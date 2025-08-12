¡Ø½®¤òÊÔ¤à¡Ù¤Ï¡È100Ç¯Àè¡É¤Î¿Í¡¹¤Ë¤âÆÏ¤¯¡¡¹âÌÀ´õCP¤Ë10Ç¯±Û¤·¤Î¥É¥é¥Þ²½¤Ø¤Î»×¤¤¤òÊ¹¤¯
¡¡ÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¼ç±é¡¢ÌîÅÄÍÎ¼¡Ïº¶¦±é¤Ë¤è¤ê¡¢2024Ç¯¤ËNHK-BS¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤¿Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø½®¤òÊÔ¤à～»ä¡¢¼½ñ¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹～¡Ù¤¬NHKÃÏ¾åÇÈ¤Ç½éÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¤Õ¤¿¤¿¤Ó¹â¤¤¿Íµ¤¤òÆÀ¤¿¡£
»²¹Í¡§¡ØTurkey!¡Ù¤â¡Ø½®¤òÊÔ¤à¡Ù¤â¸«Æ¨¤·¤¿¤é¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡ª¡¡µÓËÜ²È¡¦ÉÈÅÄÄ¾Èþ¤Î½¨°ï¤Ê¿Í´ÖÉÁ¼Ì
¡¡¸¶ºî¤Ï2011Ç¯¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤¿Ä¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî²È¡¦»°±º¤·¤ò¤ó¤Î¾®Àâ¡Ø½®¤òÊÔ¤à¡Ù¡£¥É¥é¥ÞÈÇ¤Ç¤Ï¼ç¿Í¸ø¤ò¡¢¼½ñÊÔ½¸Éô¼çÇ¤¤ÎÇÏÄù¸÷Ìé¡ÊÌîÅÄÍÎ¼¡Ïº¡Ë¤«¤é¡¢Éô½ð°ÛÆ°¤Ë¤è¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿´ßÊÕ¤ß¤É¤ê¡ÊÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¡Ë¤Ë°ú¤·Ñ¤®¡¢¼½ñºî¤ê¤Î¸Ø¤ê¤È¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬¶¦´¶¤ò¸Æ¤ó¤À¡£ºÇ½ª²ó¤ÎÊüÁ÷¤òÁ°¤Ë´ë²è¼Ô¤Ç¤¢¤ëÀ©ºîÅý³ç¤Î¹âÌÀ´õ¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ë¡¢ËÜºî¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊË¾·î¤Õ¤ß¡Ë
¡ü¤ß¤ó¤Ê¤¬ÉáÊ×Åª¤ËÇº¤ß¤Ê¤¬¤é¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸«¤Ä¤á¤é¤ì¤ëÊª¸ì
――¡Ø½®¤òÊÔ¤à¡Ù¤Î¼Â¼Ì²½¤Ï2013Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²èÈÇ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥É¥é¥ÞÈÇ¤Î´ë²è¤â±Ç²è¸ø³«Á°¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¹âÌÀ´õ¡Ê°Ê²¼¡¢¹â¡Ë¡§»°±ºÀèÀ¸¤Î¸¶ºî¤Ë¿¨¤ì¤¿¤Î¤Ï´©¹ÔÅö½é¤Î¤³¤È¤Ç¡¢±Ç²è²½¤ÎÈ¯É½Á°¤«¤é¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¼ê¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀ¸¤¤ë¾å¤Ç¡¢»Å»ö¤äÂ¾¼Ô¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¹ç¤¤¤Ê¤É¡¢¤È¤Æ¤â³Ø¤Ó¤ÎÂ¿¤«¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢¤½¤Î¤È¤¤Î¼«Ê¬¤Ë¡¢¤È¤Æ¤â¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤«¤é10Ç¯°Ê¾å·Ð¤Á¡¢¡Ø½®¤òÊÔ¤à¡Ù¤òÆÉ¤ó¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿10Ç¯¤È¡¢ÆÉ¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿10Ç¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤é¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÂÐ¿Í´Ø·¸¤¬Á´¤¯°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤¬Áê¼ê¤Ë¤É¤¦ÅÁ¤ï¤ë¤Î¤«¡¢Áê¼ê¤¬¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤ë¤Î¤«¤ò¿¼¤¯¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤¿10Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£
――¹â¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¼«¿È¤¬¡¢¡Ø½®¤òÊÔ¤à¡Ù¤«¤é¤Î±Æ¶Á¤Î¤â¤È¤ËÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿10Ç¯¤Á¤ç¤Ã¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Î¥É¥é¥Þ²½¼Â¸½¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¹â¡§¤Ï¤¤¡£¼«Ê¬¼«¿È¡¢¡È¸ÀÍÕ¡É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ºÇÔ¤·¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¡Ø½®¤òÊÔ¤à¡Ù¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È¥¬¥à¥·¥ã¥é¤Ë¼ê¤òµó¤²¤¿20Âå¤Î¤È¤¤È¤Ï¡¢°ã¤¦¤â¤Î¤Î¹Í¤¨Êý¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤ò¤Á¤ã¤ó¤È»ý¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤È»×¤¨¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¤³¤Î10Ç¯¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤Î´í¤¦¤µ¤¬¤É¤ó¤É¤óÉ½ÌÌ²½¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Î´í×ü¤ò´¶¤¸¤ë»þ´Ö¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£SNS¤âÉ¹»³¤Î