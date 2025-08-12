現在双子を妊娠中のタレント・中川翔子が11日までに、自身のインスタグラムを更新。「今日は！どうしても行っておきたくて」と父が眠る墓に母と2人で訪れ、双子の報告をしたことを明かし、「なんだかホッとしました」とつづった。



【写真】中川勝彦さんがイケメン過ぎた！まさにビジュアル系

翔子は「父の血も、祖父や祖母、先祖代々みんなの血を引いているミラクルな双子たちを命かけて守ります！」と中川家の墓で、改めて連綿と続く血を意識。「父なら、なんて言うだろうな？喜んでくれたかな？祖父にも、会わせたかったよ これは新しい感覚で、涙が出る」と新しい感情に戸惑いも見せていた。



父でビジュアル系ロック歌手でタレントだった中川勝彦さんは1994年9月に白血病のため32歳で亡くなった。「父が亡くなって30年以上経つけど今も全国からお墓参りにきてくださる皆様、ありがとうございます お墓に置かれたノート、コメントしてくださる気持ち 父もきっと見守っています わたしも書いてきました 次は、生まれたら連れてくるんだろうな、不思議！」とファンに感謝していた。



翔子は幼少期の父との2ショットや、ビジュアル系として人気を博した若い頃の父の写真もアップしていた。フォロワーも「しょこたんパパ ほんとイケメンだね」「カッコイイ」「超イケメンでしたよねー」「昔の写真も素敵」と勝彦さんのビジュアルに驚く人が続出していた。



