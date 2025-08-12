「僕は戦後80年を意識したわけでも、評伝小説に挑戦したかったわけでもなく、この猿橋勝子さんのことが書きたかったんです」

戦中から戦後にわたって中央気象台（後の気象庁）でオゾン層や海中の炭酸物質の研究に従事し、昭和29年3月1日にアメリカがビキニ環礁で水爆実験を行ない、マグロ漁船の乗組員が被曝した第五福竜丸事件では、船員らが僅かに持ち帰った〈死の灰〉の分析を担当。後の部分的核実験禁止条約成立に繋がる成果をあげた地球化学者・猿橋勝子。

伊与原新氏の直木賞受賞後第一作『翠雨の人』ではそんな女性科学者の生涯を、第1章「翠雨の頃」、第2章「霧氷の頃」など、無類の雨好きとして知られた彼女に因む全4章構成で描く。

まさにその波瀾の人生は〈雨とは何だろう。なぜ降るのだろう〉と空を仰ぎ、どこからともなく降り注ぐ水滴の来歴に思いを馳せた少女の頃の、素朴で純粋な好奇心に端を発していた。

発端は10年程前のこと。

「大学院時代の恩師で猿橋賞の選考委員もされていた浜野洋三先生から、猿橋さんがいかに凄い方かということを聞きまして。わりとすぐに『これは小説にしておいた方がいいんじゃないか』と思ったんです。

物語性のある人生だし、最初はモデル小説にしようかとも思ったのですが、やはり周辺人物も含めて実名を出した方が、伝わるものは多いだろうと思い直しました。作者側の自由度が変わるだけであって、事実に基づくフィクションを実名で書こうと、自分さえ覚悟を決めればいいわけです」

冒頭、小平霊園を墓参に訪れ、〈紫陽花は、わたしと気が合うの。雨が好きなのよ〉と生前話していた勝子を偲ぶ元気象研の後輩研究者〈奈良岡〉のこんな一言も、小説ならではだろうか。〈しかしまあ、ほんまのところ〉〈面倒くさいお人でしたよ。あなたは〉──。

大正9年に白金三光町の下町に生まれ、電気技師の父と自分のことは後回しの母、そして9つ上の優しい兄に囲まれて育った勝子は、三田の第六高女を卒業後、本当は東京女子医専を受けたいと誰にも言えないまま父の勧める会社に就職した。が、妹の思いに気づいた兄の後押しもあり、21歳で女子医専を受験。ところがマリー・キュリーにも並ぶ憧れの人・吉岡彌生学長が面接で放った一言に反発し、試験に合格しながら入学を辞退。その帰り道に校門でチラシを渡された新設校、帝国女子理専に進みたいと、両親を説得するのである。

「彼女を自分にも他人にも厳しい人だったと言う人がいる一方、平塚らいてうは清楚で大人しい人と書いていたり、評価は当然、人によって様々なんですよね。その中で膨らませたのが、面倒くさい人という言葉。その面倒くささの中にある可愛げとか魅力とか、そうとしか生きられない自分を好きだったり嫌いだったりする厄介さを、僕はむしろとても素敵だと思うので」

こうして帝国女子理専で物理学を学び（現・東邦大）、年下の同級生から〈小隊長〉、〈かつ姉〉と慕われる一方、昭和16年の日米開戦以来、実験機材にも事欠き、気象台の実習生となったことが彼女の運命を変えた。地球化学の先駆者で生涯の恩師、三宅泰雄との出会いである。

この〈日本人には珍しいほどのリベラルな思想〉の主は勝子を1人の科学者として扱い、後に〈微量分析の達人〉と呼ばれる彼女の手腕を高く評価。粘り強く作業を続ける日々に勝子は早くも確信するのだ。〈無心にガラスをすりつぶすという行為の中にこそ、科学がある〉〈科学者とは、それを信じて乳棒を握り続ける者のことをいうのだ〉と。

やがて戦局は一層悪化し、卒業後は嘱託となった勝子も参加した各種戦時研究の詳細や藤原咲平台長の出身地・上諏訪に気象台が疎開した際の様子など、戦時下における科学者それぞれの姿勢も、読み処のひとつだ。

「戦時研究の話は僕も詳しく知らなくて、根室沖で霧の研究をしたかと思うと船の航跡を消す研究をしたり、軍事と言いつつ基礎研究に拘っている点も興味深い。もちろん研究者の本心まではわかりませんし、後からは何とでも言えるんです。本当は嫌だったとか日本は負けると思ったとか。でも三宅先生なら何とかその中でもサイエンスを守る術を模索したのではないかと」

そして戦後、先述の死の灰や放射能雨の分析で国際的に知られた勝子が、昭和36年、三宅と共に開発した日本発のセシウム濃縮方法、〈AMP法〉の精度を疑う米国側に招かれ、米原子力委員会の立会いの下、〈相互検定〉の形で直接対決するまでを、本書は主に追う。

「権威になった後のことは特に僕が書く必要はないかなと。目の前に降る雨を当たり前だと思わない心が猿橋さんを科学者にさせたのでしょうし、本人は一科学者として地道に手を動かし、自然の神秘を追い続けたくても、時代がそれを許さなかっただけだと思います。

戦争もすれば地球環境も壊す人間の理不尽さをいかに理性で制御するかという闘いをしてきたのが現代であり科学者で、その理性と感情の闘いを僕は描いてきたつもりです。特に今はギリギリの瀬戸際で、みんなが理性を手放したら、一気に崩れると思います」

〈人間は、この自然の秘密を利用できるほど成熟しているだろうか〉という敬愛するマリーの問いや、〈我々科学に携わる人間は同じ穴の狢〉という三宅の言葉を胸に刻み、なおも進む勝子の中に去来するもの。それは科学の恩恵を受ける私達全員が共有すべき問いでもある。

伊与原新（いよはら・しん）／1972年大阪府生まれ。神戸大学理学部卒業後、東京大学大学院理学系研究科で地球惑星科学専攻。博士課程修了後、大学勤務を経て、2010年『お台場アイランドベイビー』で第30回横溝正史ミステリ大賞を受賞しデビュー。2019年『月まで三キロ』で第38回新田次郎文学賞。2025年『藍を継ぐ海』で第172回直木賞。著書は他に『宙わたる教室』『八月の銀の雪』『オオルリ流星群』『青ノ果テ 花巻農芸高校地学部の夏』『ブルーネス』等。168cm、70kg、O型。

