½÷»Ò¥×¥í3¿Í¤¬¶µ¤¨¤ë¡È¥Ñ¥Ã¥È¾åÃ£¤Î¥³¥Ä¡É¡ª¡Ö3¥Ñ¥Ã¥ÈËÐÌÇ¡×

¥Üー¥ë¤«¤éÌÜ¤òÎ¥¤·¤ÆOK¡ª
10¥»¥ó¥Á°ÊÆâ¤Î¥¹¥Ñ¥Ã¥È¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÂÇ¤Ä
〝¥¹¥Ñ¥Ã¥È¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÂÇ¤Ä〞¤Ï¡ÖÊý¸þÀ¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¡Ö¥¹¥È¥íー¥¯¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÄ¹½ê¤ò¹çÂÎ¤µ¤»¤¿ÂÇ¤ÁÊý¤Ë¤Ê¤ë
¡ÖÊý¸þÀ¡×¤È¡Ö¥¹¥àー¥º¤Ê¥¹¥È¥íー¥¯¡×¤òÎ¾Î©
Ã»¤¤¥Ñ¥Ã¥È¤Ï¥Üー¥ë¤ÎÀè¤Ë¥¹¥Ñ¥Ã¥È¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¤½¤³¤òÄÌ¤¹¤è¤¦¤ËÂÇ¤Ä¤È½Ðµå¤ÎÊý¸þ¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¥«¥Ã¥×¥¤¥ó¤Î³ÎÎ¨¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥¹¥Ñ¥Ã¥È¤òÄÌ¤¹¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤¹¤®¤ë¤È¥Ø¥Ã¥É¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£°ìÊý¡¢¥«¥Ã¥×¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÂÇ¤ÄÎý½¬¤À¤È¥Ø¥Ã¥É¤Ï¥¹¥àー¥º¤Ë½Ð¤ë¡£
¤½¤³¤Ç»ä¤Ï¡¢ÌÜÀþ¤¬¥Üー¥ë¤«¤é³°¤ì¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¥Üー¥ë¤ÎÀè¤Î10¥»¥ó¥Á°ÊÆâ¤Ë¥¹¥Ñ¥Ã¥È¤òÀßÄê¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤¿¤Þ¤ÞÂÇ¤Ä¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥È¥íー¥¯¤Î¥¹¥àー¥º¤µ¤ò¼º¤ï¤º¤ËÊý¸þÀ¤Î¤¤¤¤¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥·¥çー¥È¥Ñ¥Ã¥È¤¬·àÅª¤ËÆþ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡ªºÇ½é¤«¤é¡Ö¤ä¤ä¥Ø¥Ã¥É¥¢¥Ã¥×¡×¾õÂÖ
¡Ö¥¹¥Ñ¥Ã¥È¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡×¤Ï¡¢ÌÜÀþ¤¬¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤è¤êÀè¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤¹¤Ç¤Ë¾¯¤·¥Ø¥Ã¥É¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ê¤Î¤ÇÂÇµå¤¬¸«¤ä¤¹¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ø¥Ã¥É¥¢¥Ã¥×¤ÎÆ°¤¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÂÇ¤ÁÊý¤è¤ê¤â¥ß¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¡ÊÊ¡ÅÄ¡Ë¥Üー¥ë¤Ø¤Î°Õ¼±¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¤Î¤ÏNG
¥Üー¥ë¤ò¥ßー¥È¤·¤¿¤¤¡¢ÂÇ¤Ã¤¿µå¤Î¹ÔÊý¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¥Üー¥ë¤Ø¤Î°Õ¼±¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¤È¡¢¥Ø¥Ã¥É¥¢¥Ã¥×¤äÂÎ¤¬µ¯¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¨¥éー¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¡£ÁÀ¤Ã¤¿Êý¸þ¤ËÂÇ¤Á½Ð¤»¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µ÷Î¥´¶¤â°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥é¥¦¥ó¥ÉÁ°¤Ë¥Æ¥£ー¤ò»È¤Ã¤Æ³ÎÇ§
