7月3日に公示され、20日に投開票された参議院議員選挙。選挙戦序盤の7月6日、「日刊ゲンダイDIGITAL」に、とある記者が寄稿した1本の記事が配信された。そして、その記事は13人の候補者が3つの議席をかけて争った兵庫選挙区の当落に大きな影響を与えることになる──。

【写真】「数百人の政治家に取材」”選挙マニア”川中だいじさん（14）の政治家パンフレットコレクションの一部

タイトルは「仰天！ 参院選兵庫選挙区の国民民主党候補は、県知事選で『斎藤元彦陣営ボランティア』だった。記事を書いたのは、「日本中学生新聞」を主宰する中学3年生の川中だいじさん（14）だ。国民民主党の多田ひとみ候補（45）が、昨年11月に行われた兵庫県知事選で斎藤元彦候補（現県知事）のボランティアをしていたことを本人に認めさせた“特ダネスクープ”だった。

川中さんの取材に同行することもあるという保護者は「もうクタクタです」と笑うが、実際、彼は数多くの現場に足を運び取材しているようだ。彼は中学生ながらに、いかにして特ダネをスクープしたのだろうか──。【全3回の第1回】

小3で“選挙マニア”、「忖度しない」を掲げ新聞を創刊

──まず、川中さんが選挙や政治に興味を持ったきっかけを教えてください。

「小学3年生だった2019年にも参院選があったのですが、その時に街中で大人がマイクを持って大きな声で何かを訴えていて、手を振ってきたんです。僕も手を振り返したら『ありがとうございます！』って言われて、『何をやっているんだろう？ 何か面白そうだぞ！』と思ったのがきっかけでした。

そこから選挙があるたびに候補者の政策や公約パンフレットを片っ端から集めるコレクター活動を始めました。大声で右翼的な主張を叫ぶ、目つきの鋭いリーゼントの候補者でも、意外と子どもには優しいんですよ。ほとんどの大人が目を合わせないようにして素通りしていたけど、勇気を出して『チラシください』って頼んだら、『お母さんに見せてね』ってくれるんです。それが楽しくて、出会った候補全員から集めていました」

──“選挙マニア”がなぜ記者活動を？

「2023年のG7広島サミットがきっかけでした。小学6年生の修学旅行で被爆者から原爆の恐ろしさを聞いた広島でG7サミットが行われることを知り、各首脳の核兵器禁止条約への考えを取材したいと思ったんです。しかし、中学1年生だった僕は記者としての実績がない。だから記者申請のための実績づくりとして「日本中学生新聞」を創刊しました。最初は手書きの新聞を1000部印刷して、いろいろな所に配り歩きました。その後noteやX、YouTubeチャンネルも開設し、選挙を中心とした記事や動画を配信するようになりました」

──今回の参院選でも精力的に取材をされていましたね。

「僕は『日本中学生新聞』創刊後、“全ての候補者に話を聞く”、“忖度はしない”ことを自らに課して、関西地方を中心に選挙取材を行ってきました。今回の参院選では大阪選挙区（改選4）に出馬した19人の候補者全員を取材しました。その取材で、国民民主党から出馬した兵庫選挙区の多田ひとみ候補に確認したいことがでてきたんです」

きっかけは「選挙慣れしたある女性ボランティア」への違和感

──何か違和感があった？

「きっかけは、昨年11月17日に投開票された兵庫県知事選挙の取材です。当時、僕は斎藤元彦氏を含む7人の候補者全員の街頭演説などに足を運び、取材しました。

選挙最終日の11月16日、西宮ガーデンズ前で行われた斎藤氏の街頭演説を取材したのですが、その時にメディアスペースの前で、レインコートを着てロープ持ちをしていたボランティアの女性がいました。彼女は聴衆の視線を遮らないようにしゃがみながら、『メディアの方はもっと端に寄ってください！』と呼び掛けていて、すごく選挙慣れしているなと感じました。いろいろな選挙を取材していると、ボランティアが不慣れな“素人”か、何度もやっている“プロ”か、すぐに分かるんです。ちょっと気になって、彼女の写真を押さえていたんです。

