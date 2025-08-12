½ÐÀ¤Àä¤¿¤ì¢ªÃ¦¥µ¥é49ºÐ¤ÎÂçµÕÅ¾¡Ä´ë²è1000ËÜµÑ²¼¤µ¤ì¤¿ÃË¤ÎŽ¢¶â¿§¤Î¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯Ž£¤¬¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ËÆÏ¤¯¤Þ¤Ç
¢£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ø¤ÎÂ£ÄèÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãù¶âÈ¢
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¡¢Ã¯¤¬Çã¤¦¤Í¤ó¡×
10Ç¯´Ö¤Ç¡¢1000¸Ä°Ê¾å¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òµÑ²¼¤µ¤ìÂ³¤±¤¿ÃË¤¬¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·2025Ç¯4·î18Æü¡¢¤½¤ÎÃË¤¬´ë²è¤·¤¿¡Ö¶â¿§¤Î¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯Ãù¶âÈ¢¡×¤Ï¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¼¹Ì³´ù¤Î¾å¤Î¾å¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£´ØÀÇ¸ò¾Ä¤ÇÅÏÊÆ¤·¤¿ÀÖß·Î¼Àµ·ÐºÑºÆÀ¸Ã´ÅöÂç¿Ã¤¬¡¢¼êÅÚ»º¤È¤·¤ÆÂ£¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
ÆüËÜ¤Ï¤â¤Á¤í¤óÃæ¹ñ¤Ç¤â¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ê¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî²ñ¾ìÆâ¤ÎÈÎÇäÅ¹¤Ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉµÒ¤¬»¦Åþ¡£8800±ß¤È¹â³Û¤Ê¤¬¤é¡¢1¥«·î¤Ç1000¸Ä¤¬´°Çä¡¢¥Õ¥ê¥Þ¥µ¥¤¥È¤Ç2Ëü3000±ß¤ÇÅ¾Çä¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤Î¾¦ÉÊ¤ò´ë²è¡¦À½ºî¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Âçºå¡¦Ê¡Åç¶è¤Ë¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ø¥½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê°Ê²¼¡¢¥Ø¥½¥×¥í¡ËÂåÉ½ °ðËÜ¥ß¥Î¥ë¤µ¤ó¡Ê49¡Ë¤À¡£¡Ö×ÖÅÙ¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡×¡ÖÊ¿À®¤Î¶õµ¤´Ì¡×¡Ö¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Õ¤ê¤«¤±¡×¡½¡½¤Ä¤¤ÆóÅÙ¸«¤·¡¢Ã¯¤«¤ËÏÃ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¤ò¼¡¡¹¤ÈÀ¸¤ß½Ð¤¹¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Ê¤¼°ðËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ò¥Ã¥È¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£µÕÅ¾·à¤ò¼èºà¤·¤¿¡£
¢£¤¿¤À¤Î¡Ö¶õµ¤¡×¤¬30Ê¬¤Ç´°Çä
¥Ø¥½¥×¥í¤Ï¡¢»¨²ß¤ä²Û»Ò¡¢ÅÚ»º¤â¤Î¤Ê¤É¤Î´ë²è¡¦À½ºî¤«¤é²·Çä¤Þ¤Ç¤ò¹Ô¤¦´ë¶È¤À¡£¾¦ÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼«Å¹ÊÞ¤Ç¤Î¾®Çä¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°ðËÜ¤µ¤ó¤¬¼ê¤¬¤±¤Æ¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð2017Ç¯¤ËÈÎÇä¤·¤¿¡Ö×ÖÅÙ¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡×¡£¿¹Í§³Ø±à¤ä²Ã·×³Ø±à¤ò½ä¤ëÌäÂê¤ÇÎ®¹Ô¤·¤¿¸ÀÍÕ¡Ö×ÖÅÙ¡×¤ò¾Æ¤°õ¤·¤¿¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×30ËüÈ¢¤òÆÍÇË¡£¡Ö×ÖÅÙ¡×¤Ï¤½¤ÎÇ¯¤ÎÎ®¹Ô¸ìÂç¾Þ¤â¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¥È¥í¥Õ¥£¡¼¼øÍ¿¤Ë¤â¡Ö×ÖÅÙ¡×¤¬Æ¯¤¤¤¿¤Î¤«¡¢±²Ãæ¤ÎÀ¯¼£²È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ðËÜ¤µ¤ó¤¬¼õ¤±¼è¤ë¤ª¤Þ¤±ÉÕ¤¤À¡£
