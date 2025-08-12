º£ÅÄ¹Ì»Ê¡¡³¿Äâ¤Î¥³¥ó¥È¸å¤Ë»×¤ï¤º»ëÄ°¼Ô¤Ë¤ª´ê¤¤¡Ö¤³¤Î¤´»þÀ¤¤Ê¤ó¤Ç¸À¤ï¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Îº£ÅÄ¹Ì»Ê¡Ê59¡Ë¤¬11Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÇú¾Ð¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¡×¡Ê¸å6¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö³¿Äâ¡×¤¬ÈäÏª¤·¤¿¥³¥ó¥È¥Í¥¿¸å¡¢»×¤ï¤º»ëÄ°¼Ô¤¿¤Á¤Ë¡È¤ª´ê¤¤¡É¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö³¿Äâ¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥³¥ó¥È¡ÖÊâ¤¥¹¥Þ¥Û¡×¤òÈäÏª¡£Æ±¥³¥ó¥È¤ÏËÁÆ¬¡¢¤ª¤¸¤¤¤µ¤óÌò¤ÎÃæÌî¼þÊ¿¤¬Æ»¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤ò¤¤¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷ÀÌò¤Î¥¤¥ï¥¯¥é¤Ë»×¤¤ÀÚ¤ê¤Ö¤Ä¤«¤ê¡ÖÊâ¤¥¹¥Þ¥Û¤¹¤ó¤Ê!¡×¤ÈÃí°Õ¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö¼ÙËâ¤À!¤É¤±!¡×¤È¸À¤¤Êü¤Á¡¢¤½¤Î¾ì¤«¤éÎ¥¤ì¤è¤¦¤È¤·¤¿ÃæÌî¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼¡¤Ï¥¤¥ï¥¯¥é¤¬»×¤¤ÀÚ¤ê¤ª¿¬¤Ë½³¤ê¤ò¤¤¤ì¡ÖÊâ¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í!¤º¤Ã¤È»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¤À¤í!¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÃæÌî¤¬¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊâ¤¤¤Æ¤¿!²¶¤ÏÊâ¤¥¹¥Þ¥Û¤¬Âç·ù¤¤¤Ê¤ó¤À¡£¤À¤«¤é¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¶îÃà¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤è!¡×¤È¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥¤¥ï¥¯¥é¤â¡Ö»ä¤âÊâ¤¥¹¥Þ¥Û¤¬Âç·ù¤¤¤À¤«¤é¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ»ß¤Þ¤Ã¤Æ·ÈÂÓ¿¨¤Ã¤Æ¤ó¤À¤è!¡×¤È¾ù¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¸«¶Ë¤á¤Æ¤Ö¤Ä¤«¤ì!¡×¤È¸À¤¤Éé¤«¤·¡¢ºÇ¸å¤Ë¤³¤Î°ìÏ¢¤ÎÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡Ö²¿Æ°²è»£¤Ã¤Æ¤ó¤À¤è!¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤Æ¤ë²Ë¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤ªÁ°¤é¤â¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤±¡¼!¡×¤È¶«¤Ó¡¢ÉñÂæÂµ¤Ø¤È¤Ï¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥³¥ó¥È¤Ï¥Ñ¥Í¥é¡¼¤¿¤Á¤«¤é¡ÖËþÅÀÂç¾Ð¡×¤ò³ÍÆÀ¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬Çú¾Ð¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿Ãæ¡¢MC¤Îº£ÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤Î¤´»þÀ¤¤Ê¤ó¤Ç¸À¤ï¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤Æ¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¡£