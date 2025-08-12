【戦慄】グラスが倒れるほどの衝撃…“天井を叩く下階住民”が怖すぎる｜新居で起きた騒音トラブル【ママリ】

下の階から響く「ドンドン」という音は、単なる威嚇に留まらず、具体的な被害を伴い始めました。ある日、その衝撃は幼い陽太くんを恐怖に陥れ、そして大家である結衣さんの父にまで連絡が入る事態に発展します。新米ママを追い詰める見えない敵は、一体何を訴えようとしているのでしょうか。『新居で起きた騒音トラブル』第2話です。

佐藤結衣さんは、夫の佐藤健太さん（仮名・30歳）と生後間もない息子、陽太くんとの新生活を、実家の敷地内にあるアパートで始めました。平穏に見えた日々でしたが、数か月後たつと下の階から床を突き上げられるような音に悩まされるようになっていたのです…。

衝撃の「ドンドン」と大家への連絡

陽太くんが生後4ヶ月を過ぎたある日、下の階から響く「ドンドン」という音は、これまでとは一線を画すほどの衝撃を伴った。



それは、まるで何かが倒れるかのような強い振動で、その瞬間に陽太くんは「ビックリ」と声を上げて、しばらく聞いたこともないような甲高い声で泣き続けた。



幼い息子の怯える様子に、佐藤結衣さん（28歳）は、ただならぬ事態を直感した。その日の午後、このアパートの大家である結衣さんの父の携帯電話に、管理会社から一本の連絡が入った。



「娘さんに貸している部屋、ありますよね？その部屋からの騒音がうるさいとクレームがありまして…」



結衣さんの部屋はオーナー管理のため、管理会社は直接彼女の連絡先を知らず、父に連絡が来たのだ。事態は、結衣さんが想像していた以上に深刻な方向へと進んでいた。

謝罪と不可解な主張

翌日、結衣さんは菓子折りを手に、下の階の住人である田中浩さん（仮名・50代、単身赴任）の部屋を訪れた。しかし、田中さんは菓子折りを受け取ろうとせず、結衣さんの謝罪にもどこか冷淡な態度を見せた。



「小さな子どもがいるのだから泣き声は仕方ないですよ、うちも単身赴任ですが、子どもがいるので理解してます」



と、一見理解を示すような言葉を口にした。だが、その後に続く言葉は、結衣さんにとって全く理解できないものだった。



「ただ、深夜にドンドンする音が気になるんですよ」



結衣さんと陽太くんは毎日午後9時には就寝し、結衣さん自身も布団に入れば静かにスマホを操作する程度で、大きな物音を立てることはない。夫もテレビを見たりゲームをしたりすることはあるものの、物音を立てるようなことはなく、朝が早い仕事のため午後11時には布団に入っていた。



つまり、深夜に家族の誰もが起きて活動していることはあり得ないのだ。不可解な苦情に戸惑いながらも、結衣さんはとりあえず謝罪し、その場を後にした。

あとがき：トラブルは第三者に間に入ってもらうべき

佐藤さん一家は、下の階からの騒音問題に対し、直接的な対話の機会を得ました。しかし、住人である田中浩二さんからの苦情は、家族の生活リズムとはかけ離れた不可解な内容で、事態はさらにこじれていきます。



世の中には、時には論理的な説明や誠意ある謝罪が通じない相手もいます。相手が非理性的な主張を繰り返す場合、対話を続けることはさらなるストレスに。



こうしたケースでは、直接的な対話を避けて、大家さんや管理会社にすべての連絡と交渉を任せるようにしましょう。第三者を介することで、感情的な対立を避け、客観的な記録を残しながら問題を進行させることが可能になります。