2019Ç¯4·î22Æü¤Ë¤Ï¡¢´ôÉì¸©´Ø»Ô¤ÎÊ¿À®(¤Ø¤Ê¤ê)ÃÏ¶è¤Ë¤¢¤ë¡Ö¸µ¹æ¶¶¡×¤Ç¡¢¤¢¤È8Æü¤Ç½ª¤ï¤ë¡ÖÊ¿À®ºÇ¸å¤Î¶õµ¤¡×¤òºÎ½¸¡£¡ÖÊ¿À®¤Î¶õµ¤´Ì¡×¤È¤·¤Æ1080±ß¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¤È¡¢Ãæ¿È¤¬¡Ö¶õµ¤¡×¤È¡¢¡ÖÎáÏÂ»þÂå¤Ç¤âÎÉ¤¤¤´±ï¤¬¤¢¤ë¤è¤¦µ§¤ê¤ò¹þ¤á¤¿Ê¿À®¤Î¸Þ±ß¶Ì¡×¤À¤±¤Î1000´Ì¤¬¡¢¤ï¤º¤«30Ê¬¤Ç´°Çä¤·¤¿¡£
2018Ç¯¤«¤éº£¤âÇä¤ìÂ³¤±¤ë¡Ö¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥¤¥ó¥¡×·¿¤ÎÍÆ´ïÆþ¤ê¤Õ¤ê¤«¤±¡¢¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ö¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Õ¤ê¤«¤±¡×¤Ï¡¢Îß·×100ËüËÜ°Ê¾å¤òÇä¤ê¾å¤²¤ë¡£
¢£1000¸Ä°Ê¾å¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÉõ°õ¤·¤¿²áµî
º£¤Ç¤³¤½°Û¿§¤Î¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÃÚ¤»¤ë°ðËÜ¤µ¤ó¡£¤À¤¬¡¢¶áµ¦Âç³Ø¤Ç±é·à·ÝÇ½¤òÀì¹¶¡Ê¸½¡¦Ê¸·Ý³ØÉô·Ý½Ñ³Ø²ÊÉñÂæ·Ý½ÑÀì¹¶¡Ë¤·¡¢¥Æ¥ì¥ÓÀ½ºî²ñ¼Ò¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¶Ð¤á¤¿Âç¼ê´á¶ñ²·²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÎÂ¿¤¯¤Ï·ë¼Â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¡¢Ã¯¤¬Çã¤¦¤Í¤ó¡×
¡Ö¤É¤³¤ËÇä¤ì¤ë³ÎÌó¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡×
¡ÖãÈµÄ¤¬ÄÌ¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡×
¶ìÏ«¤·¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿´ë²è¤¬¡¢10¸Ä¤Ë1¸Ä¤âÄÌ¤é¤Ê¤¤¡£¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤¿10Ç¯¤Ç¡¢1000¸Ä°Ê¾å¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬Éõ°õ¤µ¤ìÂ³¤±¤¿¡£
¡ÖÀäÂÐ¤¤¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¤Ê¤¢¡Ä¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éÈ¾Ç¯¡¢1Ç¯¸å¤Ë»÷¤¿¾¦ÉÊ¤¬½Ð¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÇä¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¤Û¤é¡¢Æ±¤¸¤³¤È¹Í¤¨¤Æ¤¿¤ä¤Ä¤¬¤ª¤Ã¤¿¤ä¤ó¤«¡Ù¤È¤¤¤Ä¤â²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤ì¤Ç¤âÉå¤ë¤³¤È¤Ê¤¯10Ç¯´Ö¡¢Ã¯¤è¤ê¤âÂ¿¤¯´ë²è¤ò½Ð¤·Â³¤±¤¿°ðËÜ¤µ¤ó¡£¤½¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ï¡¢¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¢£¡Ö¤ä¤ì¤Ð¤Ç¤¤¿¡×¤ò»Ä¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¡ÖÌ´¤ò¤Ä¤Ö¤¹¡×
°ðËÜ¤µ¤ó¤Ë¤ÏÆó¿Í¤Î·»¤¬¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢°ðËÜ¤µ¤ó¤¬20ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¡¢Ä¹·»¤¬ÆÍÁ³»ö¸Î¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Ä«²ñ¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¡×¤È°§»¢¤·¤¿¤½¤ÎÌë¤Ë¡¢·Ù»¡¤«¤éë¾Êó¤òÃÎ¤é¤»¤ëÅÅÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£Ì¿¤Î¤¢¤Ã¤±¤Ê¤µ¤ò»×¤¤ÃÎ¤Ã¤¿¡£
¹â¹»À¸¤Îº¢¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡Ö¼«Ê¬¤ÏÊª½ñ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦°ðËÜ¤µ¤ó¡£¤À¤¬·»¤Î»à¤«¤é¡¢Î¾¿Æ¤ä²ÈÂ²¤Î¾õ¶·¤âÊÑ¤ï¤ê¡¢¡Ö¹¥¤¤Ê¤³¤È¤À¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤ÈÌÂ¤¤¤¬À¸¤¸¤Ï¤¸¤á¤ë¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï²¿¤â¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤»¤º¡¢¥â¥ä¥â¥ä¤È²á¤´¤¹¤³¤È¤Ë¡£
