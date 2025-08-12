子どもの“正直すぎる”指摘。「おうち、ぐちゃぐちゃだね」に、母は苦笑い【ママリ】

子どもの友だちに部屋の散らかりを指摘されてショック

今日年長の娘の友達が遊びにきて

寝室みてぐちゃぐちゃじゃん

と言われました😂

ぐちゃぐちゃというか、ベッドの上に掛け布団が数枚

敷布団２枚はそのままダブルベットの横に敷いたまま

クローゼットが扉があいて丸見えだった



こんな感じでした。



これの程度でぐちゃぐちゃなんだーという感じで



また、二階廊下にちょっと物が置かれたのみて、もう！散らかしばっかりーと言われました😂

いつも指摘が多く、ちょっと呼ぶの疲れます。

冷蔵庫も勝手にあけてきたりします😭😭



みなさんそんなに常に家を綺麗にしてますか？？😅 出典：

qa.mamari.jp

子どもの友だちに突然遊びに来られると、家の掃除が追いつかないこともありますよね。アプリ「ママリ」には、自宅に遊びにきた友だちの行動や言動についての悩みが投稿されています。今回は、ママリに寄せられたエピソードをご紹介。投稿者さんは寝室など入ってほしくない部屋を勝手見て、「散らかっている」と指摘してくる娘さんの友だちに悩んでいるそうです。

自宅に遊びにきた子どもの友だちに「部屋がぐちゃぐちゃ」と指摘されモヤっとした気持ちになった投稿者さん。廊下に少し物が置いてあるだけで散らかっていると言ったり、勝手に冷蔵庫を開けたりするため、友だちの対応に困っているとのこと。他の家は常にきれいな状態を保っているのかと、悩んでいるそうです。

子どもの友だちにさまざまな声が

投稿者さんの声に、ママリではさまざまな意見が寄せられました。

そんな子家に入れたくない😂



綺麗にしてません😂

誰か来る時だけその場だけ綺麗にします😂

なので急な来客は親ですら拒否です😊 出典：

qa.mamari.jp

このコメントをした方は、来客があるとわかると人目につく場所だけ掃除するそう。仕事や家事・育児で毎日忙しいのに、家全体を常にきれいに保つのは難しいことです。寝室やクローゼットの中など普段見せない部分であれば、なおさらです。



また友だちに対して、「遊びにきたときのルールを伝える」との声もありました。

よその家で遊ぶ時に勝手に他の部屋のドアを開けてみたらダメだよって言ったほうがいいですよ。

もう、うちで遊ぶ時のルールとして決めたから、勝手に色んなところ開けるならうちでは遊べないよくらい言ったらいいと思います。 出典：

qa.mamari.jp

投稿者さんも悩んでいるように、勝手にいろいろな部屋に入られては落ち着いて過ごせません。「リビング以外の部屋には入らない」「冷蔵庫は勝手に開けない」と家で遊ぶときのルールを共有し、守れないのであれば遊びきてはダメというところまで伝えるとよいかもしれません。



子どもは正直なので、目で見たものや感じたことをそのまま言ってしまうことがあります。何気ないひと言が気になってしまうこともあるでしょう。子どもの友だちと上手に付き合い、お互いに気持ちよく過ごすためにも、されたら困ることはしっかり伝えられるとよいですね。

記事作成: isobe_mayu

（配信元: ママリ）