°ì³Ñ¤Ç¤¹¤¬¡¢¸ÀÍÕ¤Ç¿Í¤ò»¦¤á¤Æ¤·¤Þ¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÉÝ¤¤´Ä¶¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¤Ï¡¢¤¤¤ÞÂ¾¼Ô¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎÌäÂê¤¬Ìä¤¤¤¿¤À¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡£¡Ø½®¤òÊÔ¤à¡Ù¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤º¤Ã¤ÈÉáÊ×Åª¤ËÇº¤ß¤Ê¤¬¤é¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸«¤Ä¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¡Ö¤³¤ÎÊª¸ì¤ò¤â¤Ã¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤È²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
――¤½¤ì¤âÏ¢¥É¥é¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¡£
¹â¡§¸¶ºî¤ÏÅÐ¾ì¤¹¤ë¤¤¤í¤ó¤Ê¿ÍÊª¡¢ÇÏÄù¤ä¹ÓÌÚ¤µ¤ó¡Ê´ä¾¾Î»¡Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢À¾²¬¡Ê¸þ°æÍý¡Ë¤ä¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¼çÌò¤Î¤ß¤É¤ê¤È¡¢ÌÜÀþ¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤éÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼½ñºî¤ê¤Ë·È¤ï¤ë¿Í¤¿¤Á¡¢Á´°÷¤¬¼çÌò¤ÎÊª¸ì¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤â¤Á¤í¤ó±Ç²è¤âÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢2»þ´Ö¤Ç¤Ï¼ý¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Î»×¤¤¤Î¾è¤Ã¤¿¡¢½½¿ôÇ¯´Ö¤Î¸ü¤ß¤òÏ¢¥É¥é¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÉ½¸½¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
――¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÉÁ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹â¡§´ë²è¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¤Î¤¬2022Ç¯¤Ç¡¢2023Ç¯¤Ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¡¢2024Ç¯¤ËBS¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ä¤ë¤Ù¤°ÕµÁ¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤â¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤ÎÊª¸ì¤Ï¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¤·¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¿É¤¤»×¤¤¤ò¤µ¤ì¤¿Êý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÅÐ¾ì¤µ¤»¤ÆÀµÌÌ¤«¤éÉÁ¤¯¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢2022Ç¯¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¹Í¤¨Ãæ¤Ç¤·¤¿¡£»°±ºÀèÀ¸¤Î¿®Íê¤òÆÀ¤Æ¡¢¼½ñÊÔ½¸Éô¤Î¼èºà¤ò¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Î¤ªÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¡È¥¯¥é¥¹¥¿ー¡É¤Ê¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼½ñ¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ù¤¤«¶¨µÄ¤ò¤·¤¿¤ÈÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
――¼èºà¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¹â¡§ºÇ½é¤ËÊª¸ì¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë»þ´Ö¤ÎÇ¯É½¤òºî¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö½é¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤ÏÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÅÓÃæ¤Ç¡¢µÓËÜ²È¤ÎÉÈÅÄÄ¾Èþ¤µ¤ó¤ËÂ÷¤¹¤È¤¤Ë¡¢¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Æ¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤âÆ§¤Þ¤¨¤¿Ç¯É½¤Ë¤·¤Æ¡¢¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡üÂè1ÏÃ¥é¥¹¥È¤ÎÇÏÄù¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ë¡Ö¥¾¥¯¥¾¥¯¡ª¡×
