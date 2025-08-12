●土砂災害には厳重に警戒。崖のそばには近づかないよう、安全第一の行動を

●午前を中心に、雨は強弱を繰り返しながら降り続く見込み

●あす13日(水)からは、熱中症要注意の暑さの日々



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

きのう11日(月)の日中はまとまった雨雲が県内に広がり、ところどころで非常に激しい雨となりました。夜遅くになると最も活発な雨雲は日本海側へ遠ざかり、徐々に県内の雨雲が途切れてきましたが、現在は中部や東部を中心に活発な雨雲が掛かっています。





降り始めからの雨量は多いところで400ミリを超えており、8月ひと月分の2倍以上の雨を観測しました。

3連休を直撃したこの記録的な大雨により、今もなお県内には土砂災害警戒情報が発表されています。県内の地盤はかなり緩みやすくなっています。

引き続き、崖のそばには近づかないよう、きょう12日(火)も土砂災害には厳重に警戒をして下さい





この大雨の原因となった前線は、きょう12日(火)も対馬海峡付近に停滞する予想ですが、あす13日(水)になると東から高気圧が張り出し、前線は朝鮮半島付近まで北上する見通しです。





この先、県内の雨は午前を中心に強弱を繰り返しながら降り続く見込みです。

あす13日(水)朝までに降る雨の量は多いところで80ミリの予想ですが、きょうの午後ほど徐々に雨脚は弱まり、ようやく連休から続いた雨は落ち着いてくる見通しです。





午前を中心に断続的に雨雲が流れ込む予想です。夜にかけて雨は落ち着いてきますが、局地的なにわか雨に注意が必要です。







日中の最高気温は各地30度前後の予想。湿気が多く非常に蒸し暑くなりそうです。





あす13日(水)からは高気圧の勢力が拡大し、しばらく夏空と猛暑の日々が続く見通しです。

再び熱中症の対策を入念に行いましょう。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）