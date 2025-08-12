KDDIやauエネルギーホールディングスなど4社は、11月から群馬県内のローソン店舗に設置した太陽光発電設備と蓄電池設備の電力を32店舗間で融通する実証実験を行う。国内コンビニエンスストア業界初の取り組みとのこと。

本実証の図

本実証の図

実証実験では、群馬県内のローソン26店舗に蓄電池設備を設置し、そのうちの2店舗にソーラーカーポート、垂直両面太陽光などの太陽光発電設備を設置。ここに両設備を設置できない6店舗の計32店舗の電力を最適に統合制御する検証を行う。

店舗で発電・蓄電された再生可能エネルギーの電力を、太陽光発電設備の設置が困難な他店舗へ融通する。

4社は、ローソン店舗のCO2排出量削減と、蓄電池を活用した調整力供出による電力系統全体の需給バランスの安定化を目指していくとしている。

また、本実証の成果を踏まえた太陽光発電設備や蓄電池設備の設置店舗数を増やすことを検討していくとのこと。

今回の実証実験の背景には、政府が目指す「2030年度までに温室効果ガス46％削減」。ローソンの店舗への省エネ設備導入などを通じたCO2排出量削減や「Real×Tech Convenience」を拡大し、さまざまな社会課題を解決するコンビニを目指すことなどがある。

本実証実験は、KDDI、auエネルギーホールディングス、エナリス、ローソンの4社で行われる。

本実証における各社の役割 社名 各社役割 KDDI 遠隔制御に必要な通信環境の提供 auエネルギーホールディングス 本実証の管理・推進および必要なリソースの確保 エナリス 本実証の設計蓄電池の遠隔制御や電力の店舗間融通の制御などのエネルギーマネジメントの実行 ローソン 太陽光発電設備および蓄電池の設置・保守・管理