¡ÚÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¡Û¡ÖÎíÀïÅë¾è°÷¡×¤ò¤Ï¤¸¤á500Ì¾°Ê¾å¤ÎÀïÁè´Ø·¸¼Ô¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡Ö30Ç¯¤Îµ°À×¡×
7·î14Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿»ä¤Î¿·Ãø¡ØÎíÀïÅë¾è°÷¤È»ä¤Î¡ÖÀï¸å80Ç¯¡×¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¥Ó¡¼¥·¡¼¡¿¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Ï¡¢Àï¸å50Ç¯¤Î1995Ç¯¤«¤éÀï¸å80Ç¯¤Îº£Ç¯¤Þ¤Ç¡¢30Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÎíÀïÅë¾è°÷¤ò¤Ï¤¸¤áµì·³¿Í¡¢°äÂ²¤Ê¤É500Ì¾°Ê¾å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿µ°À×¤ò¡¢¡Ö»ä¡×¤ò°ì¿Í¾Î¤È¤·¤Æ¤Þ¤È¤á¤¿¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤À¡£¤¤¤ï¤Ð¡¢¡Ö»ä¾®Àâ¡×¤Ê¤é¤Ì¡Ö»ä¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¼èºà¤¬¤³¤ì¤Ç°ìÃÊÍî¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢°ì¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò30Ç¯ÄÉ¤¤Â³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï°Õ³°¤ËÎã¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤½¤Î´Ö¤Ë¼èºà¤·¤¿¿Í¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬µ´ÀÒ¤ËÆþ¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎËÜ¤Ç¤Ï¾Ò²ð¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í´ÖÅª¤Ê°ìÌÌ¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡ØÎíÀï¡¡ºÇ¸å¤Î¾Ú¸À¶¡Ù
¡ØÎíÀï¡¡ºÇ¸å¤Î¾Ú¸À¡Ù¤¬¤½¤³¤½¤³È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¥¹¥³¥é²ò»¶¤Çºß¸Ë¤¬ÃÇºÛ½èÊ¬¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ØÎíÀï¤Î20À¤µª¡Ù¤Ç¤¢¤ë¡£ÆÍÁ³¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢°ì»þ¤Ï¸Å½ñÅ¹¤Ç1Ëü±ß¤ÎÃÍ¤¬¤Ä¤¤¤¿¤ê¤â¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¸÷¿Í¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¡ØÎíÀï¤Î20À¤µª¡Ù¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤«¤é¡Ö¸»ÅÄ¥µ¡¼¥«¥¹¡×¤ÎÀÄÌÚçÐ¤µ¤ó¤ò¾Ê¤¡¢ÂçÀïËö´ü¡¢Î²²«Åç¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¢ËÜÅÚ¾å¶õ¤ÇÀï¤Ã¤¿´ä²¼Ë®ÍºÂç°Ó¤È¡¢¿ôÇ¯¤¬¤«¤ê¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿ÅÏÊÕ½¨É×ÈôÁâÄ¹¡¢¤½¤·¤Æ»°»Í»°¶õ¤Î»çÅÅ²þÅë¾è°÷¡¦³Þ°æÃÒ°ì¾åÈôÁâ¤ò²Ã¤¨¤Æ¡ØÎíÀï¡¡ºÇ¸å¤Î¾Ú¸À¶¡Ù¤È¤·¤Æ½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¿·¤¿¤Ë¼ýÏ¿¤·¤¿¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢´ä²¼Ë®Íº¤µ¤ó¤Ï³¤·³Ê¼³Ø¹»Ï»½½¶å´ü¡£¼Â·»¤ÎÀÐ´ÝËÂç°Ó¤È·»Äï¤ÇÈô¹Ô³ØÀ¸¤ò¼óÀÊ¤ÇÂ´¶È¤·¤¿¡£¾¼ÏÂ19Ç¯7·î¡¢Î²²«Åç¾å¶õ¤Î¶õÀï¤Ç¥°¥é¥Þ¥óF6F 