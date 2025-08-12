夏の「冷え対策」により効果的な食材はどっち？ 「キムチ or 納豆」

異例の暑さが続く、今年の夏。8月に入ってから猛暑がピークを迎えており、8月下旬になっても暑さが一層厳しくなる予想も出ています。この危険な暑さのなか、エアコン（冷房）は欠かせません。日中だけでなく、夜も気温があまり下がらず、寝苦しさを感じることもあり、朝までエアコンをつけっぱなしにする人も多いはず。快適に過ごせますが、その一方で、冷え性に悩まされている人も少なくありません。

そこで今回は、冷え対策に役立つ食事についてお伝えします。効果が期待できる食材はいくつかありますが、その中から「キムチ」と「納豆」を比較してみました。この2つのどちらがより効果を期待できるのか分かりますか？ 管理栄養士の資格を持つライター川越光笑さんに、栄養素についての詳しい解説をしていただきました。

「キムチ」「納豆」夏の冷え対策によりオススメは？

キムチ

韓国料理に欠かせないキムチ。唐辛子に含まれているカプサイシンという辛味成分は、新陳代謝を活発にし、脂肪燃焼を促進する効果があります。また、血行を促し、冷え性改善にも役立つ食材として知られている食材のひとつです。

納豆

日本の伝統的な発酵食品のひとつ、納豆。栄養価も高く、食べ方のバリエーションも豊富なため、オススメの健康食材としてメディアで取り上げられることも多いですよね。そんな納豆は冷え対策にも有効な栄養素も豊富で、言わずと知れた万能食材。

冷え対策に役立つといわれていて、夏こそ積極的に摂りたい2つの食材。より効果が期待できるのはどちらでしょうか？ 正解は……？ それぞれの栄養価について詳しく解説します。

より効果が期待できるのは、「納豆」

「ナットウキナーゼ」が強い味方に！

夏は、エアコンや乾いた汗によって意外にも体は冷えているもの。お風呂に入る習慣のある方は、体の冷えを実感することもあるのではないでしょうか。

特にエアコンは自律神経の乱れから交感神経が優位になり、末梢神経が収縮。手足の血流が滞るため知らず知らずのうちに冷え性に。日々の食生活で早めの対策をとりたいところです。今回の2択では、カプサイシン効果で「キムチ」と回答された方も多いのでは？

確かに、カプサイシンは発汗作用があり、血流の改善が期待できます。ですが、納豆で注目したいのは「ナットウキナーゼ」というタンパク質分解酵素なんです。この酵素は、ヒト試験により、血流改善・血圧降下・末梢体温維持（冷えやすい手足の血流を改善し、体温調整をサポート）の効果が報告されています。

また、納豆で優れた栄養素は脂溶性ビタミンの「ビタミンK」が豊富に含まれているところにもあります。「ビタミンK」は血液凝固を促進し、骨や血管の健康を保つことで知られている栄養素ですが、この含有量は納豆（糸ひき）100gに対して600㎍という結果に。ビタミンKは、緑黄色野菜にも含まれ特にほうれん草（生）に多いですが、それでも100gで約270㎍ですので納豆のビタミンK含有量は圧倒的です。

納豆菌は腸内に定着し、摂取後も数日間にわたってビタミンKを作り続けるといわれているので持続性の期待も。ほかに、納豆には女性ホルモン様作用で自律神経の安定を維持する「イソフラボン」や、体温調節に関与し、冷え性対策に役立つ「マグネシウム」などを含みます。冷え対策に効果が期待できる栄養素が多いのも魅力です。

※納豆は少量の摂取でも、抗凝固剤のワーファリン（血液を固まりにくくする薬）を服用されている方には効果を弱める可能性があるため注意が必要です。新しい抗凝固剤には作用効果の心配がないものもあるようですが、薬の服用をされている方は医師に相談しながら適切な摂取を心がけてください。

