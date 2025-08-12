

朝食を抜くと、体内時計が乱れ、日中に頭がぼんやりとして集中できない状態が続いてしまいます

「毎朝、だるくて起きられない…」「ダメだとわかっていても夜更かしして、次の日がつらい…」「イライラしがちで、体調もあまりよくない…」。こんな悩みをお持ちではないでしょうか。

忙しい日々で生活を整えていくのは大変です。「生活を変えるのは難しい」と感じる人のために、日々、ストレスや疲れを蓄積せず、楽しく過ごすためのワークを『休めない心を休ませる習慣』より一部抜粋し再構成のうえお届けします。

日々の生活に追われていませんか？











朝から疲れる原因

目覚めた瞬間から意欲がわかない、疲れを感じるというあなた。もしかしたらコルチゾールが影響しているのかもしれません。

コルチゾールは、副腎皮質から分泌されるホルモンの一種で、ストレスを受けると急激に分泌が増えることから「ストレスホルモン」と呼ばれています。睡眠中は分泌量が少なく、朝8時頃にたくさん分泌され、脳を覚醒させて目覚めを助けてくれる大切な役割を担っています。

しかし、夜遅くまでの残業や夜更かし、ストレス過多などによってコルチゾールの分泌が乱れると、睡眠中もコルチゾールの分泌が減らないままとなり、朝方、体調がすぐれないということが起こります。

また、朝起きて「今日の予定は……」と思いめぐらせたとき、ストレスを感じるとコルチゾールがより多く分泌され、イヤ〜な気分になることも考えられます。ストレスや生活習慣の乱れがホルモンバランスの乱れにつながり、寝起きを悪くしているといえます。

「朝食を作る手間がめんどくさい」「少しでも長い時間寝ていたい」というあなた。朝食を抜いてコーヒーだけで済ませていませんか。

体内時計の調整のためには「光」ともうひとつ、「朝食」も重要な要素であると考えられています。朝食をとると体内時計のスイッチが入り、「活動モード」に入るのです。朝食を抜くと、体内時計が乱れ、日中に頭がぼんやりとして集中できない状態が続いてしまいます。

また、睡眠時は体温が下がっている状態です。朝食を食べると胃腸が働いてエネルギーを消費し、体温が上がるため、1日を元気に過ごせるようになります。朝起きたら、カンタンなものでかまいませんので、1時間以内に朝食をとるようにしましょう。

目が覚めない人は腰をひねって体をほぐす

体が目覚めない、起き上がれない人は、ベッドの上で腰をひねるストレッチをしましょう。

あおむけに寝て両手を真横に、両足をまっすぐ伸ばした状態から、右膝を90度に曲げます。そのまま右膝を左側に倒し、バランスを崩さないよう体を左手で支えながら、右手は反対側にまっすぐ伸ばして腰をひねります。

十分に腰まわりが伸びたら、今度は同じように左膝を90度に曲げて右側に倒し、右手で体を支え、左手は反対側に伸ばします。

このとき肩はできる限りベッドから浮かないようにしましょう。呼吸は止めずに自然に続けながら、心地よく腰が伸びるのを感じます。睡眠時は血流が滞っているので、体をほぐすことで、血液やリンパ液の流れが促され、体がスッキリしてきますよ。

ストレスを抱えていると自律神経のバランスが崩れ、予定よりも早い時間に目覚めて、そのまま眠れないことがあります。ストレスがたまると、自律神経のうち交感神経が優位になり、脳は覚醒状態になります。すると眠りが浅くなり、眠っていてもすぐに目覚めてしまうのです。





毎日のように目が覚めてしまうと、熟睡感を得られず、「眠れないことがストレス」になりがちです。

早朝に目が覚めたとき、「もう一度寝よう」と強く意識しすぎると「寝ることがプレッシャー」となり、逆効果。「寝ないと日中に倒れちゃうかも」と焦る気持ちは、ますます眠れない状態を引き起こします。

そんなときは過度な心配をしないこと。早くに目が覚めたら、無理に眠ろうとせず、ベッドから出てしまいましょう。そのままソファに座って自然に過ごせばOK。

また年を重ねると、朝早くに目覚めることが多くなります。これは、加齢に伴い睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌が減少するためです。

加齢による早朝覚醒は、「お年頃」の現象と受け止めて自然に任せて過ごしましょう。朝早くに目が覚めたら、ベッドから起き出して本を読んだり、ストレッチをしたりと朝の活動をはじめるのもいいですね。

朝食を食べないという人は、体内時計をリセットするためにも、無理なくカンタンでお手軽なものから食生活を見直してみましょう。なかでも、ゆでたまごは最強です。

卵には9種類の必須アミノ酸がすべて含まれ、たんぱく質源として完璧です。ビタミンB1やセロトニンの合成を盛んにする必須アミノ酸のトリプトファンが多く含まれています。

トリプトファンは精神の安定や睡眠の改善に効果的とされているセロトニンの元となるもの。めんつゆを入れた保存容器に煮卵を冷蔵保存すると、毎回作らなくてもお手軽に食べることができますよ。

起き上がれないときは寝たままチャイルドポーズ

貧血の人は、朝起きるのがつらいですよね。若い頃、わたしも慢性の貧血でした。

寝起きが悪く、目が覚めても起き上がれませんでした。 そこで当時、ベッドのなかで朝から行っていたのがヨガのチャイルドポーズです。おでこをマットにつけた状態で体を伸ばし、血のめぐりをよくしてから最後に頭を起こすようにしていました。

まず布団のなかで、うつぶせの姿勢からモゾモゾと膝を正座の状態にそろえます。本来は正座の状態で背筋を伸ばすのですが、頭を上げることができないのでモゾモゾと動きます。

ゆっくりと息を吐きながら、両手を床につけた状態のまま体の前方へと歩かせていき、腕を頭より前へと伸ばし、おでこはマットにつけた状態でキープ。ゆっくりと呼吸を続けながら、肩、背中、腰がじんわり伸びるのを感じます。

体のこわばりがじわじわとほぐれ、リラックスします。血がめぐり、体が伸びて心地よく感じたところで、最後に頭をゆっくり起こしましょう。

（高井 祐子 ： 神戸心理療法センター代表、公認心理師、臨床心理士）