1µ¡¤ò·âÄÆ¤·¤¿¤Î¤Á¡¢»çÅÅÂâ¤òÎ¨¤¤¤Æ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ë¿Ê½Ð¡¢´ÏÇúÂâ¤Î¸î±Ò¤äî³·âÀï¤ÇÏ¢Æü¤Î¤è¤¦¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤ÆÆâÃÏ¤Ëµ¢¤ê¡¢²Æì¤ò¤á¤°¤ë¹Ò¶õÁí¹¶·â¡¢µÆ¿åÆó¹æºîÀï¤Ç¤ÏÀïÆ®µ¡Ââ¤ÎÁí»Ø´ø´±¤òÌ³¤á¡¢Ì¸Åç»³¾å¶õ¤ÇB-29¤ò·âÄÆ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢²£¿Ü²ì³¤·³¹Ò¶õÂâÊ¬ÂâÄ¹¤È¤·¤Æ½ªÀï¤ò·Þ¤¨¤¿¡£Àï¸å¤ÏµûÊ´²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¡¢¤Þ¤¿Ê¿À®9Ç¯¤«¤é¤Ï»Ö²ì½ÊÍº¤µ¤ó¤Î»ØÌ¾¤ò¤¦¤±¤ÆÎíÀïÅë¾è°÷²ñ¤ÎÂåÉ½À¤ÏÃ¿Í¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£´ä²¼¤µ¤ó¤È¤â¤¤¤í¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢
¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ìÆüËÜ¿Í¤ÏÇÀ¹ÌÌ±Â²¤Ç¡¢¤·¤«¤â¾®¤µ¤ÊÃî¤Ç¤µ¤¨¤à¤ä¤ß¤ËÌ¿¤òÃ¥¤¨¤ÐÈ³¤¬Åö¤¿¤ë¤È¶µ°é¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÀï¤¤¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤Ê¤¤ÆüËÜ¿Í¤¬¡¢¼íÎÄÌ±Â²¤òÁê¼ê¤ËÀïÁè¤ò¤·¤¿¤Î¤¬¤½¤â¤½¤â´Ö°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×
¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅÏÊÕ½¨É×¤µ¤ó¤Ï¡¢¾¼ÏÂ18Ç¯¡¢¥¬¥À¥ë¥«¥Ê¥ëÅç¤ò¤á¤°¤ëÀï¤¤¤Ç¡¢»Ø´ø´±¤È¤Ê¤ë¤Ù¤»Î´±Åë¾è°÷¤¬¼¡¡¹¤ÈÀï»à¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢²¼»Î´±Åë¾è°÷¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÂèÆó¡»»Í³¤·³¹Ò¶õÂâ¤ÎÎíÀïÂâ¤òÎ¨¤¤¡¢¶õÃæÁí»Ø´ø´±¤È¤·¤ÆÀï¤Ã¤¿¿Í¤À¡£¾¼ÏÂ18Ç¯8·î26Æü¡¢ÆüËÜ·³¤ÎÁ°¿Ê´ðÃÏ¤Î¤¢¤Ã¤¿¥Ö¡¼¥²¥ó¥Ó¥ëÅç¥Ö¥¤¥ó¾å¶õ¤Îî³·âÀï¤ÇÈïÃÆ¡¢ÃÆÊÒ¤ò´é¤ËÍá¤Ó¡¢´é¤Î±¦È¾Ê¬¤È±¦´ã¤ò¼º¤¦½Å½ý¤òÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¤«¤í¤¦¤¸¤Æµ¢´Ô¡¢ÆîÅìÊýÌÌ´ÏÂâ»ÊÎáÄ¹´±¡¦Áð¼¯Ç¤°ìÃæ¾¤è¤ê¡¢¡ÖÉð¸ùÈ´·²¡×¤Èµ¤µ¤ì¤¿Çò¾ä¤ÎÆüËÜÅá¤ò¼øÍ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
³Þ°æÃÒ°ì¤µ¤ó¤È½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¿À®8Ç¯8·î¡¢¾åÌîÀºÍÜ¸®¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÎíÀïÅë¾è°÷²ñ¡×Áí²ñ¤Î¤È¤¤Ç¤¢¤ë¡£ÀïÁèÃæ¡¢³Þ°æ¤µ¤ó¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿Âè»°»Í»°³¤·³¹Ò¶õÂâ¤ÎÈô¹ÔÄ¹¤À¤Ã¤¿»Ö²ì¤µ¤ó¤«¤é³Þ°æ¤µ¤ó¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£³Þ°æ¤µ¤ó¤Ï70ºÐ¡£Åö»þÂ¸Ì¿¤À¤Ã¤¿Ìó1100Ì¾¤Î¸µÀïÆ®µ¡Åë¾è°÷¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¼ÂÀï·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¥¯¥é¥¹¤È¤¹¤ì¤ÐºÇ¼ãÇ¯¤Ë¶á¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÀèÇÚÊý¤È¤Á¤¬¤Ã¤Æ¡¢»ä¤é¤Ï¡¢ÀïÃÏ¤Ë½Ð¤¿½Ö´Ö¤«¤é¥°¥é¸ø¤ËÄÉ¤¤²ó¤µ¤ì¤ÆÉé¤±Àï¤Ð¤Ã¤«¤ê¡£¤â¤¦¡¢¤ä