¤½¤¦¤·¤Æ·»¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿25ºÐ¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿¤È¤¡¢·»¤Î»à¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÅö¤¿¤êÁ°¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ø¤ó¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¥Ï¥Ã¤ÈÁÉ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤³¤Ç°ðËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î²ÄÇ½À¤òÄÉµá¤·¿Ô¤¯¤½¤¦¡×¤È·è°Õ¤¹¤ë¡£
¡Ö¡Ø¤ä¤ì¤Ð¤Ç¤¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤ò»Ä¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£40¡Á50ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼ò¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¡ØËÜÅö¤Î²¶¤Ï¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡Ù¤È¤¤¤¦¤ª¤Ã¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤ó¤È¤³¤¦¤È·è¤á¤¿¡£¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¡¢»ØÀÞ¤ê¤Ò¤È¤Ä¤º¤Ä¤¢¤¤é¤á¤¿¤¤¡£¡ØÌ´¤ò¤Ä¤Ö¤¹ºî¶È¡Ù¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤Þ¤º¤Ïºî²È¤ÎÈî¤ä¤·¤Ë¤·¤è¤¦¤È¡¢¥Æ¥ì¥ÓÀ©ºî²ñ¼Ò¤ÇAD¤ò·Ð¸³¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¥Ï¡¼¥É¤ÊÀ¸³è¤Ë¤¹¤°²»¤ò¤¢¤²¤¿¡£¤Ê¤é¤Ðºî²È¤Ë¤È¡¢½ñ¤Î¯¤á¤Æ¤¤¤¿ËÜ¤ä»í½¸¤ò½ÐÈÇ¼Ò¤ËÁ÷¤ê¡¢¶¦Æ±½ÐÈÇ¤·¤¿¤¬¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤â¤Ê¤¯¼¡¤Î»Å»ö¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ28ºÐ¤Îº¢¡¢¡Ö¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤Ê¤í¤¦¡×¤È¡¢¶½Ì£¤Î¤¢¤Ã¤¿´á¶ñ¤Î²·²ñ¼Ò¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¡Ö¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¤Þ¤º¤Ï1Ç¯¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ì¤ë¤«¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¡£1Ç¯¤Ç¤¹¤´¤¤³èÌö¤ò¤¹¤ë¤ó¤Á¤ã¤¦¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¥À¥á¤Ë¤Ê¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Þ¤ë¤ÇÍ¯¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤Ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¡×
¢£ºÇ¸å¤Ë½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡Ö³°Éô¤Î¿Í¡×
¤·¤«¤·¡¢¸½¼Â¤Ï¸·¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¤É¤ó¤Ê¤Ë¹Í¤¨¤Æ»¨²ß¤ä´á¶ñ¤Î´ë²è¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¡¢¡ÖÇä¤ì¤ë³ÎÌó¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤âÄü¤á¤º±Ä¶È¤È´ë²è¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢1Ç¯¤Ç¼ÒÆâNo.1¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤¿¡£
¤±¤ì¤ÉÈéÆù¤Ë¤â¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Ð½Ð¤¹¤Û¤É¥ª¡¼¥Ê¡¼¤È¤Î´Ö¤ËËà»¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£¼ÒÆâ¤ÇÌÜÎ©¤Á¤Ï¤¸¤á¤¿°ðËÜ¤µ¤ó¤È¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î´Ö¤Ç¡¢½¾¶È°÷¤¬Ê¬ÃÇ¤µ¤ì¤¿¤«¤é¤À¡£¤Ä¤¤¤Ë¤Ï»Ò²ñ¼Ò¤Ë½Ð¸þ¤È¤Ê¤ê¡¢¿Æ²ñ¼Ò¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿°Æ·ï¤È·óÌ³¤¹¤ëË»¤·¤¤Æü¡¹¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤º¡¢¡Ö²ñ¼Ò¤¬À®Ä¹¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤ªÁ°¤Î¤»¤¤¤À¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
Æþ¼Ò¤«¤é10Ç¯¡¢38ºÐ¤Ç¡Ö¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÁ´Éô¤ä¤Ã¤¿¡×¡Ö¾å¤êµÍ¤á¤¿¡×¤È´¶¤¸¤ÆÂà¼Ò¡£°ú¤¹ç¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¾¦ÉÊ´ë²è¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë¡£
ÉÕ¤¹ç¤¤¤Î¤¢¤Ã¤¿¼è°úÀè¡¢´Ø·¸²ñ¼Ò¤Î¿Í¤¬¡Ö¼êÅÁ¤Ã¤Æ¡×¤È»Å»ö¤ò¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¡£¼Â¤Ï°ðËÜ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó»þÂå¡¢´ë²è¤¬ÄÌ¤é¤º¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¡¢¤¤¤Ä¤âÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¥á¥ó¥¿¡¼¤¬¤¤¤¿¡£ÆÀ°ÕÀè¤Î¸µÌò°÷¤À¡£¤½¤Î¿Í¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤Î¤ª¤«¤²¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¤½¤Î¸ÀÍÕ¤È¤Ï¡¢¡Ö¤ªÁ°¤Ï¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ç½ª¤ï¤ë¿Í´Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡¢³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¡£º£¤ÏÆ±Î½¤È¤«¡¢Ãç´Ö¤¬ºâ»º¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ä¤í¤¦¤±¤É¡¢°ã¤¦¤¾¡£²ñ¼Ò¤Î³°¤Ë¤¤¤ë¿Í¤¬ËÜÅö¤Îºâ»º¤Ç¡¢¤¤Ã¤ÈºÇ½ªÅª¤Ë¤ªÁ°¤Î¤³¤È¤ò½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤Á¤ã¤ó¤ÈÂç»ö¤Ë¤·¤í¤è¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¤½¤ì¤«¤é¤Ï³°Éô¤ÎÊý¤ò¤Û¤ó¤Þ¤ËÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿¿·õ¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈù¾Ð¤à¡£¡Ö¿¿·õ¤ËÉÕ¤¹ç¤¦¡×¤È¤Ï¡¢ÁáÄ«¤Ç¤âÌëÃæ¤Ç¤âÅ¹¤òË¬¤ì¡¢ÈÂÆþ¡¦ÈÂ½Ð¤«¤éÇä¤ê¾ìºî¤ê¤Þ¤Ç¼ê¤¬¤±¤ë¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿´Ø¤ï¤êÊý¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»ÑÀª¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½Âà¼Ò¸å¤âÀ¼¤ò¤«¤±¡¢¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤òÂ³¤±¤ë¤Ê¤«¤Ç¸Â³¦¤â¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£¤É¤ó¤Ê¤ËÄó°Æ¤ò¤·¤Æ¤â¡¢¥ê¥¹¥¯¤ò¶²¤ì¤ë·Ð±Ä¼Ô¤¿¤Á¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö·ë¶É¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó»þÂå¤ÈÆ±¤¸¤ä¤Ê¡×¡£
¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬·Á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤É¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢Ê£¿ô¤Î¸µ¼è°úÀèÃ´Åö¼Ô¤«¤éÀ¼¤¬¤«¤«¤ë¡£¡ÖË¡¿Í²½¤·¤Æ¤è¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤È¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤Ç¤¤Ø¤ó¡×¡Ö½©¤ËÅ¹¤ò¤ä¤ë¤«¤é¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤è¡£¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²ñ¼Ò¤ä¤Ã¤Æ¤è¡×¡£38ºÐ¤Ç²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤Æ1Ç¯¡¢¤Ä¤¤¤Ë°ðËÜ¤µ¤ó¤ÏÊ¢¤ò¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
º£ÅÙ¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò»×¤¦Â¸Ê¬·Á¤Ë¤Ç¤¤ë¾ì¤òºî¤í¤¦¡½¡½¡£
¢£100Ëü±ß¤ò¤«¤±¤¿¡Ö¥Ö¥ì¡¼¥¥Ï¥ó¥É¥ë¡×¤¬¤¤¤¤Ê¤êÂç¥Ð¥º
