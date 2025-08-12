8月12日の運勢第1位は蟹座！　今日の12星座占い

あなたの今日の運勢はどうなっている？ どんなラッキーな出来事が起こる？ 12星座占いランキングでさっそくチェック!!

★第1位……蟹座

まずは、あなたから周りの誰かを救うことができるでしょう。無意識にかけた言葉が、相手の心に深く響いていくという可能性も。そして、それがきっかけとなって、あなた自身も癒やされる言葉をもらえるはず。人の表情に、いつも以上に注目してください。

★第2位……蠍座

特別に大きな結果を出さなくても、｢いてくれてありがとう。代わりになる人はいないよ｣と高く評価される日です。仕事に対する自信が大きくなるでしょう。そのためにも、心の関わり合いを大切に。日頃の仕事ぶりを褒める言葉を誰かにかけると、いい流れが生まれます。

★第3位……魚座

異性をドキッとさせて、一瞬で恋に落とすような、神秘的な魅力に溢れる日です。今日は、言葉はいらないと考えて。恋の場面では、視線と仕草が何よりの武器！自分で感じている何倍も魅惑的になっているのだと、自信を持ってください。

★第4位……牡羊座

自分中心にならず、周りのことも考えて｢これが正しい、こうあるべき｣と考えられる日です。主張をするときには、堂々と自信を持って。今日の考えは、たくさんの人に受け入れられるはず。また、あなたの人間性が認められるきっかけにもなります。

★第5位……獅子座

あなたならではの品性が、仕事をする中でグッと前面に出てきます。初めて会った人からも、すぐに信頼してもらうことができるはず。まずは、堂々と振る舞うことを意識して。それから、手入れの行き届いた清潔感のある服装も忘れずに！