズも重要です。

アルヴェルは、現代のVIP向け高級車であるのと同時に、1人乗車からファミリーユースまで、多彩なユーザーニーズに応えています。

現行アルヴェルは、一般的な機械式駐車場の制限サイズである全長5000mm×全幅1850mm以下に収まるサイズとしながら堂々たる存在感と室内、荷室の広さを兼ね備えています。

新型エルグランドも大きいながらも取り回しがしやすいのが求められるはずで、アルヴェルの最小回転半径5.9mを下回ってくるのか気になります。

インテリアは、最新のデザインが求められるのはもちろん、大幅な質感向上やインフォテイメントシステムの刷新、快適装備の強化などが必要になります。

インフォテイメントシステムは、「Nissan Connectナビゲーション」を搭載するのか分かりませんが、スマホ連携はもちろん、大幅な進化だけでなく、「グーグルビルトイン」や最先端の対話型音声操作システムなど、思い切った装備を実現できれば、アルヴェルの上をいくことができそう。

さらに、OTAを使ったアップデートなど、SDV（ソフトウェアによって定義されるクルマ）化まで踏み込むことも期待されます。

大型ミニバンの特等席といえばセカンドシートです。

現行エルグランドの2列目は、床面から座面前端までのヒール段差が低く、アルヴェルと比べると座り心地で大きな差があり、シートの大型化、快適化も必須メニュー。

重量増による燃費への影響やコスト増などのデメリットもありますが、新型エルグランドが現行アルヴェルよりも後発になりますので、座り心地、装備を含めた快適性で超えることができるのかも注目ポイントです。

さらに、3列目のシートサイズ、足元と頭上空間の拡大も実現できるか気になります。

現行型は床下収納式を採用していますが、格納時のフラットフロアを実現するためには、シートサイズと厚みなどに制約が出ます。

アルヴェルのような左右跳ね上げ式でも操作性やシートサイズなどに制約は出るものの、3列目の居住性、快適性で少なくても並べるか、できれば超えられるかもポイントになりそう。

気になるパワートレイン。第3世代「e-POWER」は確定だが…

パワートレーンは、第3世代のハイブリッドシステム「e-POWER」になることもアナウンス済みです。

新開発の発電専用1.5Lエンジンをはじめ、モーターやインバーターなどの5つの部品をモジュール化することで軽量化を実現した「5-in-1」化により大幅な静粛性と燃費の向上を実現するとしています。

これに加えて、新型エルグランドにもアルヴェルに匹敵するような乗り心地の良さも求められるでしょう。

さらにアルヴェルは、プラグインハイブリッドもガソリン車、ガソリンターボ（ヴェルファイア）と多彩なパワートレーンを揃えています。

新型エルグランドも登場後に、アルヴェルに対抗できる選択肢を追加できるのかも商品力やブランドイメージの向上を左右するような気がします。

個人的には、三菱アウトランダーPHEVのような走りと燃費、静粛性をもたらす仕様も欠かせなくなるような気がします。