¤é¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤«¤é»ä¤Ï¡¢ÎíÀï¤Î¶¯¤µ¤È¤¤¤¦¤Î¤òÁ´Á³ÃÎ¤é¤ó¤Î¤Ç¤¹¤è¡£»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¿´»Ä¤ê¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¡Ø¾¡¤ÁÀï¡Ù¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò°ìÅÙ¤â·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬²¿¤È¤â²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤Ã¤Ú¤ó¤Ç¤¤¤¤¡¢¾¡¤ÁÀï¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬µ¶¤é¤¶¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×
¥³¥í¥Ê²Ò¤ÎÎáÏÂ3¡Ê2021¡ËÇ¯1·î9Æü¡¢ËýÀ¿´ÉÔÁ´¤Ç»àµî¡£µýÇ¯94¡£
¡Ö»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Ï19ºÐ¤ÇÇ³¤¨¿Ô¤¤Þ¤·¤Æ¤Í¡¢¤¢¤È¤Ï¥ª¥Þ¥±¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤ó¤Ç¤¹¤ï¡×
¤È¡¢³Þ°æ¤µ¤ó¤Ï¾ï¡¹¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤ª¤½¤é¤¯Î¨Ä¾¤Ê¼Â´¶¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î»Ä¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¡¢Àï²Ð¤Ë»¶¤Ã¤¿ÂâÄ¹¤äÀïÍ§¤¿¤Á¤Î°ÖÎî¤òÂ³¤±¡¢Ê¿ÏÂ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¼ã¤¤À¤Âå¤ËÅÁ¤¨Â³¤±¤¿¡£
¿¿¼îÏÑ¹¶·â60Ç¯
¡ØÎíÀï¡¡ºÇ¸å¤Î¾Ú¸À¶¡Ù¤ÎÃ±¹ÔËÜ¤¬½Ð¤¿Ê¿À®13¡Ê2001¡ËÇ¯¤Ï¡¢¿¿¼îÏÑ¹¶·â60Ç¯¤ÎÇ¯¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£»ä¤Ï¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¤ÎÁí¹ç·î´©»ï¡Ö¸½Âå¡×¤Ë´ë²è¤ò½Ð¤·¡¢»ä¤¬¼èºà¤·¤¿¿¿¼îÏÑºîÀï»²²Ã¼Ô¤Î¤¦¤Á7Ì¾¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼µ»ö¤Ç19¥Ú¡¼¥¸¤ÎÂçÆÃ½¸¤òÁÈ¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤³¤Îµ»ö¤Ï¡Ö¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤¿¤Á¤Î¡Ø¤½¤ÎÆü¡Ù¤È¡ØÀï¸å¡Ù¡¡¿¿¼îÏÑ¹¶·â¡¡ºÇ¸å¤Î¾Ú¸À¼Ô¡×¤È¤·¤Æ9·î¹æ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤ÏÎíÀï¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Íë·â¡¢¿åÊ¿Çú·â¡¢µÞ¹ß²¼Çú·â¤ÎÅë¾è°÷¡¢¤µ¤é¤Ë¶õÊì¿ðÄá½îÌ³¼çÇ¤¤È¤·¤ÆÀïÆ®µÏ¿¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ë¤â¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£
12·î¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤«¤é¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿ÎíÀïÅë¾è°÷²ñ¤Î¥Ä¥¢¡¼¡Ê¾·ÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤âÈñÍÑ¤Ï¼«Ê¬»ý¤Á¤Ç¤¢¤ë¡Ë¤ËÆ±¹Ô¡¢ÊÆ·³´ðÃÏ¤Ë»Ä¤ë¹¶·âÅö»þ¤Î½ýº¯¤ò¸«¤¿¤ê¡¢ÆüÊÆ¤ÎÅö»ö¼Ô¤Î¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ë½Ð¤¿¤ê¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö12·î7Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¿¿¼îÏÑ¹¶·âµÇ°¼°Åµ¤ËÎóÀÊ¤·¤¿¤ê¤·¤¿¡£9.11Æ±»þÂ¿È¯¥Æ¥í»ö·ï¤ÎÄ¾¸å¤Ç¡¢¶õ¹Á¤Ê¤É¤Ï¸·²üÂÖÀª¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤ï¤ì¤ï¤ì°ì¹Ô¤ÏFBI¤Î¼ÖÎ¾¤ÎÆ±¹Ô¤Î¤â¤È¡¢¤Õ¤À¤ó¤ÏÆþ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥«¥Í¥ª¥Ø´ðÃÏ¤ÎÈÓÅÄË¼ÂÀÂç°ÓÀï»à¤ÎÃÏ¤Ë¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿Èê¤Ë¸¥²Ö¤â¤Ç¤¤¿¡£
¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¿¿¼îÏÑ¹¶·â¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÆüËÜ¤ÎÅë¾è°÷¤¿¤Á¤¬¡¢¸½ÃÏ¤Ç¡Ö¥Ñ¡¼¥ë¥Ï¡¼¥Ð¡¼¡¦¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¡×¤È¤·¤Æ±ÑÍº°·¤¤¤µ¤ì¡¢¥Û¥Î¥ë¥ëÎ¦·³ÇîÊª´Û¤Ç¤ÏÈà¤é¤ÎÀï»þÃæ¤Î¼Ì¿¿¤¬¡¢ËÜ¿Í¤¿¤Á¤Ë¤ÏÌµÃÇ¤Ç1Ëç6¥É¥ë¤ÇÇä¤é¤ì¡¢¤É¤³¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤â¥µ¥¤¥ó²ñ¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤À¡£Â¿¤¤¤È¤¤Ë¤Ï300¿Í¤â¤Î¥µ¥¤¥ó¤ÎÎó¤¬¤Ç¤¡¢³¹¤Ë½Ð¤¿¤éÂçÀª¤Ë¼è¤ê°Ï¤Þ¤ì¤Æ¡¢Ãå¤Æ¤¤¤ë¥·¥ã¥Ä¤Ë¤Þ¤Ç¥µ¥¤¥ó¤ò¤»¤¬¤Þ¤ì¤ë¡£¸¶ÅÄ¤µ¤ó¤â´Ý»³¤µ¤ó¤â¡¢¤Û¤È¤Û¤È»²¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤¬µÕ¤ÎÎ©¾ì¤Ç¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÅìµþÂç¶õ½±¤Ë»²²Ã¤·¤¿B-29¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤¬ÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¤âÀäÂÐ¤Ë¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£Ìµ¼Ùµ¤¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Ë¤Ï°¤¤¤¬¡¢¤³¤¤¤Ä¤éÇÏ¼¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤½¤Î¤È¤¤ÎÎ¨Ä¾¤Êµ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¡£
¤¸¤Ä¤Ï¤³¤Î¤È¤¡¢Î¹Î©¤ÄÁ°¤Ë¡¢»ä¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î½ÐÈÇ¼Ò¤Ë¡Ö¿¿¼îÏÑ60Ç¯µÇ°¼°Åµ¡×¤Î¼èºà¤òÂÇ¿Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÖÀï¸å50Ç¯¤Ç¤µ¤ó¤¶¤ó¤ä¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤«¤é¤Í¤¨¡£¸å¤í¸þ¤¤ÊÀïÁè¤Î¥Í¥¿¤Ï¤â¤¦¤¤¤¤¤è¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢·ë¶É¡¢´ë²è¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¸ÅÁã¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¤Î¤ß¡£»ö¸å¤Ë¼¹É®°ÍÍê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤âÊ¸ÎÓÆ²¡Ö¹Ò¶õ¥Õ¥¡¥ó¡×¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¤¸¤Ã¤µ¤¤¡¢¿·Ê¹¼Ò¤Î¸½ÃÏÃóºß°÷¤ÏÊÌ¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤³¤Î¼°Åµ¤ò¼èºà¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢»ä°Ê³°1¿Í¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÀÖ¾ë´ÏÇúÂâ¤Î°¤ÉôÁ±¼¡Âç°Ó¡¢ÈôÎ¶Íë·âÂâ¤Î´Ý»³ÂÙÊåÆóÈôÁâ¡¢ÁóÎ¶ÎíÀïÂâ¤Î¸¶ÅÄÍ×°ìÈôÁâ¤È¡¢¿¿¼îÏÑºîÀï¤ËÄ¾ÀÜ»²²Ã¤·¤¿Åë¾è°÷¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Ç¤¢¤ë¡£·ë²ÌÅª¤Ë¤³¤ÎÇ¯¤¬¡¢»²²ÃÅë¾è°÷¤¬¿¿¼îÏÑ¹¶·â¤ò¸½ÃÏ¤Ç¸ì¤ì¤ëºÇ¸å¤Îµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¿Í¤ò¼èºà¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î¿ÀÍÍ¡×¤Ë¤ÏÁ°È±¤·¤«¤Ê¤¤¡£»þµ¡¤ò°ï¤·¤¿¤é¼¡¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
Àï¸å80Ç¯¡¢½ªÀï»þ¤Þ¤À»Ò¶¡¤À¤Ã¤¿¿Í¤Þ¤Ç¤¬¡ÖÀïÁèÂÎ¸³¼Ô¡×¤È¤·¤ÆÄÁ½Å¤µ¤ì¤ëºòº£¤Î¾õ¶·¤«¤é¤Ï¿®¤¸Æñ¤¤¤³¤È¤À¤¬¡¢ËÜÊª¤ÎÀïÁèÂÎ¸³¼Ô¤¬¤Þ¤À¤µ¤Û¤É¤á¤º¤é¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿2001Ç¯Åö»þ¤Ï¡¢Âç¼ê¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÇ§¼±¤â¡ÖÀïÁè¤ÎÏÃ¤Ï¸å¤í¸þ¤¤À¤«¤é¤ä¤ë²ÁÃÍ¤Ê¤·¡×¤È¡¢¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡ØÀï»Î¤Î¾ÓÁü¡Ù
¼èºà³«»Ï¤«¤é6Ç¯¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Ë¹Ô¤¯º¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢»ä¤Ï¸µÎíÀïÅë¾è°÷¤ä¤´°äÂ²¤ÎÃ¯¤«¤Ë¥Ï¥¬¥¤òËèÆü½Ð¤·¡¢¼èºà¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¶öÁ³ÃÎ¶ø¤òÆÀ¤¿Ê¸éº½Õ½©¤Î¾®ÎÓ¾º»á¤è¤êÂÇ¿Ç¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¡ÖËÜ¤ÎÏÃ¡×¤È¤¤¤¦»¨»ï¤Ç¡ÖÀï»Î¤Î¾ÓÁü¡×¤È¤¤¤¦Ï¢ºÜ¤ò¼õ¤±»ý¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ëè·î1¿Í¤º¤Ä¡¢4¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æµì·³¿Í¤ÎÂÎ¸³¤ò¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÀï»Î¤Î¾ÓÁü¡×¤Î»Å»ö¤Ï¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ï»ä¤¬Ãµ¤¹¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀïÆ®µ¡¾è¤ê¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ê¤¯¡¢Àø¿å´Ï¤Ç¥É¥¤¥Ä¤Þ¤Ç±ýÉü¤·¤¿³¤·³»Î´±¤È¤«¡¢²óÅ·ÆÃ¹¶Ââ°÷¤È¤«¡¢µ²²î¤ÎÅç¤ÇÀï¤¤È´¤¤¤¿Î¦ÀïÂâ°÷¡¢¤½¤·¤ÆÊáÎº¼ýÍÆ½ê¤ÎË½Æ°¤Ç¶å»à¤Ë°ìÀ¸¤òÆÀ¤¿¿Í¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂÎ¸³¤ò¤·¤¿¿Í¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤Ç¤¤¿¡£Ï¢ºÜ¤ÏÊ¿À®14¡Ê2002¡ËÇ¯¤«¤éÆóÇ¯´ÖÂ³¤¡¢Ê¿À®16¡Ê2004¡ËÇ¯¤Ë¤ÏÊ¸½Õ¥Í¥¹¥³¤è¤ê¡ØÀï»Î¤Î¾ÓÁü¡Ù¤È¤·¤ÆÃ±¹ÔËÜ²½¡Ê¤Î¤Á¤ËÊ¸½ÕÊ¸¸Ë¡Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Àï¸å60Ç¯¤ò·Ð¤¿Ê¿À®17¡Ê2005¡ËÇ¯º¢¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÆ°¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÀïÍ§²ñ¤ä°ÖÎîº×¤Ë¹âÎð¤Î¤´ÉØ¿Í¤¬½ÐÀÊ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤À¡£¤½¤ó¤Ê½÷À¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢Àï»à¤·¤¿É×¤òÁÛ¤¤Â³¤±¤ÆÆÈ¿È¤òÄÌ¤·¤Æ¤¤¿¿Í¤â¤¤¤¿¤¬¡¢½÷À¤¬1¿Í¤ÇÀ¸¤¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿»þÂå¡¢¿´¤Ê¤é¤º¤âºÆº§¤·¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢
