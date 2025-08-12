写真共有アプリに娘の写真のせたら→3週間後に父から届いたモノに2万いいね「量の加減よ」【ママリ】

『みてね』は感情の直送便？

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、えびいくら☺︎🦐(@i_eat_ebi)さんの投稿です。子どもの写真をアプリにアップして、じぃじやばぁばに見てもらうという方はいますよね。今回は、ある投稿が思わぬ「実」を結んだというお話です。

みてねアプリに娘のある写真をアップロードしたえびいくら☺︎🦐さん。すると、その写真を見た家族からうれしい贈り物が…！

Ⓒi_eat_ebi

Ⓒi_eat_ebi

みてねにパイナップルを美味しそうに食べる娘の写真を載せる

↓

3週間後沖縄のパイナップルが3つ届く

届いたのは、なんと沖縄産の立派なパイナップル3玉！家族の絆は、静かに繋がっていると感じられるステキなエピソードですよね。じいじからの、「遠くからでもいつでも見守っているよ」、「気に掛けているよ」のメッセージでもあると思います。改めて家族のありがたさを感じますね。みてねは、今後も大活躍してくれることでしょう。



この投稿には「ほんと量の加減よ」「ひじが！白い！！！！むちむち焼けかな」といったリプライがついていました。家族の温かみを感じる素敵な投稿でした。

記事作成: AKI0509

（配信元: ママリ）