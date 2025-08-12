◆卓球 ◇ＷＴＴチャンピオンズ横浜 最終日（１１日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

男子シングルスで、世界ランク４位の張本智和（トヨタ自動車）がチャンピオンズでは３年ぶり２度目の優勝を飾った。決勝で５月の世界選手権個人戦金メダルで同２位の王楚欽（中国）を４―２で破った。

ベンチに入った男子日本代表の岸川聖也監督は試合後、張本智と抱擁を交わし、喜びを分かち合った。世界王者からの白星を「話し合った作戦を実行できたのと、１ゲーム目競り合ったところでしっかり勝てて一気に３―０リードまで行けた。そこが一番の勝因だと思う」と振り返った。

王には７月の米国スマッシュ決勝で０―４の完敗を喫していた。岸川監督は「ノーチャンスで負けたので作戦は考えなきゃいけないというのはあった。試合前に２人でいろいろ話して、一番気を付けるのはサーブレシーブだなと思った」。今回立てた戦略は相手のサーブに対し、前半は張本智が得意とするチキータを極力使わず、フォアでのレシーブを増やすこと。相手がチキータを狙いにくいサーブを出すことの２点だ。「それがうまくいった。前回ノーチャンスで負けたので、思い切って作戦変更できたのはあった」と明かした。

張本智は王に対し過去２勝１２敗。直近８連敗中だった。「対戦成績も圧倒的に悪い中で、彼は１ゲーム目から絶対勝ちに行くぞという強い気持ちでいた。そこは素晴らしい。厳しいと本人も周りも思っているところだったので、そんな分の悪い選手でもチャンスがあるというのをプレーで証明した。相手もどんどん対策してきてまた厳しい試合になると思うけど、間違いなく今後につながる」と賛辞を贈った。

日本初開催のチャンピオンズで男子は５選手が出場し、張本智が優勝、戸上隼輔（井村屋グループ）が８強と奮闘した。指揮官は「智和の優勝はもちろんうれしいし、戸上もベスト８に入った。松島（輝空）の成長も感じた。手応えはすごく感じた大会になった」。選手の活躍に目を細めつつ「すぐに（１４日開幕）ヨーロッパスマッシュがある。あまり一喜一憂せずに１試合１試合頑張って、これを継続していければ」と力を込めた。