¤³¤¦¤·¤Æ2014Ç¯10·î¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ø¥½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£½¾¶È°÷¤Ï°ðËÜ¤µ¤ó¤È¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÆó¿Í¡£¾®µ¬ÌÏ¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Æ·ï¤¬Éñ¤¤¹þ¤ó¤À¡£¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢2016Ç¯¤Ë³«¶È¤ò¹µ¤¨¤¿µþÅÔÅ´Æ»ÇîÊª´Û¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸ÂÄêÅÚ»º¤È¤·¤Æ´ë²è¡¦À½ºî¤·¤¿¡ÖÅÅ¼Ö¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¥Ï¥ó¥É¥ë·¿¡×¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¥¥ã¥Ã¥×¥ª¡¼¥×¥Ê¡¼¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¥ã¥Ã¥×¥ª¡¼¥×¥Ê¡¼¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥á¡¼¥«¡¼¤¬¡¢Çä¤ì¹Ô¤¤¬°¤¤¤ÈÁêÃÌ¤ËÍè¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ó¤ª¶â¼è¤Ã¤ÆÇä¤ì¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤ä¤ó¡£¤Ê¤ó¤«ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤¬¤Ê¤¤¤È¡×¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ï²ò·èºö¤¬Éâ¤«¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¼¡¤ËÁêÃÌ¤Ë¤¤¿¤È¤¡¢µþÅÔÅ´Æ»ÇîÊª´Û¤ÎÅÚ»º¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡ÖÅÅ¼Ö¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¥Ï¥ó¥É¥ë·¿¤Ë¤·¤Æ¡¢¤Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ø¥×¥·¥å¡¼¥Ã¡ª¡Ù¤È¼ÂºÝ¤ËÅÅ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê²»¤ò½Ð¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤òÁ®¤¤¤¿¡£
Åö»þ¤Ïµ¯¶È¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÇÃù¶â¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡Ö¼«¼Ò¤Çºî¤ë¡×¤ÈÇã¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¡¢¤Ê¤±¤Ê¤·¤Î100Ëü±ß¤òÅêÆþ¤·¤ÆÀ½ºî¤¹¤ë¡£Çä¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¡£¤Ç¤â¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó»þÂå¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ã¯¤«¤Ë¡Ö¤½¤ó¤Ê¤óÇä¤ì¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈµÑ²¼¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¥ê¥¹¥¯¤òÇØÉé¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ2016Ç¯4·î¡¢µþÅÔÅ´Æ»ÇîÊª´Û¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤È¡¢Í½ÁÛ³°¤Î¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¡£¡Ö¤³¤ì¹Í¤¨¤¿¤ä¤Ä¡¢Å·ºÍ¤Á¤ã¤¦¡×¤ÈSNS¤ÇÒì¤¤¤¿Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤Î¸ÀÍÕ¤¬¼¡¡¹¤È¥·¥§¥¢¤µ¤ì¡¢¥Ð¥º¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤À¡£¥Ö¥ì¡¼¥¥Ï¥ó¥É¥ë·¿¥ª¡¼¥×¥Ê¡¼¤Ï¡¢ºî¤Ã¤Æ¤âºî¤Ã¤Æ¤âÃª¤«¤éÌµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç10Ëü¸Ä¡¢1²¯±ß¤òÇä¤ê¾å¤²¤¿¡£
°ðËÜ¤µ¤ó¤Ï¥Ò¥Ã¥È¤ÎÍýÍ³¤ò¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÏÅ´Æ»¥Þ¥Ë¥¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤Ç¤â¤À¤«¤é¤³¤½¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤º¡¢¤¤¤¤¤â¤Î¤òºî¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£ÁÇ¿ÍÌÜÀþ¤Ç¡¢¡Ö¥×¥·¥å¡¼¥Ã¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥ì¡¼¥²»¤À¤±¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¥Þ¥Ë¥¢ÁØ¡¢¥é¥¤¥ÈÁØ¡¢¤½¤·¤Æ»Ò¶¡¤Ë¤â¹¤¯»É¤µ¤ë¾¦ÉÊ¤¬ºî¤ì¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¢£¡ÖÌäÂêÅÀ¤ÎÃê½Ð¡×¤³¤½¤¬¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¸»
