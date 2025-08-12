兵庫県の神戸市を所管する神戸県民センターの内藤良介センター長が、このほど、ラジオ関西の生放送に出演し、管内の魅力や大阪・関西万博期間中に繰り広げられている『こうべフィールドパビリオン』などについて紹介した。

神戸県民センター管内の魅力やこうべフィールドパビリオンについて語る 内藤良介センター長（ラジオ関西スタジオにて）

神戸県民センターは、神戸市を所管区域とする兵庫県の出先機関で、地域振興・産業振興を担う県民躍動室と、県税、農林、土木の3事務所からなる。神戸市の面積は約557平方キロメートルで県内第3位の広さ。そこに、県全体の約28パーセントに当たる149万人ほどが暮らしている。内藤センター長は「大きな街に9つの区があり、それぞれ顔が違うのを感じる。面積の4割が森林で、北区や西区の北西部には里山風景が広がり、800戸ほどの茅葺き屋根の家が点在する意外な一面も」と話した。



一方で海側の開発が進み、去年リニューアルした『神戸ポートタワー』や、この春オープンした多目的アリーナ『ジーライオンアリーナ神戸』など、ウォーターフロントは多くの人でにぎわいを見せる。「HAT神戸のエリアにも、通年型スケートリンクがオープンした。近隣の県立美術館や人と防災未来センターと合わせて、足を運んでほしい」とアピールした。

大阪・関西万博の開催機関中に県内をパビリオンに見立てる「ひょうごフィールドパビリオン」は、神戸市内では「こうべフィールドパビリオン」として45のプログラムが認定されている。番組内で主なプログラムが紹介された。



【湊川隧道ツアー】

日本最初の近代河川トンネルとして1901（明治34）年に竣工した湊川隧道。その後、新湊川改修事業により、2000（平成12）年に新湊川トンネルが完成したことに伴い役目を終えた。今も貴重な土木遺産として残る「湊川隧道」と、昭和の香り漂う神戸の台所「東山商店街」などを探索するツアー。

河川トンネルとしての役目を終えた「湊川隧道」貴重な近代土木遺産であることが認められ、国登録有形文化財に指定されている（画像提供：神戸県民センター）

湊川隧道は定期的に一般公開され、説明会やミニコンサートが行われている（画像提供：神戸県民センター）

【絶景！舞子浜・明石海峡大橋を丸ごと体感】

明石海峡大橋の主塔（約300メートル）に登り、360度のパノラマ風景を体験。海を下に見ながら歩く主塔までのルートは「スリル満点」。建設に携わった専門家の案内により「建設当時の地元の人たちの思いや、阪神淡路大震災を乗り越えたエピソードなどが聞ける」という。

明石海峡大橋の主塔に登るまでのルートはスリル満点！格子状の通路の下は海（画像提供：神戸県民センター）

そのほか、神戸の意外な一面を知ることができるフィールドパビリオンについて、内藤センター長は次のように紹介した。

【インテグリティに基づくワイルドライフマネジメントA・B・C（衣食住）】

農業被害対策で捕獲される兵庫県内のニホンジカの命を無駄にしない取り組み。シカ肉を使ったジビエ料理、シカの革やツノで作られるファッションアイテム、骨を活用した食器や酒器などのセレクトショップを巡り、「衣食住」をテーマに、兵庫のシカをまるごと1頭有効活用する様子がわかるプロジェクト。



農業被害を及ぼすため駆除されたシカは、ファッションアイテムに生まれ変わる（画像提供：神戸県民センター）

軽くて丈夫な鹿皮を使ったバッグや財布、骨を使った食器など、シカの命を無駄にしない取り組み（画像提供：神戸県民センター）

高タンパク、低脂肪、低カロリー、鉄分豊富な鹿肉 駆除されたシカの命を「食」のテーマから無駄にしない取り組み（画像提供：神戸県民センター）

大阪・関西万博開催期間中の土曜・日曜に、尼崎万博P＆R（パークアンドライド）駐車場近くで開催されている『ひょうご楽市楽座』で、神戸県民センターは8月30・31日と、9月6・7日、10月4・5日の、計6日間出店する。ひょうご楽市楽座だけを楽しみたい場合は、無料駐車場や阪神尼崎駅からの無料直行バスも用意されている。

神戸県民センター管内で抱える課題として、内藤センター長は「人口減少や少子高齢化によって、地域団体の担い手不足や住民同士の繋がりの希薄化、地域の活力の維持をどうするのかが気がかり」と話した。新長田エリアでは兵庫県と神戸市の合同庁舎が完成し、その近くには『新長田キャンパスプラザ』として大学や専門学校が入ったことで「昼間の人口が阪神淡路大震災前の90パーセントくらいまで回復した」という。「これをもって震災復興市街地再開発事業は終わったが、これからも神戸市と連携しながら地元のにぎわいづくりを頑張っていかなければならない」と力を込めた。



「新長田エリアでは震災復興市街地再開発事業が終わったが、これからも地元のにぎわいづくりに力を注ぎたい」と話す 神戸県民センター・内藤センター長＝左

内藤センター長は「神戸に30年以上住み、去年4月に神戸県民センター長に就任し、仕事もプライベートも神戸一色。それでもなお、まだまだ知らない市内の魅力がある。市民の方は他の区へ、市外の方は神戸に、ぜひ足を運んでほしい」と呼びかけ、締めくくった。



※ラジオ関西『三上公也の朝は恋人』2025年7月23日放送回より

