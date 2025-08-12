高市早苗でも小泉進次郎でも玉木雄一郎でもない！次の総理候補に浮上した「意外な名前」

辞めるものか！ ねばる石破総理。しかし、タイムリミットは迫っている。水面下では、次期総理をめぐり激しい攻防が繰り広げられている。

麻生太郎の腹の中

国民民主党との連立を模索しているのが麻生太郎氏だ。

麻生氏は岸田政権下に、国民民主を与党に取り込もうと、当時、幹事長だった茂木敏充氏とともに玉木雄一郎代表と接触をはかってきた。

「玉木氏は連立の条件として総理の座を要求するでしょう。麻生氏はそれでも構わないと考えている。国民民主を与党に取り込めれば、支援組織である民間労組の票が手に入る。弱体化した自民党にとってこれは大きい」（麻生派中堅議員）

しかし、ネックになるのは行動をともにする茂木氏の動向だ。ある自民党の前衆議院議員がこう話す。

「先日、茂木さんと話したんだが、『玉木と組めるのは俺しかいない』と豪語していた。自公国連立政権で、自分が総理になると言うんだ」

党内では参院選直後から茂木氏が「石破おろし」に奔走していると囁かれる。

「旧茂木派の笹川博義氏が両院議員総会を求める署名を集めていたが、これは茂木さんがやらせていたともっぱらの噂です。後輩議員には、『俺が総理になったら、大臣は全員60代以下にするから』と空手形を切り始めたそう。でも議員の支持は集まっていません」（前出・自民党関係者）

連合の芳野友子会長も会見で国民民主と立憲の連立政権入りを「ありえない」と否定、自公国政権は遠のいている。

連立入りに下心を見せ始めた日本維新の会

さて、ここまで各種世論調査でもトップ3に入ってくる有力候補の状況を見てきたが、それぞれに障壁があることがわかる。では真の「ポスト石破」はいったい誰なのか。

まず条件である野党との連立を考えると、連立相手として現実味を帯び始めたのが維新だ。維新の創設者の橋下徹氏がテレビ番組で、「連立入りしたうえで、副首都構想を実現してほしい」と発言した。

「副首都構想」とは、災害発生時などに大阪が首都機能を代替できるよう、経済力を持った都市圏をつくる構想だ。

橋下氏の発言に呼応するように吉村洋文代表も会見で、「副首都形成は重要だ。法案をつくり、与党にぶつけていこうと思う」と主張した。前出の自民党関係者が解説する。

「維新として政権に協力するのはいいが、そのためには口実として何かしら実現可能な政策要望が必要になる。維新は参院選で社会保険料の引き下げを主張したのだから、『それを飲めるなら組む』と言えばいいのに、実現が困難だから、慌てて打ちやすい球を投げているということでしょう」

維新は連立入りに下心を見せ始めているのだ。

「ポスト石破」に浮上した「意外な2人」の候補

この「自公維政権」の枠組みで名前が急浮上しているのが、前回、総裁選に出馬したコバホークこと小林鷹之氏だ。政治部デスクが解説する。

「小林さんは保守派で、維新とも相性がいい。また東大から財務省に入った秀才で、進次郎のようなボロも出さない。

衆議院の任期はまだ3年残っており、参院選もやったばかりなので、解散しなければ当分選挙はやらなくていい。党勢が傾いている維新としてもやりたくないだろうから、そこで握ることもできる」

しかし、小林氏はまだ当選5回。経済安保担当大臣を務めたものの、若すぎるとの指摘もある。麻生氏も小林氏については、「まだ数年先だな」と周囲に囁いているという。

そこでもう一人、名前が挙がるのが林芳正官房長官だ。

「政策に明るく、辞任した閣僚の後任に緊急登板することも多いため、『政界の119番』と呼ばれるほど。今こそ林さんの出番だ。林総理のもと、進次郎やコバホークを重要閣僚に起用し、若手を育てて、党の立て直しをはかるべきだ」（前出・自民党関係者）

維新にもツテがあるという。鍵を握るのは、林氏を支える元厚生労働大臣の田村憲久氏。

「自公維の社会保障改革合意で実力を発揮した維新の阿部圭史議員は元厚労官僚で、田村厚労大臣に仕えていた時期がある。田村氏もとても彼を買っており、『社会保障改革は田村と阿部の師弟を中心に、自維でやっていく』といえば、維新との連立の柱になるのではないか」（全国紙政治部記者）

小林、林の名前を聞き、「何か違う」と思う向きもあるかもしれない。しかし、いまは守りの時―自民党はだんだん冷静な判断に傾きつつある。

「週刊現代」2025年08月18日号より

