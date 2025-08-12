乙女座のあなたは小物整理をすると良いことが！【8／12火曜日の12星座占い】
西洋占星術、四柱推命などを織り交ぜたオリジナル12星座占いで、毎日あなたの運気を占います♡
2025年8月12日（火）の運勢はこちら！牡羊座
漂白剤での清浄作業が厄払い効果を発揮します。白く輝く仕上がりが、心の曇りも晴らしてくれるでしょう。牡牛座
定規での測定作業が金運の安定をもたらす暗示です。正確性への意識が経済面の基盤を固めてくれるでしょう。双子座
ピンセットでの細かい作業が集中力を高めます。精密な作業が心の乱れを整えてくれることになりそうです。
冷蔵庫や冷凍庫の確認が家庭運の向上につながる兆しです。備えの充実が家族の絆を深めてくれるでしょう。獅子座
蛍光ペンでの彩色が創造力を活性化させるでしょう。カラフルな工夫が新たな才能を開花させてくれそうです。乙女座
小物整理が心の整理にもつながる開運日になります。細部への配慮が人生全体を好転させてくれるでしょう。天秤座
スポンジ交換で浄化パワーが高まる予感。新しい道具が停滞した運気を動かしてくれることになりそうです。蠍座
冷却グッズの活用が直感力を研ぎ澄ませます。クールダウンが冷静な判断力をもたらしてくれるでしょう。射手座
ペンをTPOや内容に応じて使い分けてみましょう。適材適所の選択が今日の作業効果を高めてくれそうです。山羊座
救急用品のチェックをしてみてください。備えあれば憂いなしの心構えが幸運を引き寄せてくれるでしょう。水瓶座
思わず外出が長引くかも。モバイルバッテリーの充電確認を忘れないでください。備えあれば憂いなし、です。魚座
バスグッズで心身を喜ばせると恋愛運が上昇します。純粋な心が新しい出会いを引き寄せてくれるでしょう。
占ってくれたのは
王 朱海（おう あけみ）先生
巫女家系に生まれる。有名占い師にスカウトされ修行の道に進む。西洋占星術、四柱推命などを織り交ぜたオリジナル占いで30年間に渡って個人鑑定を中心に活動しメディア連載も行っている。
イラスト／長谷川わかな