選挙の後にTBSテレビの報道特集に映像を提供するため、撮影した写真や動画を確認したんですよ。でもやっぱりただのボランティアじゃないんですよね。その時、もしかしたら彼女自身も過去に選挙に出たことがあるんじゃないか、と。すごく印象的で、記憶に残っていました」

──その女性が多田ひとみ候補だったのですね。

「そうです。今年7月3日に公示された参院選挙の各選挙区の候補者の顔写真を眺めていて、国民民主党から兵庫選挙区で立候補している女性に見覚えがありました。あ、あの時の女性だ！と。これは絶対に取材をしなければと思いました。

どこの政党でも党員になる際は、過去にどのような政治団体に所属していたか、どんな活動をしていたかを聞かれます。ましてや公認候補はより厳しい調査が行われるはず。特に国民民主党の玉木雄一郎代表は、これまで斎藤知事の公益通報者保護法違反について自身の考えを明言することを避けていました。多田候補が斎藤知事を支援していたことを知った上で公認したのか否か、玉木代表にも確認するべきだと思ったんです」

最初のターゲットは玉木代表、秘策は「サインで時間稼ぎ作戦」

──早速、取材を始めたわけですよね。

「玉木代表の日程を見ると、7月4日に多田候補が姫路駅前で行う街頭演説に応援に駆け付けるとわかりました。中学校の期末テスト期間中だったのですが、居ても立ってもいられず、現地に取材に行きました。

聴衆の最前列に陣取って待機していると、玉木代表の秘書と思われる人物が『8時2分の新幹線だから！』と関係者にくり返し伝えるのが耳に入ってきました。スマホで時刻表を確認すると午後8時2分発の東京行きの新幹線があったので、その便で東京駅に帰るのだと予想したんです。政治家は帰る間際には必ず、聴衆の中に入って握手をしていくものなので、その機会を狙うことにしました」

──予想どおりに取材できましたか。

「それがうまくいかなったんですよ。陣営の人に『この場所を玉木代表は通りますか』と何度も確認して、『来ます！』って言っていたのに来なくて……（笑）。だから、慌てて群衆の中をかき分けて、新幹線に向かう玉木代表を追いかけました。

でも、僕には秘策がありました。過去に岸田文雄前首相に核兵器禁止条約についての考えを直撃取材したことがあるんですが、その時に著書を差し出してサインを書いてもらって、その間に質問をぶつけて答えてもらったことがあったんです。今回は玉木代表の著書『国民とともに「手取りを増やす政治」が日本を変える』（河出書房新社）を用意していました。名付けて“突撃著書サイン時間稼ぎ作戦”です」

──そしてついに玉木代表に直撃したと。

「はい。何とか玉木代表の前に回り込むことに成功し、小脇に挟んでいた彼の著書を握手するために持ち替えました。すると玉木代表は僕が著書を持っていることに気づいて、『おっ！ ペン持ってるか？ 書こうか？』とあちらから声をかけてきたんです。僕がペンを差し出すと、玉木代表は『OK！』とサインを書き始めました」

──作戦開始ですね。

「サインを書いてもらっている間に、『玉木さん、多田ひとみ候補が兵庫県知事選挙の際に斎藤候補のボランティアをされていたのですが、それを知っていて公認されたんですか』と質問をしました。玉木さんは『はい、ちょっと待ってよ…』と返事をしてくれたので、ちゃんと質問は聞こえていたんです。でも書き終えると、玉木さんは『はい、はい……。ありがとうございます』と言って、質問にはなにひとつ答えずにその場を去っていきました」

