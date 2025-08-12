日が傾き始めた夏の夕暮れ。公園の木陰や街灯のまわり、あるいは家の窓辺に「ブーン」と音を立てて飛んでくる、少しキラリと光る虫を見たことはありませんか？

【写真を見る】プランターの土の中から「カブトムシの幼虫にそっくりな生物」根の食害を防ぐには？「成虫はカナブンそっくり」

カナブンにそっくりなムシがいる

小さなお子さんなら、図鑑で見たカブトムシやクワガタと一緒に樹液を吸っているカナブンの姿を思い出し、「カナブンがいた！」と喜ぶかもしれません。



けれど、実際に都市で見かけるものの多くは、残念ながら本当の「カナブン」ではない可能性が高いのです。





昆虫の生態などに詳しい東洋産業の大野竜徳さんに聞きました。ーカナブンにそっくりだという昆虫は、何なのでしょうか。

（東洋産業 大野竜徳さん）

「その正体はアオドウガネやドウガネブイブイといった、コガネムシ科に属する昆虫たちかもしれません。



アオドウガネは、体長2cmほどの中型の甲虫です。



名前の通り、青緑～緑色を帯びた金属光沢のある体をしており、つや消し加工されたような鈍い輝きが特徴です」【画像①】

（東洋産業 大野竜徳さん）

「アオといっても、明るい青ではなく蒼に近い緑に近い深い色合い。個体差も大きく、銅色に近いものや、鮮やかな緑色に見えるものもいます。



名前の『ドウガネ』は、『銅金（どうがね）』の色、体色に由来しています。



『ブイブイ』は、飛翔時の羽音『ブィーン、ブブブブ、ブィーン…』にちなんで名付けられたという説が有力です。

見分け方は？

（東洋産業 大野竜徳さん）

「アオドウガネとドウガネブイブイ。名前も姿もそっくりで、同定が難しいほどですが、見分けるポイントは以下のとおり。



アオドウガネは、緑や青緑色のツヤはあまりない金属光沢、表面はなめらかでツルツル。



ドウガネブイブイ：ややくすんだ銅色～赤褐色、背中や腹部の縁にアオドウガネよりもフワフワとした毛が目立つ。



特に「お尻の縁」に注目すると、ドウガネブイブイのほうがフワフワです」

「アオドウガネ・ドウガネブイブイの幼虫は、いわゆるカブトムシの幼虫にそっくりです。土の中に潜み、芝生や草花、野菜、観葉植物の根を食べて成長します。



このため、芝地や農作物、鉢植え植物の被害が報告されることも多く、土の中の害虫として警戒されます」



「根を傷められた植物は水分や養分をうまく吸収できなくなり、次第にしおれ、やがて枯れてしまうこともあります」



「しかし一方で、幼虫の活動が土壌に空気や水を通す役割を果たすこともあり、必ずしも完全に“悪者”とは言い切れません。自然界では枯死した植物を分解する役割も担っています」



ー以前、プランターの土を掘ると、カブトムシの幼虫にそっくりなものが出たことがありましたが、おそらくアオドウガネなどの幼虫だったのでしょうね。

街路樹の葉が被害にあうことも多い

（東洋産業 大野竜徳さん）

「成虫になると、彼らの主食は広葉樹の葉になります。



サクラ、ナシ、バラ、クヌギなど多種多様な植物の葉を食害し、新芽や若葉を中心に穴だらけにしてしまいます。



都市部では、街路樹や公園樹の葉が被害にあうことも多く、美観を大きく損なうことが問題視されています」

「とくに都市の緑地では、農薬散布は制限されており、虫もすくすく育ち、集まってくるので、被害が顕著になりがちです。



昔よりも、都市部ではアオドウガネの発生が増えているように感じますが、そこにはいくつかの背景があります」



・公園や街路樹など、緑地が整備され、エサや産卵場所が豊富

・天敵（鳥や寄生蜂など）が少なく、生存率が高い

・ヒートアイランド現象による気温の上昇で、冬越しが可能になった

・夜間照明に誘引されやすく仲間とも出会いやすい（正の走光性をもつ）



「都市は、彼らにとって格好の生息・繁殖環境といえ、そこにある植物は彼らのオアシスなのでしょう」

駆除・対策のポイントは？

ーアオドウガネとみられる幼虫がプランターの土から出てきたとき、植えていた植物は弱っていました。どんな対策ができますか。



（東洋産業 大野竜徳さん）

「では、駆除・対策のポイントもいくつか。駆除には成虫と幼虫、それぞれの対策を分けて考えましょう。



幼虫対策は『地中』に注目です。芝生や鉢植え、家庭菜園などで、特定の植物だけがしおれていたら、根の食害を疑いましょう。



表土を軽く掘ると、白い幼虫が出てくることがあります。幼虫は地表近くに多くいるため、掘り出して手で駆除する方法が有効です」

「成虫対策は『地上』、特に植物の葉の被害に注目です。夜間照明を減らす、またはわざと集光箇所を絞って集めることで誘引を抑える方法もあります。



捕殺（網やトラップ）も地道に行えば減らすことが可能ですが、あとからあとから飛んでくるので数が多いと現実的でないこともあります。



フェロモントラップ（オスを誘引して捕まえるトラップ）など、より専門的なアプローチも進行中です」

観察してみよう

（東洋産業 大野竜徳さん）

「夏休みには、子どもたちがこうした虫をつかまえて遊ぶ光景もよく見られます。アオドウガネ、カナブン、ハナムグリ、コガネムシの違いを比べて観察してみると、昆虫観察がさらに楽しくなります。



ちなみに、大人気のヘラクレスオオカブトなども広義ではコガネムシの仲間。アオドウガネも昆虫ゼリーを好むため、カブトムシと同様の方法で飼育することができます。



捕まえた際に“死んだふり”をするのも面白いポイント。外では元気に動き回りますが、家に持って帰るとなんだかのそのそ。



脚をぴたっと体にくっつけてじっと動かない姿に、思わず「かわいい」と感じる子もいるかもしれません」



都市の緑の中で、アオドウガネやドウガネブイブイは確実に存在感を増しています。



派手ではないけれど、よく見るととても美しい昆虫です。



夏の夕暮れ、公園や畑、街灯の下でブーンと飛ぶ姿を見かけたら、ぜひ少し立ち止まって観察してみてください。



その動き、形、色合い、そして行動の意味が分かってくると、虫たちの世界がぐっと身近に感じられるようになります。



今年も暑い夏ですが、虫たちとの出会いが、皆さんにとって思い出深いひとときとなりますように」