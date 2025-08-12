リゾナーレ小浜島は、「うつろい絶景ディナー」を10月1日から11月30日まで提供する。

高台に位置する、ホテル併設のゴルフ場、小浜島カントリークラブで、夕暮れから星空へとうつろいゆく景色を望む特等席を1日1組限定で提供する。国内で初めてダークスカイ・インターナショナルによる「星空保護区」の認定を受けた西表石垣国立公園内に位置する。

夕暮れの時間には、茜色に染まる空の様子を眺めながら食前酒と沖縄ならではの食材を味わう「夕暮れアペロ」を、日没後は星空の下でショートコースディナーを提供する。「夕暮れアペロ」はあぐー豚の生ハムや、サーターアンダギーなど、沖縄食材を使用したフィンガーフードや食前酒を提供する。ショートコースディナーは月桃の芳醇な香りが広がる牛ほほ肉の煮込みをメインディッシュに、デザートにはジーマミー豆腐を使ったパンナコッタなど、沖縄ならではの食材を活かした料理を用意する。

時間は10月は午後5時半から8時半まで、11月は30分前倒し。料金は30,000円。税・サービス料込。1日1組限定で、1組4名まで。7日前までの予約が必要。