いわゆる“トランプ関税”をめぐる日米交渉で、窓口を担当する赤沢亮正経済再生担当大臣に注目が集まっている。SNSでは、交渉相手であるアメリカ・ラトニック商務長官を“ラトちゃん”、ベッセント財務長官を“ベッちゃん”と記し、順調ぶりをアピールしてきた。しかし8月7日に発動された新たな相互関税は、日本政府の認識と大きく異なるものだった。通算9回目の訪米は、その確認に飛んだ形となる。

そもそもトランプ大統領はSNSで、一部の品目を除き、日本から輸入される全品目に一律25％の追加関税を課すとしていた。それを避けるために、赤沢氏が交渉を重ねた結果、上げ幅を15％まで引き下げることに成功した。経済界からも称賛の声が上がり、赤沢氏もXで「＃ゆっくり急ぐ」と、余裕の投稿をしていた。

だが、そこには懸念もあった。臨時国会で立憲民主党の野田佳彦代表が「なんで文書を作らないのか。トランプ政権ですよ。文書を作らなければ、どんどん拡大解釈して、日本はぼられ続けるのではないか」と質問したように、欧州相手には存在したという合意文書を、日本は得ていなかった。

赤沢氏は「合意文書を作るより、大統領令を早く出してもらい、15％の関税率を早く実現してほしい」「ぜひ信じていただきたい」と話していたが、そう信じていたのは日本側だけで、ふたを開けると「一律15％上乗せ」だった。

日本側の認識では、元々は税率が15％未満の品目は15％に引き上げられるが、15％以上の品目には相互関税が上乗せされないはずだった。例えば、税率26.4％の牛肉は、日本の認識では26.4％のままとなるが、実際は15％上乗せの41.4％になっていた。

この事態に林芳正官房長官は「日米間に齟齬（そご）はないことを、（日本側は）米国側に確認してきている。引き続き日米間でさまざまなレベルで意思疎通し、合意の着実な実施に努めていく」と説明。再び赤沢氏が渡米し、確認を求めることになった。

赤沢氏は8月8日、会見で「アメリカ側が今後適時に大統領令を修正する措置をとる」と説明。しかし「アメリカ側に対し、可及的速やかに相互関税に関する大統領令を修正する措置をとるよう、あらゆるチャンネルを通じて強く申し入れていく」と、修正は決定事項ではないとも取れる発言を行い、その時期は「適時に、ということを申し上げた」とした。

これに対し、国民民主党の玉木雄一郎代表は、「大統領令が出される『適時』とはいったいいつなのか？数日単位の話なのか？数週間単位の話なのか？数ヶ月単位の話なのか？全く分からない」と投稿。国際政治学者の舛添要一氏は、「国と国との外交交渉は、阿吽（あうん）の呼吸で行うものではない！」とコメントした。

ジャーナリストの青山和弘氏によると、「実は『合意文書を作ろう』という動きもあったらしいが、作るのに時間がかかるのと、文書の中にアメリカ側は『自分たちが勝った』とやたらと盛り込みたがるため、口約束の段階でとにかく関税を下げてもらう」ことにしたという。「自動車関税もすでにかかっているため、その実行を先にするため合意文書を結ばない判断をしたが、この判断自体に甘さがあったと指摘されるのは致し方ない」。

また、「今回の齟齬については、トランプ氏と赤沢氏が合意したところに、今回の大統領令を書くUSTR（通商代表部）の役人が入っていなかったため、アメリカ側は『意思疎通がうまく行かなかった』と説明している」と説明し、「そういう側面もあっただろうが、これ自体がトランプ氏の揺さぶりではと勘ぐられるほど、非常に振り回されている。こういう状況に対応するバッファ（余裕）や保険をかけられていなかった。これについて石破茂総理は大丈夫だったのか、赤沢氏が交渉担当としてきちんとやっていたのか、と指摘されても仕方ない事態だ」とした。

舛添氏は「会社での契約でも、きちんと契約書を交わす。口約束はちょっとヒドすぎる」と評する。「トランプ氏はもともと不動産屋さんだが、アパートを借りるような不動産の契約でも、（内容を）よく読まないにしろ交わす」と問題点を指摘する。

加えて、USTR代表のジェミソン・グリア氏は“タカ派”であり、「赤沢氏としては、財務長官と商務長官とは話をしやすいが、グリア氏とは交渉をやっていない。日本に例えると『財務大臣とは話したが、経産大臣とは話をしないで決めた』としたら、後で文句を言うに決まっている」と解説する。

その上で、「相手の総意として『アメリカ政府として』と、文書でなくても入っていないことが問題だ。最後は『何でもかんでもトランプ氏がOKすればいい』という雰囲気になっていて、そこに頼っているが、こういう交渉のやり方はまずい」と批判した。

引き上げをめぐっては、「25％が15％になった時に、みんなが喜んだが15％でも高い。ほとんど関税がなかったから。『不確定要因が取り除かれた』と安心していた。それがひっくり返ると、何をもって安心すればいいのか。まだいつやるかも決まっていない」と話す。

そして、「アメリカ側は『たくさん国があるから1つずつ対応できない』と言うが、EUや日本、中国は主要な経済パートナーではないか。そこをしっかり固めず、ベトナムやインド、ブラジルとやっているというが、これは世界経済を破壊することになる」と危惧した。

（『ABEMA的ニュースショー』より）