――¸¶ºî¤Ï¤â¤Á¤í¤óÉÈÅÄ¤µ¤ó¤ÎµÓËÜ¤â¡¢¤È¤Æ¤â¿´¤ËÝî¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¹â¡§ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤µÓËÜ²È¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À½é¹Æ¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·Àí¤Ã¤¿´¶¤¸¤ÎµÓËÜ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Âè1ÏÃ¤«¤é¡¢¤ß¤É¤ê¤Ë¤â¤¦¾¯¤·¶¦´¶À¤ò»ý¤¿¤»¤¿¥¹¥¿ー¥È¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡È¤Ê¤ó¤Æ¡É¤È¤¤¤¦¥ー¥ïー¥É¤Ø¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾¾ËÜÀèÀ¸¡Ê¼ÆÅÄ¶³Ê¼¡Ë¤¬¡Ö¸ÀÍÕ¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤òË«¤á¤â¤·¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢·è¤·¤ÆÀÕ¤á¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¡¢¡È¤Ê¤ó¤Æ¡É¤¬ÊÌ¤Î¸À¤¤Êý¤Ç¤ß¤É¤ê¤òµß¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¥ªー¥Àー¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
――Âè1ÏÃ¤Î¡È¤Ê¤ó¤Æ¡É¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¹â¡§Ä«Æü¤ò¸«¤Æ´¶¤¸¤ë¡Ö¤Ê¤ó¤Æ´ñÎï¤ÊÄ«Æü¡×¤Î¡È¤Ê¤ó¤Æ¡É¤ò¡¢¤â¤Ã¤È°ã¤¦´¶¤¸¤Ç¤¦¤Þ¤¯·Á¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»ä¤Î¥ªー¥Àー¤«¤é¡¢ÉÈÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢Âè1ÏÃ¤Î¥é¥¹¥È¤ÎÇÏÄù¤Î¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤ÆÁÇÅ¨¤Ê±¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ò¤Ò¤Í¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î¥»¥ê¥Õ¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¡¢Ä»È©¤¬Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¥¾¥¯¥¾¥¯¤Ã¤È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥°¥Ã¤È¹â¤ß¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£¤¢¤¢¡¢ÉÈÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤³¤ÎÊª¸ì¤ÎËÜ¼Á¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤ì¤òÊª¸ì¤È¤·¤ÆºÇÎÉ¤Î·Á¤ÇÁÈ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¿Í¤À¤È¡£¼ÂºÝ¡¢¸ÀÍÕ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤¬°¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢»È¤¤Êý¼¡Âè¤Ê¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò½¸Ìó¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£»ä¤¬¤³¤Î¸¶ºî¤ò¥É¥é¥Þ¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿ÁÛ¤¤¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´ò¤·¤µ¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
――»ä¤â±Ç²èÈÇ¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ë¥É¥é¥Þ²½¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¡¢ÀµÄ¾¡¢ÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âÂè1ÏÃ¤Î¡È¤Ê¤ó¤Æ¡É¤Ç¡Ö¤³¤Î¤¢¤È¤â´Ñ¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶½Ì£¤È´õË¾¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹â¡§±Ç²è¤¬ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¤¥áー¥¸¤ò²õ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é´Ñ¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¤½¤¦¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢1ÏÃ¤À¤±¤Ç¤â´Ñ¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤³¤ì¤Ï¸«Â³¤±¤ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë²¿¤«¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ï¤¹¤´¤¯»î¹Ôºø¸í¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Âè1ÏÃ¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È¿´¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÉÈÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤µ¤¹¤¬¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¡Ö100Ç¯Àè¤Î¿Í¤¬´Ñ¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
――¹¥É¾¤ò¤â¤Ã¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤â¤µ¤ì¤Æ²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¹â¡§BS¤«¤é¤ÎÊüÁ÷¤«¤é¤Þ¤À1Ç¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤Î¼õ¤±»ß¤áÊý¤Ë°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Î¿ô¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¤¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤ê´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢BS¤Ç¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿Êý¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¤ò¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ½ª¤ï¤é¤»¤º¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ï¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤É¤¦°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¤É¤¦ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤«¤È¡¢¤´¼«¿È¤Îº£¤Þ¤Ç¤ò¸Ü¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤ÇÎ±¤á¤ë¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤È¹¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£»ä¤Ï¡ÈBS¾èÁ¥°÷¡É¤È¾¡¼ê¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢BS¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Êý¤¬¡¢ÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢SNS¤Ç¤É¤ó¤É¤óÀëÅÁ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡ÈÊ¬¤«¤Á¹ç¤ª¤¦¡É¤È¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤¬¤É¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ê¤Î¤«¤ò¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Æ¿Í¤ËÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
――SNS¤Î¤¤¤¤ÌÌ¤Ç¤¹¤Í¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¼«Ê¬¤´¤È¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ß¤É¤ê¤Á¤ã¤ó¤¬¼ç¿Í¸ø¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¹â¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¼«¿È¤¬¡¢¸¶ºî¤òÆÉ¤ó¤À»þ¤Ë°ìÈÖ¶¦´¶¤·¤¿¤Î¤¬¡¢´ßÊÕ¤ß¤É¤ê¤Ç¤·¤¿¡£ÇÏÄù¤â¹ÓÌÚ¤µ¤ó¤â¡¢¾¾ËÜÀèÀ¸¤â¡¢°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶µ»Õ¤ÈÀ¸ÅÌ¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤É¤ê¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿½Ö´Ö¡¢ÌÜÀþ¤¬¤¹¤È¤ó¤È¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¼¥í¤«¤éÃÎ¤ë´¶³Ð¤ò¡¢¤ß¤É¤ê¤òÄÌ¤·¤Æ¸¶ºî¤«¤é¼õ¤±»ß¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢Ï¢¥É¥é¤Ç¤Ï¤ß¤É¤ê¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
――¼½ñºî¤ê¤Ï¸ÀÍÕ¤ò¸åÀ¤¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¤¤¯°ÕµÁ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±ÇÁüºî¤ê¤Ë¤â¶¦ÄÌ¤·¤¿ÌÌ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡È»Ä¤·¤Æ¤¤¤¯¡É¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ë¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¹â¡§´ðËÜÅª¤Ë¡¢»ä¤ÏºîÉÊ¤ò¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¤Ï¤½¤Î½Ö´Ö¡¢»þÂå¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤½¤Î¿Í¤Î¿´¤Ë»É¤µ¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¾Íè¤º¤Ã¤È¤Ï»Ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
――º£³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿ºîÉÊ¤¬¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤Ê¤ª´ò¤·¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤È¡£
¹â¡§¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ì¤Íè¤òÁÛÄê¤·¤Æºî¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢º£¤Î¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤È³Ú¤·¤µ¤ò¶¦Í¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¡¢°Õ¼±¤ËÊÑ²½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½é¤á¤Æ¡Ö100Ç¯Àè¤Î¿Í¤¬´Ñ¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éºî¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼½ñÊÔ½¸Éô¤Ë¼èºà¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î¿ÍÀ¸°Ê¾å¤ËÄ¹¤¤¥¹¥Ñ¥ó¤Çºî¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤ò°·¤¦°Ê¾å¡¢¡ÖÑëÆá¤Ç¤¤¤¤¤Ê¤ó¤Æ»×¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¡£¡Ö¿§¤¢¤»¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¿¨È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ÎÀè¤â»Ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö²¿ÅÙ¤â´ÑÊÖ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éºî¤Ã¤¿¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃÊÌ¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡£
