「終戦当時14歳ですが、認知症が始まって…」80〜90代に聞く”戦地に行かなかった戦争体験”、「ふたつの壁」

戦後80年、戦争について考える記事や番組などが増えている。FRaUwebでも、1945年8月9日、長崎の原爆で、両親と3人の弟を失った森田富美子さんの体験や娘の森田京子さんと共著で出版した『わたくし96歳＃戦争反対』の内容、富美子さんの戦争反対への想いなどをたびたび記事にしている。

富美子さんは現在96歳。91歳のとき、「わたくし91歳（※年齢部分は誕生日月に毎年更新される）」というアカウントで、自らスマホやiPadを使ってSNSに戦争体験などの投稿をはじめたという。そして、富美子さんの投稿は共感を集め、現在「わたくし96歳」は8.８万人ものフォロワーを集め、「96歳のインフルエンサー」として活動している。

しかし、富美子さんのように自らの言葉で戦争体験を語れる方は年々少なくなっている。『わたくし96歳#戦争反対』の担当編集者が、この書籍のみならず、FRaUwebにてさまざまな戦争体験を短期集中連載することを決めた理由を伝える。

父の戦争体験をもっと聞いておけばよかった

私は、書籍の『わたくし96歳＃戦争反対』制作やFRaUwebでの記事を担当している。「富美子さんの経験を、言葉を、文字として残さなければ」と思ったのは、富美子さんの長崎の原爆体験だけでなく、富美子さんの生き様に魅力を感じた部分が大きい。そして、私自身が「数年前に亡くなった父の戦争体験をもっともっと聞いておきたかった」という後悔の想いを持ち続けていることも動機のひとつになっている。

私の父親は戦地に向うことがなかったが、戦時中、繰り返される空襲と空腹、身近の人たちの死など、言葉に出来ない不条理な想いを常に抱えた10代だったとよく話していた。私は幼い頃から、第二次世界大戦がどれだけ無意味なことであったか、父から多くのことを教わった。しかし、私は音源や文字として父の記憶を残しておくことをしなかった。父が亡くなってから初めて、「どうしてきちんと記録を残しておかなかったのか」と深く後悔をした。だからこそ、戦後80年となる今、自らの体験を自身の言葉で発信する森田富美子さんの存在はとても貴重で、大切にしなければと感じた。

今、戦争を知る世代は、当時10代の思春期や子どもだった方だ。子どもとして、あの時代にどんな体験をし、想いを抱えていたのだろう。編集部スタッフの家族やその知人など、戦争時代を経験している身近な人たちから話を伺ってみることにした。

取材開始で浮上した2つの課題

取材を初めて見ると、2つ大きな困難にぶち当たった。

ひとつは、戦争時代を生き抜いた方たちで今お話を伺える方がとても少ないということだ。

「母は終戦当時14歳だったんですが、認知症が始まってしまって。憶えていることもあるんですが、時系列にお話するのが難しくて……」

「元気だった頃の父なら、話したと思うのですが、春から体調が悪くて……」

まず、これらのコメントのように、健康上の理由などで、話してくださる方たちが見つからない、という問題に直面した。「そうか、これが戦後80年というものなんだね」と一緒に取材を進めているライターさんたちとしみじみ語り合った。戦後の当事者が語る記憶を伺うということは、待ったなしなのだな、と感じた。

そして、お話が出来る80代、90代の方が見つかると、また別の問題が浮上した。

「お話するような経験はないんですよ」

「嫌な時代でしたが、戦地で亡くなった兵隊さんや大きな空襲や原爆などで被害を受けた方に比べたら、私の話は何でもないことですから……」

「テレビでお話されているみたいな方たちのような戦争経験はないので……」

と、取材をやんわりとお断りになる方が続出したのだ。

確かに、特攻隊や南方での激戦、原爆、大きな空襲などを経験された方たちのお話は、インタビューなどでこの時期、目に触れる機会が増えている。凄絶な戦争体験は、戦争がいかに愚かしいことか感じるために、知っておかねばならない事実がそこにある。しかし、そういった経験をしなかった人たちもみな、戦時下の“何ともいえない嫌な空気”を味わっていたことが予想できる。

実際に私の父はぎりぎり徴兵されず、戦地にはいかなかったが、明日赤紙が来るかもという心理状態や学生時代の仲間が先に出征する焦り、また身近な人たちの戦死の知らせ……、死にたくない気持ちと、自分だけ生きてしまっているという思いに苦しんだという。戦場だけでなく日常の中にも戦争の怖さや嫌な感じはあったに違いない。

最近SNSでは、80〜90代の方々の戦争体験に関して、「年寄りが自慢げに戦争についていつまで語るのか」「80年も昔のことを被害者づらで語るな」といった目に余るようなひどいコメントをたびたび見かけるようになった。しかし、取材をしてみると「自慢げに語る」方など一人もいなかった。みなさん、こちらがお願いしてやっと記憶の扉を開いてくれた、というのが正直なところだ。

共通するように「あの当時は、楽しいこともあったかもしれないけれど、悲しいことや怖いことも多くて嫌な時代だった。だから、できれば思い出したくない」「これから先、戦争のない世の中が続くことに少しでも役立つのであれば……」と最初に語る方が多かったのだ。このことはしっかりと記しておきたい。

戦争中の子どもたちの想いを取材

2016年映画『この世界の片隅に』が公開され、大ヒットとなった。当時、戦時下にも普通の生活があり、その日常が知らず知らずに奪われていくことが戦争の怖さであることを教えてくれた。その後、NHKでは『あちこちのすずさん』が放映され、日本中にいた『この世界の片隅に』の主人公であるすずさんのような、戦時下普通と言われる人たちの生活が紹介され、話題を集めた。

また、NHKがシリーズで展開している『新・ドキュメント太平洋戦争』では、1941〜1945年の5年間の市民が残した日記や手紙などから人々の心がどう変化していったのかを探っている。そこで垣間見えるのは、普通だった人々が次第に戦争に歓喜し高揚し始め、若い母親さえも「玉砕」という言葉を勇ましく残酷な言葉を使うようになっていくことだった。戦争による痛みや危うさは、ジワジワと自覚なく市民の心を蝕んでいくことを教えてくれる。

FRaUwebでは、『わたしが子どもだった頃ーー戦争の時代』というサブタイトルで、現在80〜90代の方たちの戦中戦後の子ども時代の普通の人たちの暮らしをエピソードごとに不定期で配信をしていく予定だ（※一部、ご本人ではなく家族に語ったことをまとめた記事もあります）。ここから何を感じ取るかは、個々違って当たり前だと思う。

そして、あなたの周りにいる両親や祖父母、親類や知人など、戦争を語れる方たちに機会があれば「嫌でなかったら当時の話を聞いてもいい？」と問いかけてみてほしい。「いずれは」と思っている間に話してくれる方はいなくなってしまう。「祖母や両親はたいした経験をしてないはず」と思っている人はその認識は本当なのだろうか？ 私たちも身内や知り合いの方にお話を伺って、「そうだったのか」「知らなかった」と思うことがとても多かったのだから……。

文／伊藤まなび