¥¹¥Ñ¥Ã¥È¤ÎÊÑ¤ï¤ê¤Ë¥Æ¥£ー¤òº¹¤·¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÎý½¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡È¥¹¥Ñ¥Ã¥È¤ÎºÇÅ¬°ÌÃÖ¡É¤òÃµ¤½¤¦¡£ÂÇµå¤¬¡Ö¥Æ¥£ー¤Î¿¿ÀµÌÌ¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¥Æ¥£ー¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¥Üー¥ë¤¬º¸¤ØÄ·¤Í¤¿¤é¡Ê¼Ì¿¿²¼¡Ë¡Ö°ú¤Ã¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡ª¡×¤È¤â¤ï¤«¤ë
¥«¥Ã¥×¥¤¥ó¤·¤¿¥Üー¥ë¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë
¥Üー¥ë¤ÎÅ¾¤¬¤ê¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Æ¥Õ¥©¥íー¤ò¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤¹¡ª
¥«¥Ã¥×¤Ø¤ÎÌÜÀþ¤ò±ýÉü¤µ¤»¤ë¤Î¤¬¥³¥Ä
¹½¤¨¤Æ¤«¤é¥«¥Ã¥×¤ò¸«¤ë¤È¤¤Ï¡¢¥Üー¥ë¤ÎÅ¾¤¬¤ê¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Ê¤¬¤éÌÜÀþ¤ò¥«¥Ã¥×¤Ë¸þ¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤È¤»ä¤Ï¡¢Æ¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¥«¥Ã¥×¥¤¥ó¤·¤¿¥Üー¥ë¤¬¸µ¤Î°ÌÃÖ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤ËÌÜÀþ¤ò±ýÉü¤µ¤»¡¢µÕÊý¸þ¤«¤é¤ÎÅ¾¤¬¤ê¤â¥¤¥áー¥¸¤·¤Æ¥Ñ¥Ã¥È¤Î¥é¥¤¥ó¤ò¤è¤êÁ¯ÌÀ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¥é¥¤¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Ø¥Ã¥É¤ò½Ð¤¹¡£¥Æー¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤Ç1¡¢¥Õ¥©¥íー¤Ç2¤È¤¤¤¦¥ê¥º¥à¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò°Õ¼±¤»¤º¤Ë¥Õ¥©¥íー¤ò¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤é¡¢¥«¥Ã¥×¥¤¥ó¤Î³ÎÎ¨¤¬ÂçÉý¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¥Õ¥©¥íー¤ò¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤¹
¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò¥¹¥È¥íー¥¯¤ÎÄÌ²áÅÀ¤È¹Í¤¨¡¢¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Ñ¥Ã¥È¤Î¥é¥¤¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Ø¥Ã¥É¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬Âç»öÆ¬¤¬Æ°¤¯¤Î¤¬¥ß¥¹¤Î¸¶°ø
µ÷Î¥¤¬Ã»¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¥«¥Ã¥×¤ò¸«¤¿¤ê¥Üー¥ë¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Æ¬¤Î°ÌÃÖ¤¬¥º¥ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤è¤¦
±¦¼ê¤ò»È¤¤¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á
¥Õ¥§ー¥¹¤Î¸þ¤¤Èº¸¼ê¤Î¤Ò¤é¤ò¤½¤í¤¨¤ÆÂÇ¤Ä¡ª
¥Ñ¥ó¥Á¤¬Æþ¤ë¥ß¥¹¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤êµ÷Î¥´¶¤ÈÊý¸þÀ¤¬¥¢¥Ã¥×¡ª