――¥É¥é¥Þ¤Ï¥¨¥ó¥¿¥á¤À¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢»þÂå¤äÀ¤´Ö¤Ø¤³¤Á¤é¤«¤éÀÚ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤âÉ¬Í×¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¤·¤Æ¥É¥é¥Þ¤òÊü¤Ä¤³¤È¤Î°ÕµÁ¤È¤«¡£
¹â¡§¤¢¤Þ¤ê¼«Ê¬¤Î°ÕµÁ¤òÎ©¤Æ¤¹¤®¤ë¤È¡¢ÅÓÃ¼¤ËÀâ¶µ¤¯¤µ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥¨¥ó¥¿¥áºîÉÊ¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤Î¥Ùー¥¹¤«¤éÀäÂÐ¤Ë¥º¥ì¤Þ¤»¤ó¡£´Ñ¤ëÊý¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤´À¤ò¤«¤¯¤ï¤±¤Ç¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¤³¤ì¤À¤±´À¤ò¤«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£¤³¤ó¤Ê´À¤Ê¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸«¤»¤Ó¤é¤«¤¹¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤Ï¤½¤®Íî¤È¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤Î´À¤¬¸«¤¨¤ë¤³¤È¤Ï²¡¤·ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
――²¡¤·ÉÕ¤±¡£
¹â¡§»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢»ä¼«¿È¤¬¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¤ò´Ñ¤ë¤È¡¢µñÈÝÈ¿±þ¤òµ¯¤³¤¹¿Í´Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤âÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¤¤ë¿Í´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¡¤·ÉÕ¤±¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤¬¥É¥é¥Þ¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Àµ¤·¤¤¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡Ö¤É¤¦»×¤¦¡©¡×¤È¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤Æ½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿ºîÉÊ¤ò½Ð¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¼õ¤±¼è¤Ã¤¿Áê¼ê¤¬²¿¤«¼«Ê¬¼«¿È¤ËÌä¤¨¤ëÍ¾Çò¤ò»ý¤Æ¤ë¤Î¤¬¥É¥é¥Þ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åú¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ä¤Î¡Ö¤³¤ì¤ò¼çÄ¥¤¹¤Ù¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤òºî¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤´¤¯¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
――¤Ç¤Ï¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È¤¤¤Ã¤¿»×¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¹â¡§¡È¿Í¡É¤Ç¤¹¡£ÉÁ¤¯¤Î¤Ï·ë¶É¿Í´Ö¡£¤Þ¤º¤Ï»ä¼«¿È¤¬¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤â¤¢¤ë¤ó¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µ¤¤Å¤¤ä¡¢¤É¤³¤Ë¿´¤¬¿Ì¤¨¤ë¤«¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¸Ä¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿Í¤È¿Í¤¬¶¦¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¡¢µ÷Î¥´¶¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£¿Í¤òÃÎ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢»ä¤ÎÀ©ºî°ÕÍß¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ï¹Í¤¨¤Ä¤«¤Ê¤¤¡ÈÁÛÄê³°¡É¤ò¾ï¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÅÓÃæ¡¢¤ªÏÃ¤·¤¿ÉÈÅÄ¤µ¤ó¤Î¡È¤Ê¤ó¤Æ¡É¤Ë½Ð²ñ¤¦¤È¡¢¥¾¥¯¥¾¥¯¡ª¤Ã¤È¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢µÕ¤Ë¼«Ê¬¤ÎÁÛÄê¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤½¤í¤·¤¤¤Û¤É¶½Ì£¤¬Ê¨¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤À¤«¤é¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²èºî¤ê¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥Ñ¤ò¥ªー¥Ðー¤¹¤ë½Ð²ñ¤¤¤ä¡¢³Ú¤·¤µ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
――¤³¤ì¤«¤é¤â¥¾¥¯¥¾¥¯¡ª¤Ã¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¤·¤µ¤òµá¤á¤Æ¡£
¹â¡§¤Ï¤¤¡¢¥¾¥¯¥¾¥¯¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤òµá¤á¤Æ¡£¤½¤ì¤ò»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤âÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÊ¸¡áË¾·î¤Õ¤ß¡Ë