連休中に旅行したら→子どもの“記憶”に「ひっくり返った」母の投稿に14万いいね「うちもそう」【ママリ】

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

はやおき(@hy__ok)さんの投稿です。子どもに連休中の思い出を聞いた時「え、それが一番なの？」と、驚くような答えが返ってきたことがありませんか？





「三連休はなにしてたの？」と聞かれたお子さんの答えに、はやおきさんは思わず「旅行いったやん」とガックリ…。子どもあるあるな受け答えに、子育て中の方からの共感が集まりました。

「三連休はなにしてたの？」と聞かれた我が子の答えが「ほそいゼリーとかたべた」でひっくり返った。旅行いったやん。なんで三連休のハイライトが、旅行から帰宅したあとテキトーに食べたスティックゼリーなんだ

三連休の思い出に「細いゼリーとか食べた」と答えたわが子に、ひっくり返ったはやおきさん。確かに旅行から帰宅後にスティックゼリーを食べたそうですが、親からしてみると「旅行いったのにどうして…」とガックリしてしまうかも。



よほどゼリーがおいしかったか、旅行後に楽しい気分で食べたゼリーがおいしく感じたのかもしれません。

この投稿には「うちもそう😂」「幼少期って何気ないことの方が覚えてたりするよな」といったコメントが寄せられていました。親としては一生懸命に考えて特別なことをやってみるものの、子どもにとっては日常的なことや近い記憶が思い出しやすいのかもしれませんね。



お子さんの素直な答えに、思わずクスッと笑える素敵な投稿でした。

ブックオフで買った幼児食本、元の持ち主の付箋に16万いいね

ぷー☺︎⛵(@pooh_baby82)さんの投稿です。育児は試行錯誤の連続。ときには家族や友人に相談したり、育児にまつわる本やネットで情報を集めたり…みんなそれぞれに悩みながらも子育てをしていますよね。



ぷーさんは、古本店で幼児食の本を取り寄せたそうです。その本からは、以前の持ち主さんのたくさんの愛を感じられたといいます。

ブックオフで幼児食の本取り寄せたんだけど、こんな付箋貼ってあって胸がほっこり、そして泣きそうになった😭

愛を感じる…



そしてめちゃくちゃキレイに使ってはる…

古本屋で幼児食の本を取り寄せたというぷーさん。中には前の持ち主だと思われる方の感想が書かれた付箋が、貼ったままだったそう。「あまり食べず」「食べてくれた」など親の思いがあふれる付箋からは、愛をひしひしと感じますよね。



この投稿に「素敵」「それが付加価値」「愛の証拠ですね」といったリプライがついていました。この投稿には後日談があり、なんとこの本の前の持ち主さんから、X経由でぷーさんにメッセージが届いたそう。1冊の本がつないでくれた不思議な縁を感じるとともに、温かな気持ちになるエピソードでしたね。

1歳児が言い放つ言葉、かわいい上下関係に5.5万いいね

海坊主︎☺︎5m(@umibooozu_06)さんの投稿です。大人からすると、0歳も1歳もまだまだ赤ちゃんですよね。しかし、大人の思いとは違い、1歳児にとって自分は赤ちゃんではないようで…。



思わずツッコミを入れたくなるような、クスッと笑ってしまうエピソードです。

1歳くらいの赤ちゃんが0歳の赤ちゃんに言い放つ「アカチャン！」からしか摂取できない栄養がある。あなたも私にとっては赤ちゃんだよ。

1歳が0歳に向かって「アカチャン！」と言うとは…もう自分は赤ちゃんではなく、目の前の0歳児よりは大きいという自覚があるのでしょう。生まれて1年間でつけた自信のようなものも感じられ、なんともかわいいですね。



この投稿に「わかる」「年子育児の醍醐味」「もう上下関係があるのか」など、さまざまなリプライが寄せられました。1歳児は自分もまだまだ赤ちゃんとはいえ、1年間頑張って成長してきたわけですから、0歳児にとっては人生の先輩ですね。かわいらしい発言にクスッと笑ってしまう、ほっこりエピソード投稿でした。

