◆報知プレミアムボクシング ▷ニューヒーロー第４回 ＷＢＯアジアパシフィックスーパーバンタム級チャンピオン村田昴

世界を狙う注目株を取り上げる報知プレミアムボクシング「ニューヒーロー」第４回は、ＷＢＯアジアパシフィックスーパーバンタム級チャンピオンの村田昴（２８）＝帝拳＝。米ラスベガスでのプロデビュー（２０２１年６月）から１０戦全ＫＯ勝ちというパーフェクトレコードを継続中。世界４団体すべてで世界ランク入りしているが、スーパーバンタム級は井上尚弥（３２）＝大橋＝が４団体統一王者として君臨。現状での世界挑戦は厳しいが、連続ＫＯ勝利の新記録樹立には意欲を見せる。ジムの先輩であり代表を務める元ＷＢＣ世界スーパーライト級王者・浜田剛史氏らが持つ１５連続ＫＯを更新し、世界のベルトを手にする夢を描いている。

× × × × × ×

デビュー当初は意識していなかった。だが、ＫＯ勝ちが続くと、周囲の言葉に自然と心が動かされた。

「最初の頃は何も感じていなかっんですが、試合の度にパーフェクトレコード、パーフェクトレコードと言われるようになって、いつしか自分の中でも強く意識するようになった。誰もが挑戦できるものではないので、ここまで来たら浜田さんの１５を超えたい」

村田の試合前、試合後のインタビューには必ず「パーフェクトレコード」という言葉が出てくる。全戦全勝全ＫＯというボクサーにとっては最大級の賛辞。２０２１年６月に米ラスベガスでのデビュー戦で２回ＴＫＯ勝ちして以来、１０戦すべてでＫＯ（もしくはＴＫＯ）勝ちしている。サウスポースタイルからスピードを武器に切れ味抜群の左ストレートを打ち込む。「自分の持ち味はスピードとスタミナ」と言うように、後半になるにつれてギアを上げ、最後はラッシュしてＴＫＯに持ち込む攻撃力には定評がある。

その反面、「ディフェンス面ではまだ甘い部分がある。パンチをもらわないためにもスピードを生かした出入り。自分の距離で戦えればパンチはもらわない。その距離を保てればディフェンスもよくなる。キャリアを積んでだんだん分かってきた」という。昨年１０月、山崎海斗（六島）とのＷＢＯアジアパシフィックスーパーバンタム級王座決定戦。３回に右フックでダウンを奪いながら、７回には逆に右をもらいダウンした。ピンチを乗り越え、９回ＴＫＯ勝ちに持ち込んだが、あわやというシーンもある中でのプロ初タイトルとなった。

世界ランクはＷＢＡ、ＷＢＣの６位を最高に、ＷＢＯ９位、ＩＢＦ１４位と４団体で世界挑戦が可能な位置につけている。ただ、すぐに挑戦できるほど簡単な階級ではない。現状は井上尚弥が４団体の統一王者としてスーパーファイトを行っている。「もう世界は十分意識している。でも今は挑戦の機会が来るまで待つのみです。いつ、その時が来てもいいように準備はしています。（世界挑戦の）チャンスが来た時には、１回でものにします」と言葉に力を込める。

その尚弥とは、これまで２度のスパーリングを経験した。世界最高に位置づけられる選手と向かい合い、「ＮＯ１の選手とのスパーはすごい自信になった。自分が一番感じたことはパワーよりもスピード。反応速度やコンビネーションの速さ」と口にした後、こう続けた。「吸収すことしかないですが、憧れてばかりじゃダメなんです」

次戦は１０月上旬を予定している。ＷＢＯアジアパシフィック王座の防衛戦か、ノンタイトル戦になるかはまだ未定（８月上旬現在）。世界王座と同じく目標とする連続ＫＯ記録。１位の１５連続は浜田剛史、牛若丸あきべぇ（協栄）、比嘉大吾（志成）の３人。新記録樹立には、これからまだ６連続ＫＯ勝利を積み重ねる必要があり、先は長い。現在、ジムには地域チャンピオンが１０人、そして年内にも挑戦といわれる那須川天心という実力者らが、今後次々と世界の舞台に上がる予定だ。その先陣を切ったのが、先月３０日にＷＢＡ世界ライトフライ級王座を獲得した２３歳の高見亨介。「高見からスタートして、これから次々（世界へ）いくと思う。自分もその波に乗り遅れないようにしたい」。まずは１１連続ＫＯに焦点を定めている。（近藤 英一）

◆山中慎介の視点 一戦ごとにたくましくなっている。以前は見ていてハラハラする場面もあったが、全体的に安定感が出てきた。守りに入らず、常に攻める姿勢はメンタル面の成長もあるのだろう。昴のボクシングをひと言で言えばハイテンポ。それを後半まで続けられるので、大概の選手はついていけない。他の選手がマネのできないスタイルを持っている。今は尚弥がいるので、その次にどうやって挑戦権を獲得していくか。期待するチャンピン候補の一人だ。（元ＷＢＣ世界バンタム級王者、スポーツ報知評論家）

◆村田 昴（むらた・すばる） １９９６年１０月１９日、和歌山県紀の川市出身。幼稚園の時にキックボクシングを習い始め、小学校５年で長谷川穂積（元世界３階級制覇王者）に憧れボクシングに転向。貴志川高で高校３冠を達成。日大―自衛隊体育学校。１８年全日本選手権バンタム級優勝。アマ戦績は６８勝１２敗。２１年６月にプロデビュー。２４年１０月にＷＢＯアジアパシフィックスーパーバンタム級王座を獲得し、２度の防衛に成功。プロ戦績は１０戦全勝（１０ＫＯ）。身長１７１センチの左ボクサーファイター。