¡ÖÀï¸å¡¢Ï¢¤ìÅº¤Ã¤¿É×¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯¹¥¤¤Ê¿Í¤Î¤ª»²¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤È¸À¤¦¿Í¤¬²¿¿Í¤â¤¤¤¿¤·¡¢
¡Ö½ªÀï¤ÎÄ¾Á°¡¢ÀéÍÕ¸©¤ÎÌÐ¸¶¤Ç½Ë¸À¤òµó¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿ÆÀÌ°ìÆ±¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¿·Ïº¤¬»Ñ¤ò¸½¤µ¤Ê¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¥«¥ó¥«¥ó¤ËÅÜ¤Ã¤¿¤¬¡¢Àï¸åÆÏ¤¤¤¿¸øÊó¤Ç¡¢É×¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤ÎÆü¡¢¶â²Ú»³²¤Ë¸½¤ì¤¿Å¨µ¡Æ°ÉôÂâ¤ò¹¶·â¤Ë½Ð¤Æ´Ô¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤¿¡£¡Ö¤ä¤Ã¤È¹¥¤¤Ê¿Í¤Î¤ª»²¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢Àï¸åÏ¢¤ìÅº¤Ã¤¿É×¤¿¤Á¤¬¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ë¤â»×¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î½÷À¤¿¤Á¤¬60Ç¯´Ö¡¢¿´¤ËÈë¤á¤Æ¤¤¿»×¤¤¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ò²±¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÇ¯¡¢2005Ç¯11·î¤Ë¤Ï¡¢»ä¤Î¼èºà¤ÎºÇÂç¤Î¸å¤í½â¤Ç¤¢¤Ã¤¿»Ö²ì½ÊÍº¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
»ä¸Ä¿Í¤Î¤³¤È¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢Ê¿À®18¡Ê2006¡ËÇ¯¡¢Êì¹»¤ÎÀèÇÚ¤ÇÎíÀïÂâ¤ÎÌ¾»Ø´ø´±¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤¿µÜÌîÁ±¼£ÏºÂç°Ó¤ÎÀ¸³¶¤ò11Ç¯¤¬¤«¤ê¤Ç¤¿¤É¤Ã¤¿½é¤á¤Æ¤ÎÄ¹ÊÔ¡ØÎíÀïÂâÄ¹¡¡µÜÌîÁ±¼£Ïº¤ÎÀ¸³¶¡Ù¡ÊÄ¬½ñË¼¸÷¿Í¼Ò¡Ë¤ò¾å°´¡¢¤½¤Îº¢¤Ë¸µÎíÀïÅë¾è°÷¡¦ÅÚÊýÉÒÉ×¤µ¤ó¤Î¾Ò²ð¤ÇNHK¹Í¾ÚÃ´Åö¤ÎÂç¿¹ÍÎÊ¿»á¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤ä¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ºîÉÊ¤Ë¹Í¾Ú¤ÎÎ©¾ì¤Ç»þ¡¹»²²Ã¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ê¿À®22¡Ê2010¡ËÇ¯¡¢¤«¤Ä¤Æ¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¤ÎÊÔ½¸Ä¹¡¢¤Ä¤Þ¤ê»ä¤Î¥Ü¥¹¤À¤Ã¤¿²ÃÆ£À²Ç·»á¤¬Ã´ÅöÊÔ½¸¤È¤·¤Æ¼ê³Ý¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡ØÁÄÉã¤¿¤Á¤ÎÎíÀï¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤¬¡¢Ã±¹ÔËÜ¤ÈÊ¸¸ËËÜ¤Ç10ËüÉô¶á¤¤¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤òÆÉ¤ó¤ÀÈ¾Æ£°ìÍø»á¤¬´ÖÈ±¤òÃÖ¤«¤º¡¢Ê¸éº½Õ½©¤Î¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óÉôÌç¤ÎÊÔ½¸ÉôÄ¹¤À¤Ã¤¿ºÙ°æ½¨Íº»á¤Ë¡¢¡Ö¤³¤¤¤Ä¤ËÆÃ¹¶¤ò½ñ¤«¤»¤í¡×¤È»ØÌ¾¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤«¤ÇÈ¯Ãí¤Î¤¢¤Ã¤¿¡ØÆÃ¹¶¤Î¿¿°Õ¡Ù¡ÊÊ¿À®23¡Ì2011¡ÍÇ¯¡¢Ê¸éº½Õ½©¡£¸½ºß¤ÏÊ¸½ÕÊ¸¸ËÅÅ»ÒÈÇ¤È¸÷¿Í¼ÒNFÊ¸¸Ë¡Ë¤ò¾å°´¡¢¤½¤ì¤é¤¬2Ç¯Â³¤±¤Æ¤¢¤ëÊ¸³Ø¾Þ¤ÎºÇ½ªÁª¹Í¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
