「マサオ!　どうしてここに来たんだ！　今、ここはソ連だよ！」…シベリアに連れていかれた13歳の少年が父と別れた「最後の記憶」

知られざる「シベリア“民間人”抑留者」の悲劇

2025年はソ連が対日参戦し満州国との国境を超えてから80年目の節目に当たる。1945年8月9日に始まった侵攻で日本統治下の南樺太はソ連に占領され、そこで普通の暮らしを営んでいた人々は突如シベリアへと抑留された――。

1946〜48年にかけて南樺太で、様々な理由からソ連軍に突然逮捕され、囚人としてシベリアのラーゲリに連行された人々は、過酷な労働を強いられた末に刑期があけてもソ連に残留させられた。彼らが“発見”されたのは、ソ連崩壊後のことだった。

前編『戦後80年、シベリア抑留の新たな歴史―「日本人民間抑留者」と、その家族たちが懸命に刻んだ「脱露の記録」』につづき、ノンフィクションライターの石村博子さんが上梓した『脱露 シベリア民間人抑留、凍土からの帰還』（KADOKAWA）から、一部を抜粋して歴史のクレバスに落とされた名もなき民間人の足跡をお届けする。

本書は7月17日に発表された「第47回講談社本田靖春ノンフィクション賞」の受賞作でもある。

今回、紹介する三浦正雄氏は、13歳で終戦を迎え一時は稚内に脱出する。しかし、父や兄妹の消息を確かめに樺太に逆密航したことから逮捕され、以後51年間、日本にもどれなかった。以下は、三浦氏と父を引き裂いた悲劇に至るまでの物語である。

三浦正雄 略年譜

1932年 8月1日 樺太留多加郡能登呂村大字大吠に生まれる

1945年 8月 終戦、父の友人と共にボートで稚内に脱出

1946年 7月末 樺太に逆密航、ソ連の巡視船に捕まり逮捕

1947年10月頃 国境侵犯罪で1年半の懲役刑。その後大陸へ連行されマリインスク収容所に

1948年8月 刑期が終わり釈放、1ヶ月かけて指令されたカザフスタン・イリまでたどり着く

9月〜 朝鮮人ソンの家の世話になる、コルホーズで働く

1950年〜 独立した漁師として働く

1958年 トラクターオペレーターの資格を取る

1964年 ニーナと結婚、その後1男1女を授かる

1970年〜 ウシュジャルマ村で猟師を生業に

1982年 カザフスタンで第一の猟師の称号と「サムライ・ミウラ」の異名を持つ

1987年 7月 観光ツアーで日本に。兄の義雄と20分だけの再会

1995年 6月 最初の一時帰国

2001年 1月 2度目の一時帰国

2002年 2月 永住帰国、ニーナ心臓手術

2022年 1月19日 肺炎のため死去、89歳

一三歳の密航者

敗戦の混乱が続くソ連軍占領下、窪田一家は北海道への脱出を決意した。正雄も一緒に窪田氏所有の「カワサキ」というモーターボートに乗り込んで、宗谷海峡を渡り稚内の大岬（現・宗谷岬）に無事上陸。密航成功である。

稚内市宗谷村大岬で、窪田氏は昆布漁師として働き始めた。正雄も全面的に手伝った。

「そのとき私は一三歳でした。でも大きな重たい昆布をひっぱったり、夜はイカ取りに出たり、よく働いたんですよ」

中学校に通う暇もないし、また通う気もなかった。

稚内の浜には樺太からの船がよく上陸した。どれも、命からがらで逃げてきた樺太住人を乗せた密航船である。船は小さな磯船や発動機船が主だったが、時には二〇〇トン級のものもあった。船がついたという連絡がある度、正雄は浜に走った。父や兄姉が乗っていたらと思うと、いてもたってもいられなかった。今日か明日かと待ち続けたが、翌年になっても現れないし、消息も全くつかめない。実は、兄の義雄は終戦時にソ連軍に捕まり、捕虜となってシベリアの収容所に連行されていた。三年後に帰還する。

四六年七月末、何人かの大人が窪田氏のところに「船を貸してほしい」とやってきた。親族の安否がずっと分からず、どうしても樺太に行って確かめたいのだと窪田氏に訴える。横でそれを聞いていた正雄は、父や兄の無事を確かめるため樺太に行きたいとの気持ちが強く込み上げてきた。自分も加えてほしいと頼んでみたが、ソ連軍に捕まるかもしれないし子どもは危ないと即座にはねのけられる。けれども、その気持ちはどんどん強くなっていった。

