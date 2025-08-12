足の臭いまでケアする抗菌テクとEVAミッドソールの軽快クッション――【テバ】スポーツサンダルでライトハイクもタウンカジュアルも快適に決める、Amazonで販売中！
濡れた川沿いも街歩きも一足でOK――【テバ】スポーツサンダルが再生素材ストラップと面ファスナー調節、強力グリップソールで夏の自由を広げる、Amazonで販売中！
速乾性に優れたストラップは、米国Unifi社のREPREVE®100％再生ポリエステルウェビングを使用し、優れた耐久性を発揮 。面ファスナー仕様で着脱と調節が簡単。ナイロン製シャンクが起伏のある路面でも足をしっかりサポート、耐久性とグリップ性の高いラバーアウトソール 、抗菌加工で足の臭いを緩和 してくれる。
速乾ストラップにはREPREVE再生ポリエステルを100％使用し、耐久性と環境配慮を両立。面ファスナーで着脱が素早く、濡れ道でも頼れるグリップソールを備える。
ナイロン製シャンクが起伏ある路面で足元を安定させ、EVA成型ミッドソールがクッション性を発揮。長時間歩行でも疲れにくく、日常からライトハイキングまで活躍する。
三点の面ファスナーでフィットを細かく調整でき、脱ぎ履きもスムーズ。ソールは合成ゴムで耐久性に優れ、アウトドアからタウンカジュアルまで一足で幅広く対応する。
ペッパーミント由来の抗菌技術が臭いの原因菌の繁殖を抑制。汗ばむ季節も清潔に保ち、素足でも快適。ラバーアウトソールは高いグリップで滑りを防ぐ。
