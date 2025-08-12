ÂçÃ«æÆÊ¿ 2025¾åÈ¾´ü ¿´¤¬¿Ì¤¨¤¿Ž¢BEST¥·¡¼¥óŽ£¤ò¿¶¤êÊÖ¤í¤¦¡ª
£²Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ëÉ×ÉØ¤Ç¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¡¢Á´ÊÆ¤¬¥¯¥®ÉÕ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
7·î16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿MLB¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¹±Îã¤Î¡Ö¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¥·¥ç¡¼¡×¤Ë¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¡Ê28¡Ë¤È¤È¤â¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£Æü¤ÏºÊ¤Î¿§¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆËÍ¤¬Áª¤ó¤À¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½£¤ÎÆÃ»º¤Ç¤¢¤ë²«Åí¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿Ã¸¤¤¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤Î¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤È¡¢¥Á¥ã¥³¡¼¥ë¥°¥ì¡¼¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀÂçÃ«¤Ï¡¢ÆüÊÆ¤«¤é²¡¤·´ó¤»¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Îµå±ã¤Î¼ç¿Í¸ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
FRIDAY¤Ïº£²ó¡¢¤½¤ó¤ÊÂçÃ«¤Î£··î¤Þ¤Ç¤Î¡íBEST¥·¡¼¥ó¡í¤ò¡¢¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿·èÄêÅª½Ö´Ö¤È¤È¤â¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
ÂçÃ«¤Î¡Ç25Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿3·î18Æü¤Î³«ËëÀï¤Ç£²°ÂÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢Íâ19Æü¤Ë¤Ïº£¥·¡¼¥º¥óÂè£±¹æ¤ò¥é¥¤¥È¤ËÊü¤Á¡¢ÆüËÜ¹ñÌ±¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼É¾ÏÀ²È¤ÎÍ§À®ÆáÃÒ»á¤¬ÏÃ¤¹¡£
¡Ö³«ËëÀï¤«¤é£µ·î¤Þ¤Ç¤ÎÂçÃ«¤Ï¡¢¼ê¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÂÇ·â¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¡¼¥°£±°Ì¤ÎÆÀÅÀ¿ô¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥ê¡¼¥É¥ª¥Õ¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÇÎ¨¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤â¹â¤¤½ÐÎÝÎ¨¤ò°Ý»ý¤·¡¢¸åÂ³¤Î¤¿¤á¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢º£µ¨¤ÏÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò¤¹¤Ç¤Ë10ËÜÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡Ê¿ô»ú¤Ï7·î22Æü»þÅÀ¡Ë¡£¸½ºß¤Ï£²ÈÖ¤ËºÂ¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¶¯ÂÇ¼Ô¤¬¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Áê¼ê¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶¼°Ò¤Ç¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
ÂçÃ«¤Î¥×¥ì¡¼¤òÃí»ë¤¹¤ëÍ§À®»á¤¬µó¤²¤ë¡¢³«Ëë¤«¤é£··î¤Þ¤Ç¤Î¡íBEST¥·¡¼¥ó¡í¤Ï¡¢°Õ³°¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö£¶·î¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÂÐ¥Ñ¥É¥ì¥¹£´Ï¢Àï¤Ç¡¢ÂçÃ«¤Ï£²ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ»àµå¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÄÌ¤ÎÂÇ¼Ô¤Ç¤¢¤ì¤Ð·ãÅÜ¤·¤ÆÍðÆ®Áû¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂçÃ«¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¬¥Ù¥ó¥Á¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤òº¸¼ê¤ÇÀ©¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ø¥¤¥é¥¤¥é¤·¤¿¤éÉé¤±¡Ù¤¬¿®¾ò¤ÎÂçÃ«¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Î·ï¤Ç¡¢Áê¼êÅê¼ê¤Ë¤Ï£²»î¹ç¤Î½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤¬²¼¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¸·È³¡£MLBÁ´ÂÎ¤È¤·¤ÆÂçÃ«¤ò¼é¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¼þÃÎ¤µ¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢Èà¤¬¤¤¤«¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¤«¤òºÆ³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¸µ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Îé®·ÃÔå»á¤Ï¡¢Æ±¤¸Åê¼ê¤È¤·¤Æ¡¢6·î17Æü¤Ë¼Â¸½¤·¤¿¡í663Æü¤Ö¤ê¤ÎÆóÅáÎ®Éü³è¡í¤òµó¤²¤¿¡£
¡ÖÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤Ç¤¢¤ë¥á¥¸¥ã¡¼¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¡íÄ´À°ÅÐÈÄ¡í¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬°Û¼¡¸µ¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£À©µå¤òÍð¤¹¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤ÄÂçÃ«¤Î»Ñ¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¹¬¤»¤Ê¤³¤È¡££²ÀïÌÜ°Ê¹ß¤Ï100¥Þ¥¤¥ë¡Ê161Ò¡¿£è¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¥¥ìÌ£È´·²¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥Ñ¥ï¡¼¥·¥ó¥«¡¼¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤È´ª°ã¤¤¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÍîº¹¤ò»ý¤Ä½Ä¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ºÌ¤Êµå¼ï¤ò¹âÀºÅÙ¤ÇÁà¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£7·î13Æü¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ç¤Î£³¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤â°µ´¬¤Ç¤·¤¿¡£ÂçÃ«¤ÏÊá¼ê¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼«¿È¤¬ÇÛµå¤ò·è¤á¤ÆÅê¤²¤ëÅê¼ê¡£¼«Ê¬¤Î»×¤¤ÄÌ¤ê¤ËÅê¤²¤é¤ì¤ë¼ÂÎÏ¤È¡¢¹âÅÙ¤ÊÌîµå£É£Ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢»ÙÇÛÅª¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
é®»á¤ÏÂ³¤±¤Æ¡¢ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¡íBEST¥·¡¼¥ó¡í¤Ë¡¢7·î12Æü¤Î32¹æ¤òÁª¤ó¤À¡£
¡ÖÂÐÀïÁê¼ê¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÎËÜµòÃÏ¡¦¥ª¥é¥¯¥ë¥Ñ¡¼¥¯¤Î¾ì³°¤Ë¤¢¤ë³¤¤Þ¤ÇÂÇµå¤òÈô¤Ð¤¹¤³¤È¤ò¡í¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥Ò¥Ã¥È¡í¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«ÆüËÜ¿Í¤¬Ã£À®¤¹¤ë¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡£»ä¤â¤¢¤Îµå¾ì¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¹¤¯¤Æ¡¢¥Õ¥§¥ó¥¹¤â¹â¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥é¥¤¥È¤Ë125£í¤ÎÂçÈôµå¤òÊü¤Á¡¢·Ú¡¹±Û¤¨¤Æ¤ß¤»¤Þ¤·¤¿¡×
ÂçÃ«¤Ï¸åÈ¾Àï¤â¡¢¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¡íBEST¥·¡¼¥ó¡í¤òÎÌ»º¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£
º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÀ®ÀÓ
Åê¼êÀ®ÀÓ
ËÉ¸æÎ¨¡§1.50
¾¡Íø¡§0
ÇÔÀï¡§0
¥Û¡¼¥ë¥É¡§0
¥»¡¼¥Ö¡§0
Ã¥»°¿¶¡§13
ÂÇ¼ÔÀ®ÀÓ
ÂÇÎ¨¡§.275
ÂÇ¿ô¡§386
°ÂÂÇ¡§106
ËÜÎÝÂÇ¡§35
ÂÇÅÀ¡§67
ÅðÎÝ¡§13
¡ØFRIDAY¡Ù2025Ç¯8·î8Æü¡¦15Æü¹çÊ»¹æ¤è¤ê