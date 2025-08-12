『初恋DOGs』第7話 “愛子”清原果耶、母を交えて“快”成田凌＆“ソハ”ナ・イヌと夕食を囲む
清原果耶が主演し、成田凌とナ・イヌが共演するドラマ『初恋DOGs（ドッグス）』（TBS系／毎週火曜22時）の第7話が12日の今夜放送される。
【写真】快（成田凌）も愛子（清原果耶）に急接近!?
TBSドラマチームと韓国の制作会社STUDIO DRAGONが初の共同制作をする本作は、清原演じる愛を信じないクールな弁護士・愛子と、成田演じる動物しか愛せないこじらせ獣医・快の“愛犬”同士が恋に落ちたことをきっかけに始まるラブストーリー。2人の前に現れ、三角関係となる訳アリの韓国人御曹司・ソハを、日本のドラマ初出演となる韓国俳優ナ・イヌが演じる。
■第7話あらすじ
愛子への友情か愛情なのか分からない「好き」という気持ちを、正直に打ち明けたソハ。それに対し愛子は、あくまで友達としてソハに好感を持っていると告げるも、戸惑いを隠せずにいた。
そんな中、快の家に功介（萩原利久）がやって来る。なかなか進展しない優香（深田恭子）との恋の相談をしつつ、快とソハと愛子、3人の関係について問い詰める功介。しかし快は「今のままでいい」と煮え切らない態度で…。そんな時、ソハを追うパパラッチが現れる。ソハはヨンス（ジン・デヨン）の言いつけ通りに、うまく対応しようとするが…。
一方、愛子のもとには離婚の相談のためにやって来た母・千佳子（坂井真紀）の姿が。しばらくの間、愛子のマンションに居候することになった千佳子は、快とソハを強引に誘い出し愛子と4人で夕食を囲むことに。
火曜ドラマ『初恋DOGs』はTBS系にて毎週火曜22時放送。
