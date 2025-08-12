北海のユニホームに注目集まる

第107回全国高校野球選手権は11日、甲子園球場で第6日がおこなわれた。第2試合に登場した北海（南北海道）のユニホームの左袖に意外な注目が集まり、高校野球ファンのみならず、意外な反響を呼んでいた。

東海大熊本星翔（熊本）と対戦した名門・北海は、3点ビハインドの5回に3点を挙げて同点に。6点差とされた8回にも3点奪って奮闘したが、7-10で敗れた。

最後まで諦めない全力プレーとともに、中継の視聴者の注目を集めたのがユニホームだった。左袖には金色の星マークに「SAPPORO」の文字。喉を潤したくなる大人が続出した。

X上には「SAPPOROは完全にビールなんよ」「金の星でSAPPOROって書いてあるとビールかと思いますね」「金色の星印と“SAPPORO”の文字を見て……あのドリンクを飲みたくなってる」「左袖のマーク見てるとビール飲みたくなって仕方ない 昼から甲子園見ながらビール飲んじゃうダメオヤジになっちゃうよ」などと、既視感を抱いたような声が上がった。

北海は猛暑対策として、キャップやアンダーシャツを白に変えるなど、今大会はユニホームでも注目を浴びた。



（THE ANSWER編集部）