現在放送中の『初恋DOGs』（TBS系）では、関係が進むようで進まない、ぎこちない愛子（清原果耶）と快（成田凌）とソハ（ナ・イヌ）の関係が主に描かれているが、もうひとつ、進展が気になる恋がある。それが功介（萩原利久）と優香（深田恭子）の2人だ。

第5話では功介が「俺、空気読まないんで今言いますけど、俺と付き合ってください」と優香に告白。その唐突さにこちらが面食らってしまいさすがにフラれるのでは……と思っていたら、驚いた顔を見せた後、さらりと「……うん、いいよ」と返事をした優香に、「え、ええ!?」と功介と同じ反応をしてしまった。そんな「捉えどころのなさ」さえも魅力となっている深田恭子から目が離せない。

深田が演じる優香は、快や功介が務める動物病院の近くにあるドッグカフェ「Lovely Tails Café」の店長。功介から告白される場面について、「台本を読んでいても、『いいの？』と思うような展開で（笑）。そういう“モテモテ”な優香を演じられて、ちょっとうれしかったです」と語っており、楽しんでいたようだ（※）。この第5話では快と優香の過去も描かれており、無自覚に周囲にフェロモンを振りまいてしまう“いい女”の優香が、いい意味では行動力があり、逆に言えば雑なところあることが明らかになった。美人な優香にそんな一面があったなんて。このギャップに優香というキャラクターにまた惚れてしまった人も多いのではないだろうか。

8月6日には、22冊目の写真集『AO』も発売され、デビュー当時から変わらぬ美貌を保つ深田は、さまざまなドラマや映画で主演やヒロインを演じている。そんな中で特に近年は、女性から見ても頼れて憧れる“カッコいい女”も演じるようになっている。

先祖代々盗みを生業としている、通称「Lの一族」と呼ばれる泥棒一家の娘・三雲華を演じた『ルパンの娘』（フジテレビ系）では、特殊な環境で育ちながらごく普通に生きることを望み、代々警察官をしている一家に育つ和馬（瀬戸康史）と結婚直前まで話が進んでいく。和馬の前での華はとても可憐で、ワンピースがよく似合うような女性。だが、“仕事”をこなそうとする華はジャンプスーツのような“泥棒スーツ”を見にまとい仮面をつけて、悪者と格闘する。キレキレなわけではないが、相手を徐々に追い詰める華はまさにクールな女だった。

福原遥とW主演を務めた『18／40～ふたりなら夢も恋も～』（TBS系）では、40歳となり、アートスペシャリストとしての仕事とパートナーとの間に子どもを持つという一般的な“幸せ”との間で揺れ動く瞳子を演じた。自分も悩みを抱えながらも、ふとしたきっかけで知り合った有栖（福原遥）を、彼女が産んだ子とともに支えようとする瞳子の姿は、優しくて頼れる“アネゴ”であった。

最近の深田は「こんなふうに美しくなれたらなあ」という女性としての憧れはそのままに、「こんな友人か先輩がそばにいてくれたらなあ」と思わせてくれる魅力に溢れている。これに、さらに大人の余裕を加えたのが『初恋DOGs』で演じている優香といえるだろう。愛子は、快と親しげな優香の様子を気にかけていたが、確かにセクシーでありながら頼りがいのある優香が、もし恋のライバルだったらソワソワしてしまう。一方、片思いをしている功介としては、手応えのない華の反応に焦ってしまうことだろう。これから功介はどのように優香にアプローチしていくのだろうか。これからも愛子の恋だけではなく、無自覚に相手を振り回してしまう優香と振り回される功介の恋にも注目していきたい。

（文＝久保田ひかる）