◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト 9-4 DeNA(11日、神宮球場)

ヤクルトはDeNAとの3連戦・初戦に勝利。12安打9得点の猛攻で快勝を収め、試合後に高津臣吾監督がインタビューに応じました。

この日のDeNA先発は平良拳太郎投手。「よくやられているピッチャーなので“なんとか”と思いながら今日ゲーム入ったんですけど。序盤にいい形で得点することができたので、非常にいい形でゲームを進めることができた」と振り返ります。

この日は初回に内山壮真選手のタイムリーで先制。さらに3回にはその内山選手に2ランが生まれ、続く村上宗隆選手にもソロHRが生まれました。高津監督は3・4番の打者の躍動に「なかなか最近長打がなかったので。ああやって真ん中で大きいのでポンポンと点を取ってくれると、ベンチのムードも、勢いもついた」と躍動を絶賛しました。

そんなヤクルトの先発は、約2か月ぶりの先発マウンドとなった小川泰弘投手。各回ランナーを背負うも要所を抑え、5回無失点の投球で3勝目をあげました。高津監督は、小川投手の投球について「もう色々なことをやっていかないと。なかなか今まで通りのスタイルでは勝つことは難しいと自覚しているんじゃないかと思います。150キロ投げるわけでもない、大きな変化球があるわけじゃない。その中で抑えていかなきゃいけない。これは彼だけじゃなくてどのピッチャーもそう。年を重ねると難しいことが、色々なことが直面してくるので、そこをクリアにしていかないとね。中村（悠平捕手）と色々考えながらピッチングしたのがよくわかった」と振り返ります。

それでも「まだまだローテーションに入って、週に1回100球投げてほしい」と思いも。「まだまだ老ける年ではない」と口にしながら、頼れる先発の1枚としての奮起に期待を寄せました。

この日は初回の攻撃でオスナ選手に代走が送られました。高津監督はオスナ選手の状態について「京セラの時から下半身に張りがあった」と説明。それが強まったため大事を取って交代したことを明かしました。続けて「無理はさせないからわからないけど、明日いけるんじゃないかな。病院に行くほどではない」と語りました。