──玉木さんにとって都合の悪い質問だったということですね。

「そうだと思います。公党の代表はいかなる質問にも答えるべきだと思います。無視はありえない。でも、大きな収穫がありました。

実は僕はその時、テレビ大阪の密着取材を受けていてカメラが回っていたんです。その映像を後で見返すと、玉木代表の後ろに国民民主党の兵庫県連代表の向山好一衆議院議員（68）がいたのですが、彼の顔色が一気にくもった様子が映っていました。国民民主党にとって、聞かれたくない質問だったようです」

多田ひとみ候補が“完オチ”

──“取材拒否”の玉木代表を横目に、次は“本丸”に取材をかけた。



「そのあと多田候補がメディアの囲み取材を受けている横に移動して、機会を待ちました。他の記者さんたちが斎藤県政に対する見解を質問していたのですが、それが一区切りしたタイミングで僕が『多田さん、多田さん！』と声をかけると、助かったと思ったのか多田候補は笑顔で『はい』と振り向いてくれました。そこで僕は『去年の兵庫県知事選挙の西宮ガーデンのところで、斎藤さんのボランティアをされていましたか』と直撃しました」

──その時の映像を見ると、多田候補は一気に顔が引きつっていますね。

「多田候補は『それはどういった質問の趣旨ですか？ どういった？』と言ってなかなか答えようとしないので、僕は『普通に確認です。ボランティアをされていたかどうかの』『イエスか、ノーかで』と回答を迫りました。すると、多田候補は『（ボランティアを）しました。はい』と認めた。多田候補はその後、『質問の趣旨を教えてください』『で、趣旨は？』と何度も詰め寄ってきましたね」

──かなり圧が強い言い回しですが、怖くはなかったですか。

「聞きたいことを聞いただけですから。別に怖くなかったです。玉木代表は何も答えてくれませんでしたが、多田候補から斎藤陣営のボランティアを認める発言が取れたのはよかったです。取材後、このやり取りを『日刊ゲンダイ』に自分で売り込んで記事にしてもらいました」

──すごい記者魂ですね。記事だけでなく、2つの動画もSNSで大きな反響がありました。ショートバージョンも含めると玉木代表は5万回、多田候補は15万回以上（取材時）再生されています。

「Xなどで反響を見ていると、『日本中学生新聞の動画を見て、多田ひとみに投票するのをやめた』という方もいました。今までメディアは“公平性”の観点から選挙になると報道を控えていましたが、兵庫県知事選挙の時は、なにひとつ根拠がないさまざまなデマによって、有権者の投票行動が決まってしまった側面もありました。やっぱり、そういうのはおかしいと思う。

選挙の時だからこそメディアは有権者の判断材料をきちんと共有する必要があると思います。そういう意味では僕の取材で明らかになった事実が、少しは有権者の投票行動の役に立ったのではないかと思います」

スクープの内幕を赤裸々に明かしてくれた川中さん。記者の「これからも政党代表や候補者に突撃取材を続けていきますか」という質問に対しては、「もちろんです」と息をまいた。続く記事では記者活動では見られない“意外な顔”や、自身の夢などについて語っている。

（第2回へつづく）

【プロフィール】川中（かわなか）だいじ／2010年12月11日生まれ、大阪市在住。主に選挙・大阪関⻄万博・IRカジノ・森友問題を取材。「日本中学生新聞」の主宰者として紙の新聞を発行。SNS上でもコラム記事を発信している。文化放送『長野智子アップデート』やYouTubeメディア『ArcTimes』『デモクラシータイムス』などにも出演。2025年春より第1・第3土曜の18時に テレビ大阪ニュースYouTube『中学生記者・だいじの対談クラブ』配信中。

＜取材・文・撮影／中野龍＞

【プロフィール】中野 龍（なかの・りょう）／フリーランスライター・ジャーナリスト。1980年生まれ。東京都出身。毎日新聞学生記者、化学工業日報記者などを経て、2012年からフリーランスに。新聞や週刊誌で著名人インタビューを担当するほか、社会、ビジネスなど多分野の記事を執筆。公立高校・中学校で1年7カ月間、社会科教諭（臨時的任用教員）・講師として勤務した経験をもつ。