¤³¤Î¤È¤¡¢¥Ø¥½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÀ®¸ù¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬³ÎÎ©¤µ¤ì¤¿¡£
Ã¯¤«¤¬¤Þ¤º¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Îºî¤Ã¤¿¤±¤ÉÇä¤ì¤Ø¤ó¡£¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¡©¡×¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ë¤¯¤ë¡£¤Ê¤ó¤ÇÇä¤ì¤Ê¤¤¤«¡¢°ðËÜ¤µ¤ó¤¬ÌäÂêÅÀ¤ò¤ß¤Ä¤±¤ë¡£¤½¤ÎÌäÂê¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ°ðËÜ¤µ¤ó¤ÏÆü¾ïÀ¸³è¤ò²á¤´¤·¡¢¤Ê¤Ë¤«¤ò¸«¤¿¤ê¹Í¤¨¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¡Ö¤¢¡¢¤¢¤Î²ò·èºö¤Ã¤Æ¤³¤ì¤«¤â¡©¡×¤È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¾¦ÉÊ¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¡¢¥Ø¥½¥×¥í¤ÇÀ½ºî¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£
¡Ö¤½¤â¤½¤â¤É¤ó¤Ê¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤â¡¢¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤ÈÀ¸³è¤¬ÊØÍø¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ë¡Ù¤È¤¤¤¦ÌäÂêÅÀ¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡ØÌäÂêÅÀ¤òÃê½Ð¤¹¤ë¤³¤È¡Ù¤³¤½¤¬¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¸»¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Èµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
2018Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢Îß·×100ËüËÜ¡¦²·ÇäÇä¾å4²¯±ß°Ê¾åÇä¤ì¤¿¡Ö¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Õ¤ê¤«¤±¡×¤â¡¢ºÇ½é¤Ë¡Ö¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥¤¥ó¥¤òÍÆ´ï¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤È¤Ò¤é¤á¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿©ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤¬¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÌ£¤Î¤Õ¤ê¤«¤±¤¬ºî¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Çä¤êÊý¤ò¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÁêÃÌ¤Ë¤¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¤¿¤À¼ïÎà¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÇä¤ì¤Ê¤¤¡×¡½¡½¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó»þÂå¡¢°ðËÜ¤µ¤ó¤Ï²¿ÅÙ¤â¤½¤¦¤¤¤Ã¤Æ´ë²è¤òÉõ°õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¼ïÎà¤¬Â¿¤¤ÍýÍ³¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¿ôÆü¸å¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÊ¸Ë¼¶ñ¥á¡¼¥«¡¼¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢¤Ò¤é¤á¤¤¬¹ß¤ê¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ê¤é¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤Ã¤ÆÅöÁ³¡£Ì£¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤¢¤ë¤Õ¤ê¤«¤±¤Ë¤¹¤ëÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡×¡£