Ê¿À®23Ç¯¤Ë¤Ï¡¢°æ¾å¿¿±û¼ç±é¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ª¤Ò¤µ¤Þ¡×¡¢NHK¥É¥é¥Þ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ö¿¿¼îÏÑ¤«¤é¤Îµ¢´Ô¡×¤Ë¡¢Àï»þ¹Í¾Ú¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³¤³°¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¤ÎÆüËÜ¸ìÈÇ´Æ½¤¤È¤¤¤¦¶½Ì£¿¼¤¤»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤â¤³¤Îº¢¤Î¤³¤È¤À¡£
Ê¿À®25¡Ê2013¡ËÇ¯¤Ë¤ÏNHK¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¡ÖÎíÀï¡ÁÅë¾è°÷¤¿¤Á¤¬¸«¤Ä¤á¤¿ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¡×¤Ë·È¤ï¤ê¡¢ÈÖÁÈ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÎÂçÅçÎ´Ç·»á¤È°ì½ï¤Ë¥é¥Ð¥¦¥ë¤ä¥Ö¥«Åç¤Ë¤âÎ¹¤ò¤·¤¿¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î¤â¤Ã¤È¤â¤¹¤°¤ì¤¿ÈÖÁÈ¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ëATP¾ÞÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¤«¤é½ñÀÒ²½¤â¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î½ñÀÒÈÇ¤ÎÊÔ½¸¤òÃ´Åö¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ËÜ½ñ¤ÎÃ´Åö¡¦º£°æ½¨Èþ»á¤À¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¡¢»ä¤¬¼èºà¤ò»Ï¤á¤¿Ê¿À®7¡Ê1995¡ËÇ¯¤Ë1100¿Í¤¤¤¿¸µÎíÀïÅë¾è°÷¤Ï¡¢ÎíÀïÅë¾è°÷²ñ¤¬²ò»¶¡¢ÎíÀï¤Î²ñ¡Ê¸½¡¦NPOË¡¿ÍÎíÀï¤Î²ñ¡Ë¤Ë°Ü¹Ô¤·¤¿Ê¿À®14¡Ê2002¡Ë¤Ë¤Ï800¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖÎíÀï¡ÁÅë¾è°÷¤¿¤Á¤¬¸«¤Ä¤á¤¿ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¡×¤Î2013Ç¯¤Ë¤ÏÌó200¿Í¡¢¤½¤³¤«¤é¤µ¤é¤Ë12Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿2025Ç¯5·î¸½ºß¡¢·òºß¤Ê¿Í¤ÏºÇÇ¯¾¯96ºÐ¤«¤éºÇÇ¯Ä¹108ºÐ¤Þ¤Ç¤Î¿ô¿Í¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢¤Þ¤ÀÂ¸Ì¿¤Î¿Í¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¤È»×¤¦¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ï»ÜÀß¤ËÆþ¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤ÈÏ¢Íí¼êÃÊ¤¬ÃÇ¤¿¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤ì¤ÏÅö»ö¼Ô¤ÎÇ¯Îð¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤·¤«¤Ê¤¤ÊÑ²½¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡ÖÎíÀïÅë¾è°÷¡×¡Öµì·³¿Í¡×¡Ö°äÂ²¡×¤Ê¤ÉÀïÁèÂÎ¸³¼Ô500Ì¾°Ê¾å¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿µ°À×
