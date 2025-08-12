初めてのおつかい、娘の“とっさの行動”に涙「とてもいい」「思いやりのある子育て」【ママリ】

小さな失敗でも「大きな思いやり」

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、はせおやさい(@hase0831)さんの投稿です。はせおやさいさんの娘さんは、初めてのおつかいに行きました。おつかいは、親にとっても、子どもにとっても、大きな成長の証となるものですが、はせおやさいさんの娘さんに思わぬでき事が待っていたのです。

初めてのおつかいで一人でスーパーへ行った娘さん。卵パックを購入しようとしたのですが、ショックなことが…。娘さんの優しさに心打たれます。話題の投稿がこちらです。

初めてのおつかいで卵を買ってきた娘、落としてパックの中でいくつか割ってしまったけど「取り替えたらお店の人も次に買う人も困ると思った」と言って、割れたものをそのまま買ってきた。他の人のことまで気が回る優しい子に育ったんだなと思って泣けちゃったよ

「取り替えたらお店の人も次に買う人も困ると思った」という言葉、娘さんの優しい性格がうかがえます。取り替えないという行動が他の人のためになる、という考え方は、とても感心です。お母さんはさぞや胸がいっぱいになったことでしょう。卵が割れたことに対してショックを受けたのは、娘さん自身だったはず。それでも、取り換えると他の人が困るからと「そのまま買って帰る」選択をしたのです。自分のことばかりじゃなくて、ショックを受けていても誰かのことを考えられる余裕のある心が、とてもすてきですね。



この投稿には「とてもいいですね。ド～レミファ～ソーラシド～ド～シラドファミレド～が永遠にループしています」「親御さんが普段から思いやりのある子育てをされている証拠ですね 確かに、交換してもらうのが当たり前ではないよなあとハッとさせられました。」といったリプライがついていました。娘さんの優しさに思わず泣けてくる投稿でした。

記事作成: AKI0509

（配信元: ママリ）