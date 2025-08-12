韓国人を日本人と勘違い…上田綺世と渡辺剛のフェイエと対戦するモウリーニョ監督が「日本人3人」と謎発言

日本代表FW上田綺世と日本代表DF渡辺剛が所属するフェイエノールト。

これまでも小野伸二氏、宮市亮（現横浜F・マリノス）が所属してきたオランダの名門クラブだ。

そのフェイエノールトは、UEFAチャンピオンズリーグ予選3回戦で、トルコの強豪フェネルバフチェと対戦。

『NOS』によれば、フェネルバフチェを率いるジョゼ・モウリーニョ監督は、12日の2ndレグに向けた会見で「日本人選手3人が全員怪我をしていると言うのかと思った」と発言していたそう。

現在、フェイエノールトに所属する日本人は2人だけだが、韓国人MFファン・インボムもプレーしている。彼は昨季まで背番号4をつけていたが、それを新加入の渡辺に譲り、今季からは6番をつける。

同紙は「モウリーニョ監督は、上田と渡辺に加え、韓国人のファン・インボムを日本人選手と勘違いしている可能性が高い」と伝えていた。62歳のモウリーニョ監督は世界的名将として知られている人物。

なお、フェイエノールトは、6日の1stレグに2-1で先勝しており、2ndレグで引き分け以上にできれば、予選プレーオフラウンドに進むことができる。