¥¹¥È¥íー¥¯Ãæ¤Ë±¦¼ê¤ò»È¤¨¤Ð»È¤¦¤Û¤É¡¢¥Õ¥§ー¥¹ÌÌ¤¬¥Ö¥ì¤ä¤¹¤¤¡£¤È¤¯¤Ë±¦Íø¤¤Î¿Í¤Ï¡¢´ïÍÑ¤Ê±¦¼ê¤ò»È¤¤¤¹¤®¤Æ¼ê¼ó¤ò¥³¥Í¤¿¤ê¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¥Ñ¥ó¥Á¤¬Æþ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Âç¤¤Ê¥ß¥¹¤ò¾·¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¡¢»ä¤Ï¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ê¤É¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢º¸¼ê¤Î¥êー¥É¤ò½Å»ë¡£¥Õ¥§ー¥¹¤Î¸þ¤¤Èº¸¼ê¤Î¤Ò¤é¤Î¸þ¤¤ò¤½¤í¤¨¤ÆÂÇ¤Á¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤Æº¸¼ê¼çÆ³¤Ç¥¹¥È¥íー¥¯¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤È¡¢ÁÀ¤Ã¤¿¥é¥¤¥ó¤Ë¥Üー¥ë¤ò¾è¤»¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£°ìÂÎ´¶¤ò¹â¤á¤Æ°®¤ë
±¦¼ê¤ÏÅº¤¨¤ë¤À¤±¤ÇÎÏ¤òÆþ¤ì¤Ê¤¤¡£¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ê¤É¤Ï¥¤¥ó¥¿ー¥í¥Ã¥¥ó¥°¡¢¥Ñ¥¿ー¤Ï¥ªー¥Ðー¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ç°®¤Ã¤Æ¤¤¤ëº¸¼ê¼çÆ³¤Î¥¹¥È¥íー¥¯
º¸¼ê1ËÜ¤ÎÎý½¬¤ÇÀµ¤·¤¤´¶³Ð¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤é¡¢±¦¼ê¤òÅº¤¨¤ÆÂÇ¤Ä¡£º¸¼ê¼çÆ³¤Ê¤é¡¢±¦¼ê¤ÎÍ¾·×¤ÊÆ°¤¤òËÉ»ß¤Ç¤¤ë±¦¼ê¤ò»È¤¦¤È¥Õ¥§ー¥¹ÌÌ¤¬¥Ö¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¦
¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ê¤É¤Ï¥Üー¥ë¤ò±ó¤¯¤ËÈô¤Ð¤¹¤¿¤á¤Ë±¦¼ê¤ÎÎÏ¤¬É¬Í×¤À¤¬¡¢¥Ñ¥¿ー¤ÏÎÏ¤òÆþ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤âOK
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡¥×¥íÄ¾ÅÁ¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò»²¹Í¤Ë¥¹¥³¥¢¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
Ê¡ÅÄ¿¿Ì¤
¡ü¤Õ¤¯¤À¡¦¤Þ¤ß / 1992Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£168cm¡£2017Ç¯¤Î°ËÆ£±à¥ì¥Ç¥£¥¹¥´¥ë¥Õ¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç¥Ä¥¢ー½éÍ¥¾¡¡£18Ç¯¤ÎËÌ³¤Æ»meiji¥«¥Ã¥×¤Ç¤â¾¡Íø¤·¡¢¥Ä¥¢ーÄÌ»»2¾¡¡£24Ç¯¥·ー¥º¥ó¤Ï¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¥ì¥Ç¥£¥¹¤Ç7°Ì¥¿¥¤¡£°ÂÀîÅÅµ¡½êÂ°¡£
±ÊÅè²Ö²»
¡ü¤Ê¤¬¤·¤Þ¡¦¤Ï¤Ê¤Í / 2001Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£157cm¡£21Ç¯¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¡£24Ç¯¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥Ä¥¢ー¤Î¥ä¥ó¥Þー¥Ï¥Ê¥µ¥«¥ì¥Ç¥£¥¹¤Ç¥×¥í½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¥¤¥ó¥È¥ëー¥×½êÂ°¡£
À¶ËÜÈþÇÈ
¡ü¤¤è¤â¤È¡¦¤ß¤Ê¤ß / 2005Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£153cm¡£23Ç¯¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤ò¥È¥Ã¥×¤Ç¹ç³Ê¡£QT¡ÊÍ½Áª²ñ¡Ë¤òÆÍÇË¤·¡¢25Ç¯¥ì¥®¥å¥éー¥Ä¥¢ーÁ°È¾Àï¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥È½êÂ°¡£
¹½À®=²¬ÅÄ¹ëÂÀ¡¢¾®»³½ÓÀµ
¼Ì¿¿=ÅÄÃæ¹¨¹¬