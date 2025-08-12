台風11号は今日12日夜から明日13日にかけて、暴風域を伴って強い勢力で沖縄の先島諸島に接近する見込みです。先島諸島では次第に風が強まり、波が高くなるでしょう。明日13日にかけて暴風や高波に警戒が必要です。八重山地方では明日は暴風となるおそれがありますので、風が強まる前に早めに台風対策を行ってください。

台風11号の進路

台風11号は今日12日(火)午前6時現在、沖縄の南を1時間におよそ30キロの速さで西へ進んでいます。中心気圧は985hPa、中心付近の最大風速は30メートル、最大瞬間風速は45メートルで、暴風域を伴っています。





台風11号はこのあとも沖縄の南を発達しながら西よりに進み、今日12日(火)夜から明日13日(水)にかけて暴風域を伴ったまま「強い勢力」となって先島諸島に接近する見込みです。

沖縄への影響は

沖縄は、今日12日(火)は晴れる所が多いですが、一部でにわか雨があるでしょう。次第に風が強まり波が高くなります。海上は大しけとなる所があるでしょう。夏休みで海のレジャーを予定されていた方もいらっしゃるかと思いますが、海岸には近づかないようにしてください。



明日13日(水)は、本島地方と大東島地方は晴れますが、急な雨に注意が必要です。宮古島地方と八重山地方は断続的に雨や雷雨で、朝までは激しい雨の降る所があるでしょう。八重山地方ではさらに風が強まり暴風となる見込みです。風が強まる前に、屋外の飛ばされやすいものはしっかり固定するか、室内にしまうなどの台風対策を行ってください。

高波に注意 台風が離れていても 海には近づかないで

台風が近づくと波が高くなり、台風の中心付近では、波の高さが10メートルを超えることもあります。沿岸部では、大雨や暴風だけでなく、高波にも注意が必要です。



そこで、台風が近づいている時に、絶対にやってはいけないことは、海に近づくことです。海の様子を見に行ったり、サーフィンや釣りを楽しんだりすることは、高波にさらわれる恐れがありますので、とても危険です。



また、台風から離れていても、油断はできません。天気は穏やかなのに、台風から発生した「うねり」が届いて、急に高波が打ち寄せることもあります。波浪警報や波浪注意報が発表されている時には、むやみに海に近づかないでください。