¡Ö¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ë¤â¤è¤¯³Ý¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢¡Ö½ñ¤±¤ë¡×¤È¡Ö¤Õ¤ê³Ý¤±¤ë¡×¤ò°ú¤Ã¤«¤±¤¿¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤âÆ±»þ¤ËÁ®¤¤¤¿¡£¥«¥é¡¼¤¬¥º¥é¥ê¤ÈÊÂ¤ó¤ÀÇä¤ê¾ì¤âÇ¾Æâ¤ËÉâ¤«¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤¦¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Õ¤ê¤«¤±¤Ï¸½ºß¡¢¡Ö´ØÀ¾¡×¡ÖÆüËÜ¤ÎÌ£¡×¡ÖÊ¡²¬¡×¡ÖÅì³¤¡×¡ÖÃæ¹ñ¡×¤Ê¤É³ÆÃÏ¤Î¸ÂÄê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¡¢Î¹ÅÚ»º¤ÎÄêÈÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¢£¥Ò¥Ã¥È¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡Ö4¤Ä¤ÎË¡Â§¡×
¤½¤Î¸å¤â¡¢2017Ç¯¤Ë¡Ö×ÖÅÙ¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡×¡¢2019Ç¯¤Î¡ÖÊ¿À®¤Î¶õµ¤´Ì¡×¤Ê¤É°Û¿§¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤òÈô¤Ð¤·¡¢¥Ø¥½¥×¥í¤Ï½¾¶È°÷15¿Í¡¢Ç¯¾¦24²¯±ß¤Î´ë¶È¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¡£
¼ýÆþ¤ÎÃì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´ë²è¡¦À½ºî¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ò²·Çä¤·¤¿¼ý±×¤Ç¡¢¤½¤Î¤Û¤«¡¢¼«¼ÒÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÎÇä¾å¤²¤ä¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°ÎÁ¤À¤±¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£
¤¹¤Ã¤«¤ê¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿°ðËÜ¤µ¤ó¤Ë¡Ö¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ÊýË¡¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤¦¡Á¤ó¡×¤È¹Í¤¨¹Í¤¨¡¢¤È¤Ä¤È¤Ä¤È¡¢4¤Ä¤ÎË¡Â§¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¢¡Ö°ãÏÂ´¶¡×¤¬¤¢¤ë
£¡Ö70¡ó¤Î´°À®ÅÙ¡×¤Ç½Ð¤¹
¤¡ÖÅÀ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÌÌ¡×¤Ç¸«¤»¤ë
Âè2²ó¤Ç¤Ï¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò1¤Ä1¤Ä²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¡£
¡ÊÂè2²ó¤Ë¤Ä¤Å¤¯¡Ë
ºû´Ö À»»Ò¡Ê¤µ¤µ¤Þ¡¦¤»¤¤¤³¡Ë
¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡¢ÊÔ½¸¼Ô
¤ª¤â¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï¡Ö¥Û¥Æ¥ë¡×¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×¡ÖÈ¯¹Ú¡×¡ÖÍÄ»ù¶µ°é¡×¡£ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó2¼Ò¤ò·Ð¤Æ2019Ç¯¤ËÆÈÎ©¡£¥Û¥Æ¥ë¶È³¦ÀìÌç»ï¤Ç17Ç¯¼¹É®¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Û¥Æ¥ë¤È·Ð±Ä¼Ô¤Î¼èºà·Ð¸³Â¿¿ô¡£ÊÔ½¸¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢È¯¹Ú¿©ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤Î²ñ°÷»ï¤ò10Ç¯°Ê¾åÃ´Åö¤·¡¢Â¿ºÌ¤ÊÈ¯¹Ú¿©ÉÊ¤ò¼èºà¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡£¡ÖÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¡Ö·î´©¥Û¥Æ¥ì¥¹¡×¡Ö¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥Á¥§¡¼¥ó¥¹¥È¥¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¡ÖFQ Kids¡×¤Ê¤É¤Ç¼¹É®Ãæ¡£Âçºåºß½»¡£
¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡¢ÊÔ½¸¼Ô ºû´Ö À»»Ò¡Ë