西洋占星術、四柱推命などを織り交ぜたオリジナル12星座占いで、毎日あなたの運気を占います♡

2025年8月12日（火）の運勢はこちら！

牡羊座

漂白剤での清浄作業が厄払い効果を発揮します。白く輝く仕上がりが、心の曇りも晴らしてくれるでしょう。

牡牛座

定規での測定作業が金運の安定をもたらす暗示です。正確性への意識が経済面の基盤を固めてくれるでしょう。

双子座

ピンセットでの細かい作業が集中力を高めます。精密な作業が心の乱れを整えてくれることになりそうです。

蟹座

冷蔵庫や冷凍庫の確認が家庭運の向上につながる兆しです。備えの充実が家族の絆を深めてくれるでしょう。

獅子座

蛍光ペンでの彩色が創造力を活性化させるでしょう。カラフルな工夫が新たな才能を開花させてくれそうです。

乙女座

小物整理が心の整理にもつながる開運日になります。細部への配慮が人生全体を好転させてくれるでしょう。

天秤座

スポンジ交換で浄化パワーが高まる予感。新しい道具が停滞した運気を動かしてくれることになりそうです。

蠍座

冷却グッズの活用が直感力を研ぎ澄ませます。クールダウンが冷静な判断力をもたらしてくれるでしょう。

射手座

ペンをTPOや内容に応じて使い分けてみましょう。適材適所の選択が今日の作業効果を高めてくれそうです。

山羊座

救急用品のチェックをしてみてください。備えあれば憂いなしの心構えが幸運を引き寄せてくれるでしょう。

水瓶座

思わず外出が長引くかも。モバイルバッテリーの充電確認を忘れないでください。備えあれば憂いなし、です。

魚座

バスグッズで心身を喜ばせると恋愛運が上昇します。純粋な心が新しい出会いを引き寄せてくれるでしょう。

占ってくれたのは

王 朱海（おう あけみ）先生

巫女家系に生まれる。有名占い師にスカウトされ修行の道に進む。西洋占星術、四柱推命などを織り交ぜたオリジナル占いで30年間に渡って個人鑑定を中心に活動しメディア連載も行っている。

イラスト／長谷川わかな