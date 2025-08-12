歌手の藤あや子（６４）が１２日のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）に出演した。

司会の黒柳徹子から「現在６４歳」と紹介されると、藤は「わぁ〜。こわいですね」と苦笑。さらに黒柳から「２０１７年に再婚なさって、世間を驚かせた。２４歳年下のご主人と結婚なさって８周年を迎えました」と説明された。

結婚記念日は歌手・坂本冬美の誕生日である３月３０日。「ちょうど３月ぐらいにすることになって大安の日を調べましたら、ちょうど冬美さんのお誕生日と重なって」と明かし、「これだったらずっと忘れないなと思って（籍を）入れたら、失礼ねって言われました」と笑った。

夫は「元々、整体とか鍼灸（しんきゅう）とかの治療をしてる人」で、公演の際にサポートしてくれていたという。今でも「ハリをさしてもらってます」と話していた。

この日はきらびやかなドレス姿でスタジオに登場。ネットは「６０代と思えない、お美しい」「夫は２４歳年下〜ええっ？」「２４歳下の方と結婚してんの？すごいね」「さすがは魔性の女（笑）」「旦那様２４歳下 まぁでも藤あや子さんなら納得する」と年の差や美ぼうに驚いていた。