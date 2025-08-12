しまむらのブラジャーが話題！健康を支える新ブランドが大ヒット

毎日の下着選び、どれだけ意識していますか？ファッションセンターしまむらから登場した「活き活きラボ」シリーズが、発売からわずか4カ月で累計14万枚を突破し話題に！姿勢や骨盤ケアといった“健康”にフォーカスしたアイテムで、忙しい毎日を快適に、美しくサポートしてくれると評判です。プチプラながらも高機能なラインナップは、今注目の的。今回は、そんな「活き活きラボ」の魅力をたっぷりご紹介します♡

姿勢を整えるブラで背中スッキリ



姿勢サポートブラジャー（CLOSSHI）

価格：1,089円(税込)

姿勢サポートブラジャー（CLOSSHI PREMIUM）

価格：1,419円(税込)

「活き活きラボ」のブラジャーは、背中クロス設計と二重構造で猫背をやさしくサポート。

特にCLOSSHI PREMIUMのシームレス仕様は、縫い目が目立たずアウターに響きにくいため、きちんと感のある装いにもぴったりです。パワーネット素材でほどよく引き締めながら、着け心地は快適。

姿勢を意識したい方や、長時間のデスクワークが多い方にもおすすめです。

骨盤を支えるガードルでスタイルアップ



骨盤サポートガードルショーツ（CLOSSHI PREMIUM）

レギュラー丈 価格：1,089円(税込)/ロング丈 価格：1,419円(税込)

同シリーズのガードルショーツは、骨盤まわりを包み込むような構造で、下半身の安定感をサポート。腰やお腹まわりがしっかり支えられる感覚があり、日常の動作もラクになるとの声も。

レギュラー丈とロング丈の2種類が用意されているので、季節や服装に合わせて選べるのもうれしいポイントです。体型を整えつつ、ストレスフリーな履き心地を叶えてくれます。

注目の売れ筋アイテムはオンラインで確認を



「活き活きラボ」シリーズは、しまむらのオンラインストアや全国の店舗で展開中。特集ページでは商品ラインナップや機能の詳細も紹介されており、選ぶのが楽しくなるはず。

サイズ展開も豊富で、自分に合ったフィット感を探せます。14万枚突破という数字が証明するように、今注目のヘルシーインナー。気になる方は早めにチェックしてみてくださいね♪

自分をいたわるインナー選びを♡



おしゃれも大切だけれど、毎日を心地よく過ごすにはインナーの力も侮れません。「活き活きラボ」は、女性の“内側からの美しさ”に寄り添ってくれる新しい味方。

手に取りやすい価格で、しっかり機能性も兼ね備えたラインナップは、どんな年代の女性にもおすすめです。毎日の自分を、少しだけいたわるインナー選びから始めてみませんか？

忙しいあなたにこそ、ぜひ届けたい一枚です♡