「もう抑えることができなくて、どうしても、どうしても行くと泣いて頼みました。あんまり真剣だったので、最後に行ってもいいと窪田さんは言ってくれたんです。奥さんの久子さんがかわいそうに思って窪田さんに頼んだのかもしれません」

「それがお父さんを見た最後でした」

七月末のある夜、一三歳の正雄は窪田氏の持っているモーターボートで稚内の浜を出た。一緒に乗るのは、若い夫婦、知らない男性数名の合計七人くらい。夫婦の奥さんは、樺太の小学校の先生だったという。

音を消すためエンジンはかけずに、みなで力をあわせてオールで漕いだ。風もなく波も静かで、密航には絶好の気象である。順調に進んでいたのだが、国境線を越えたあたりから、天候が急変し始めた。強い風が吹きだし、波の高さも増してくる、高波がかぶさる度に船体は激しく傾いで、船内は水浸しになった。正雄と女先生は懸命にバケツで水をすくい出し、男たちは濡れネズミで漕ぎ続けた。

夜が明ける頃、海はようやく穏やかさを取り戻し、樺太の入り江も見えてきた。樺太最南端の西能登呂岬と思われ、手を伸ばせば届くほどの近さである。だが、皆疲労困憊で起き上がる力もなく、船の中でぐったりと倒れ込んでいた。遠くからエンジン音が聞こえて、次第に大きくなってくる。頭を上げて目を凝らすとソ連の船がこちらをめがけて一直線に近づいてくる。国境警備隊だ! と誰かが叫んだ。たちまち横付けされると正雄たちの船は岸まで曳航され、そこで皆が拘束された。

ソ連兵のなかに少しだけ日本語を話せるものがいて「どこに行く?」と正雄に尋ねた。「ぼくはお父さんのところに行く。お父さんが待っているから」。ソ連兵は「お前たちは逮捕された」と威圧的に脅すと皆を再び小舟に乗せて、ナイセという場所まで連行した（内砂浜と思われる）。上陸すると、そこに用意されていた半地下の壕舎に放り込まれた。壕舎は捕まえた密航者を一時的に拘禁しておく場所なのだろう、前に誰かが入った痕跡が壁のあちこちについていた。

穴はひどく狭く、数人入れば窮屈に座ってすごすくらいの余裕しかなかった。水は一日にバケツ一杯だけが支給され、それをみなで順番に飲んだ。食べ物は一日に二〇〇グラムのパン一個だけ。隅に置かれた樽がトイレ代わりで、一週間くらい辛抱しただろうか。

穴から出ると、ポートルカ（ポルカ）というロシアの小さなトラックがやってきて、その荷台に皆乗せられた。留多加に向かって北上していることがわかった。途中、大吠の小さい橋のたもとに父親・寅次の住む家があるので、そこに自分の父親がいることを通訳に伝えた。その橋に差し掛かった時、正雄は寅次が橋のたもとに立っているのを見つける。通訳が、寅次にあんたの息子を乗せた車が通ると父親に教えたらしい。

「止まって下さい! 止まって下さい!」

正雄の叫びを聞きつけ、車は停まった。飛び降りようとする正雄を「（父親の）近くに行っちゃだめだ!」と、ソ連兵は捕まえた。

寅次は橋のたもとに立ったまま叫んだ。

「マサオ! どうしてここに来たんだ! 今、ここはソ連だよ!」

正雄は窪田氏から預かった、タバコや薬の入った袋を、荷台の上から父親目掛けて投げた。キャッチする寅次。車はすぐに発進し、寅次の姿は見えなくなった。

「それがお父さんを見た最後でした」

寅次は一九四八年滝川に引き揚げ、その後は滝川でパチンコ屋を営んだ。店はけっこう繁盛したそうで、一九六八年に他界する。

二〇一八年、正雄氏は滝川まで行って、父親の墓に手を合わせた。連載記事『「脱露」―戦後80年に蘇る「シベリア"民間人"抑留者」とその家族たちの「格闘の物語」』でも、80年前の悲劇を紹介している。

【もっと読む】「脱露」―戦後80年に蘇る「シベリア”民間人”抑留者」とその家族たちの「格闘の物語」【講談社本田靖春ノンフィクション賞受賞作品】