「お宅の夫をもらえませんか？」意味深タイトルに隠された、ワンオペ育児に苦しむ妻のSOS【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
夫の実家での同居生活。義母にいびられ続けて10年、夫の栄一は何もしてくれない。唯一落ち着ける場所はトイレだけ――。今まで愚痴一つこぼさなかったなな子は、生活を変えるためパートに出ることを決意。
■2人は少しずつ惹かれ合っていく
わずかながら充実した時間を持てたことで、自身の置かれた惨めな環境が気になり始めたとき、出会ったのがスーパーの店長で、ママ友のパパでもある忍だった。なな子の家庭環境を知る忍に悩みを打ち明けるうちに、2人は少しずつ惹かれ合っていく。しかし、小さな田舎ではすぐに2人が会っていたことが知られてしまい…。ドロ沼の予感が漂う漫画『お宅の夫をもらえませんか？』を紹介するとともに、漫画を担当した、みこまるさんのインタビュー後編をお届けする。
これまで多くの共感テーマを描いてきたみこまるさん。今回は「裏切り」や「人間の闇」に焦点を当てた作品について話を聞いた。
原作漫画を制作するうえで意識したことについて、「作風はラフな簡潔な絵で、と依頼があったので、描き込みすぎないよう心がけました」と語る。また、「どんな作品でも『よいものを作ろう』という熱意は変わらない」と、創作に対する一貫した姿勢を明かした。
作品を読んだ人からは「どのキャラの気持ちにもグッときます」というコメントが届くほど、シタ妻となな子の心理描写は秀逸だ。その点について「原作者のいくた先生がしっかりと設定してくださっていたので、とても描きやすかったです」と話す。
「お宅の夫をもらえませんか？」という意味深なタイトルについては、「少し粘着質なタイトルですよね。そういう意味ではラストもそのような感じになっているかと思います。気になる方は、ぜひ本編をお手に取ってくださいませ…！」と読者の興味を誘った。
不倫関係がバレた2人は、それぞれのパートナーを交えて4人で話し合うことになる。家庭が崩壊した結果、彼らを待ち受けるのは、一体どのような結末なのだろうか。
取材協力：みこまる(@micomalu)
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。製品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。